Pejabat Duma Negara Rusia: RUU untuk mengizinkan mata uang kripto beroperasi di luar regulasi keuangan khusus sudah siap.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut TASS, Anatoly Aksakov, ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara Rusia, mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menghapus cryptocurrency dari kerangka regulasi keuangan khusus telah siap, yang akan menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran umum dalam kehidupan warga Rusia.

Aksakov menunjukkan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan memungkinkan investor non-terakreditasi untuk membeli cryptocurrency, tetapi jumlah total yang dapat dibeli individu akan dibatasi hingga 300.000 rubel; pelaku pasar keuangan profesional akan dapat beroperasi di pasar tanpa pembatasan. Selanjutnya, cryptocurrency akan dapat digunakan untuk penyelesaian internasional dan akan beredar di pasar keuangan negara lain setelah diterbitkan di Rusia. Dia menyatakan bahwa Duma Negara akan fokus pada pemajuan legislasi terkait aset keuangan digital dan cryptocurrency pada sesi musim semi mendatang.