Emas naik di atas $4.600 karena ekspektasi pemangkasan suku bunga AS, ketidakpastian Fed

Harga emas (XAU/USD) naik ke sekitar $4.600 selama sesi Asia awal pada hari Rabu. Logam mulia ini memperoleh momentum karena trader memantapkan taruhan pada pemotongan suku bunga AS setelah rilis data inflasi. Trader akan mengambil lebih banyak petunjuk dari data Penjualan Ritel AS dan Indeks Harga Produsen (PPI) di kemudian hari.

Laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) AS terbaru memberikan dukungan untuk logam kuning ini karena CPI inti tidak memenuhi ekspektasi analis, meningkatkan peluang Federal Reserve (Fed) AS untuk terus memotong suku bunga tahun ini. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang memegang emas, mendukung logam mulia yang tidak menghasilkan yield ini.

Selain itu, ketidakpastian menyelimuti bank sentral AS di tengah ancaman baru dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pasukan keamanan Republik Islam telah menindak demonstrasi berskala besar, dengan ratusan orang dilaporkan tewas.

Pemerintah telah memutus akses Internet di Iran, membuat sulit untuk memverifikasi bagaimana situasi berkembang di lapangan. Trump telah berulang kali mengancam untuk campur tangan jika pemerintah membunuh para pengunjuk rasa.

Data Penjualan Ritel AS dan PPI akan menjadi pusat perhatian pada hari Rabu. Laporan-laporan ini dapat memberikan beberapa petunjuk tentang jalur suku bunga AS. Tanda-tanda inflasi yang lebih panas di AS dapat meningkatkan Dolar AS (USD) dan membebani harga komoditas berdenominasi USD dalam jangka pendek.