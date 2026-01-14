Emas naik di atas $4.600 karena ekspektasi pemangkasan suku bunga AS, ketidakpastian Fed

Harga emas (XAU/USD) naik ke sekitar $4.600 selama sesi Asia awal pada hari Rabu. Logam mulia ini memperoleh momentum karena trader memantapkan taruhan pada pemotongan suku bunga AS setelah rilis data inflasi. Trader akan mengambil lebih banyak petunjuk dari data Penjualan Ritel AS dan Indeks Harga Produsen (PPI) di kemudian hari.
Laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) AS terbaru memberikan dukungan untuk logam kuning ini karena CPI inti tidak memenuhi ekspektasi analis, meningkatkan peluang Federal Reserve (Fed) AS untuk terus memotong suku bunga tahun ini. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang memegang emas, mendukung logam mulia yang tidak menghasilkan yield ini.
Selain itu, ketidakpastian menyelimuti bank sentral AS di tengah ancaman baru dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pasukan keamanan Republik Islam telah menindak demonstrasi berskala besar, dengan ratusan orang dilaporkan tewas.
Pemerintah telah memutus akses Internet di Iran, membuat sulit untuk memverifikasi bagaimana situasi berkembang di lapangan. Trump telah berulang kali mengancam untuk campur tangan jika pemerintah membunuh para pengunjuk rasa.
Data Penjualan Ritel AS dan PPI akan menjadi pusat perhatian pada hari Rabu. Laporan-laporan ini dapat memberikan beberapa petunjuk tentang jalur suku bunga AS. Tanda-tanda inflasi yang lebih panas di AS dapat meningkatkan Dolar AS (USD) dan membebani harga komoditas berdenominasi USD dalam jangka pendek.
FAQ Emas
Emas telah memainkan peran kunci dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar. Saat ini, selain kilauan dan penggunaannya untuk perhiasan, logam mulia ini secara luas dipandang sebagai aset safe-haven, yang berarti dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa bergejolak. Emas juga secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu.
Bank sentral adalah pemegang emas terbesar. Dalam tujuan mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa-masa bergejolak, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dipersepsikan. Cadangan emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan terhadap solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada tahun 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini adalah pembelian tahunan tertinggi sejak pencatatan dimulai. Bank sentral dari ekonomi berkembang seperti China, India dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan emas mereka.
Emas memiliki korelasi terbalik dengan Dolar AS dan US Treasuries, yang keduanya merupakan aset cadangan dan safe-haven utama. Ketika Dolar terdepresiasi, emas cenderung naik, memungkinkan investor dan bank sentral untuk mendiversifikasi aset mereka di masa-masa bergejolak. Emas juga berkorelasi terbalik dengan aset berisiko. Reli di pasar saham cenderung melemahkan harga emas, sementara sell-off di pasar yang lebih berisiko cenderung menguntungkan logam mulia ini.
Harga dapat bergerak karena berbagai faktor. Ketidakstabilan geopolitik atau ketakutan akan resesi yang dalam dapat dengan cepat membuat harga emas meningkat karena status safe-haven-nya. Sebagai aset yang tidak menghasilkan yield, emas cenderung naik dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara biaya uang yang lebih tinggi biasanya membebani logam kuning ini. Namun, sebagian besar pergerakan tergantung pada bagaimana Dolar AS (USD) berperilaku karena aset ini dihargai dalam dolar (XAU/USD). Dolar yang kuat cenderung menjaga harga emas tetap terkendali, sedangkan Dolar yang lebih lemah kemungkinan akan mendorong harga emas naik.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-forectast-xau-usd-rises-above-4-600-on-us-rate-cut-expectations-fed-uncertainty-202601140025