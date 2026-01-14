RUU kripto Senat AS menempatkan imbalan stablecoin sebagai pusat konflik perbankan

Senator di Amerika Serikat telah merilis draft rancangan undang-undang struktur pasar yang menguraikan regulasi yang transparan dan mapan untuk mengatur imbalan stablecoin. Berdasarkan aturan ini, pembayaran bunga yang diselesaikan semata-mata sehubungan dengan kepemilikan stablecoin dilarang, namun memperbolehkan alokasi imbalan untuk aktivitas tertentu.

Menyusul rilis ini, laporan dari sumber terpercaya mengindikasikan bahwa Senator Tim Scott, Ketua Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, telah mempresentasikan draft bipartisan baru kepada Komite Perbankan Senat.

Draft bipartisan ini, yang dikenal sebagai "rancangan undang-undang struktur pasar yang dinegosiasikan," dijadwalkan akan menjalani sesi markup pada hari Kamis, 15 Januari. Pada saat itu, anggota komite akan melakukan perdebatan sengit mengenai legislasi ini dan mungkin kemudian melanjutkan ke pemungutan suara atas rancangan undang-undang tersebut.

Analis mengidentifikasi tantangan signifikan dalam ekosistem stablecoin

Sumber-sumber menggambarkan "rancangan undang-undang struktur pasar yang dinegosiasikan" sebagai pengubah permainan yang dirancang untuk menangani isu-isu yang sangat kontroversial di meja perundingan. Khususnya, tantangan-tantangan ini memicu diskusi yang semakin intensif antara perusahaan mata uang kripto dan sektor perbankan selama beberapa minggu.

Sumber-sumber ini memutuskan untuk mengungkapkan isi utama dari rancangan undang-undang tersebut. Mereka mencatat bahwa draft struktur pasar ini dengan jelas menyatakan bahwa penyedia layanan aset digital tidak diperbolehkan melakukan pembayaran bunga atau imbal hasil kepada pengguna sehubungan dengan kepemilikan stablecoin mereka.

Meskipun demikian, mereka menyoroti bahwa penyedia ini diizinkan untuk menawarkan imbalan kepada pengguna mereka sehubungan dengan aktivitas spesifik, seperti memproses pembayaran, staking, menyediakan likuiditas, atau menawarkan jaminan.

Menariknya, kata-kata yang baru dirilis ini mencakup kompromi yang diusulkan oleh Senator Demokrat Angela Alsobrooks minggu lalu. Alsobrooks memainkan peran kunci dalam pembicaraan tersebut.

Dalam sarannya, bursa kripto diizinkan untuk menerbitkan imbal hasil kepada pengguna mereka atas stablecoin jika klien melakukan aktivitas spesifik, seperti menjual stablecoin mereka. Namun, hal ini melarang imbalan untuk stablecoin yang hanya disimpan dalam akun.

Dengan temuan ini, analis menyimpulkan bahwa tantangan yang timbul dari masalah terkait imbal hasil stablecoin telah menimbulkan gesekan yang cukup besar antara bank dan industri kripto.

Pada titik ini, kelompok perbankan telah menyuarakan kekhawatiran bahwa GENIUS Act, undang-undang federal AS yang diberlakukan pada Juli 2025, telah menciptakan celah yang memungkinkan penerbit atau platform untuk memberikan imbal hasil yang mirip bunga, sehingga memicu risiko likuiditas baru.

Ketidakpastian seputar imbalan untuk stablecoin memicu perdebatan di kalangan individu

Laporan memperjelas bahwa undang-undang stablecoin tidak menghalangi platform kripto pihak ketiga, seperti bursa kripto dan platform utama Coinbase, dari menerbitkan imbalan kepada pengguna mereka, meskipun melarang penerbit melakukan pembayaran bunga langsung.

Setelah laporan-laporan ini menyoroti situasi ini, beberapa perusahaan kripto menyatakan bahwa masalah ini sudah diselesaikan pada saat pembicaraan tentang GENIUS Act diadakan, sehingga menuduh bahwa bank berusaha membatasi kompetisi mereka.

Menyadari meningkatnya ketegangan situasi, Coinbase mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan menarik dukungannya untuk rancangan undang-undang struktur pasar jika pembuat undang-undang memutuskan untuk melampaui sekadar menerapkan perbaikan dalam persyaratan pengungkapan dan mulai memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada program imbalan.

Di sisi lain, sumber-sumber mencatat bahwa, selain stablecoin, draft yang baru dibuat ini mencakup proposal bipartisan dari Senator AS Ron Wyden dan Cynthia Lummis.

