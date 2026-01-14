CFO JPMorgan: Stablecoin yang menghasilkan yield dapat menciptakan "sistem perbankan paralel yang berbahaya"

PANews melaporkan pada 14 Januari, mengutip Cointelegraph, bahwa CFO JPMorgan Chase Jeremy Barnum memperingatkan selama panggilan pendapatan Q4 bahwa stablecoin penghasil imbal hasil dapat menciptakan "sistem perbankan paralel" yang tidak memiliki perlindungan regulasi seperti bank tradisional, yang ia gambarkan sebagai "berbahaya dan tidak diinginkan." Barnum menyatakan bahwa JPMorgan Chase mendukung niat awal GENIUS Act untuk memberikan perlindungan bagi penerbitan stablecoin, tetapi menentang sistem alternatif yang memiliki karakteristik perbankan (seperti fungsi deposito berbunga) tetapi tidak tunduk pada regulasi kehati-hatian yang sesuai. Ia menambahkan bahwa meskipun bank menyambut persaingan dan inovasi, mereka sangat menentang pembentukan sistem perbankan paralel di luar perlindungan regulasi yang ada.

Sebelumnya, industri perbankan AS telah menyatakan kekhawatiran bahwa stablecoin penghasil imbal hasil dapat mengganggu model bisnis mereka. Amandemen yang baru dirancang untuk Digital Asset Markets Clarity Act, yang saat ini sedang dipertimbangkan, secara eksplisit melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga atau imbal hasil "semata-mata karena memegang stablecoin," yang bertujuan untuk mencegah stablecoin berfungsi seperti deposito bank. Namun, draf tersebut masih mempertahankan ruang insentif untuk kontribusi ekosistem seperti penyediaan likuiditas, partisipasi tata kelola, dan staking.