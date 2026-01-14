BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 14 Januari, mengutip Cointelegraph, bahwa CFO JPMorgan Chase Jeremy Barnum memperingatkan selama panggilan pendapatan Q4 bahwa stablecoin yang menghasilkan yieldPANews melaporkan pada 14 Januari, mengutip Cointelegraph, bahwa CFO JPMorgan Chase Jeremy Barnum memperingatkan selama panggilan pendapatan Q4 bahwa stablecoin yang menghasilkan yield

CFO JPMorgan: Stablecoin yang menghasilkan yield dapat menciptakan "sistem perbankan paralel yang berbahaya"

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 10:43
The AI Prophecy
ACT$0.02685+4.55%
Notcoin
NOT$0.0006449+4.45%
Talus
US$0.00667+3.09%
Wink
LIKE$0.002629-3.31%

PANews melaporkan pada 14 Januari, mengutip Cointelegraph, bahwa CFO JPMorgan Chase Jeremy Barnum memperingatkan selama panggilan pendapatan Q4 bahwa stablecoin penghasil imbal hasil dapat menciptakan "sistem perbankan paralel" yang tidak memiliki perlindungan regulasi seperti bank tradisional, yang ia gambarkan sebagai "berbahaya dan tidak diinginkan." Barnum menyatakan bahwa JPMorgan Chase mendukung niat awal GENIUS Act untuk memberikan perlindungan bagi penerbitan stablecoin, tetapi menentang sistem alternatif yang memiliki karakteristik perbankan (seperti fungsi deposito berbunga) tetapi tidak tunduk pada regulasi kehati-hatian yang sesuai. Ia menambahkan bahwa meskipun bank menyambut persaingan dan inovasi, mereka sangat menentang pembentukan sistem perbankan paralel di luar perlindungan regulasi yang ada.

Sebelumnya, industri perbankan AS telah menyatakan kekhawatiran bahwa stablecoin penghasil imbal hasil dapat mengganggu model bisnis mereka. Amandemen yang baru dirancang untuk Digital Asset Markets Clarity Act, yang saat ini sedang dipertimbangkan, secara eksplisit melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga atau imbal hasil "semata-mata karena memegang stablecoin," yang bertujuan untuk mencegah stablecoin berfungsi seperti deposito bank. Namun, draf tersebut masih mempertahankan ruang insentif untuk kontribusi ekosistem seperti penyediaan likuiditas, partisipasi tata kelola, dan staking.

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02685
$0.02685$0.02685
+2.36%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30