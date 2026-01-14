Grup gadai Rusia MGKL berencana meluncurkan bisnis pinjaman berbasis aset digital.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 09:54
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut Finversia, grup pegadaian Rusia MGKL mengumumkan rencana untuk meluncurkan bisnis pinjaman berbasis aset digital. Pada awalnya, mereka akan menerima cryptocurrency sebagai jaminan, dengan rencana untuk secara bertahap memperluas ke berbagai jenis aset digital yang lebih luas, termasuk token, koleksi digital, dan item ekonomi virtual (seperti item dalam game).

Perusahaan menyatakan bahwa mereka akan berkonsultasi dengan Bank Sentral Rusia untuk mengklarifikasi aturan penanganan aset digital dalam bisnis pegadaian, guna mendorong perumusan hukum dan prosedur operasional yang relevan. Manajemen MGKL percaya bahwa partisipasi industri pegadaian dalam pasar aset digital akan membantu meningkatkan transparansi dan legalitas pasar, mengurangi risiko transaksi pasar gelap, dan meletakkan dasar bagi munculnya produk keuangan baru. Perusahaan telah mencatat meningkatnya minat pelanggan dalam memasukkan bentuk nilai digital seperti cryptocurrency ke dalam jaminan.

