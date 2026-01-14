Dogecoin (DOGE) Membidik Ekspansi Ekosistem di Jepang dengan Fokus pada RWA dan Web3 Terregulasi

Dogecoin (DOGE) mendapatkan perhatian baru seiring munculnya perbincangan seputar kemungkinan ekspansi ekosistemnya di Jepang. Ekspansi ini berfokus pada inisiatif aset dunia nyata (RWA), aset yang ditokenisasi, dan pengembangan Web3 yang diregulasi. Perkembangan ini menunjukkan tren yang lebih besar dalam industri aset digital Jepang, di mana kejelasan regulasi dan partisipasi institusional telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Lingkungan Regulasi Jepang Mendukung Pertumbuhan Web3

Menurut CoinMarketCap, pada saat penulisan, Dogecoin diperdagangkan pada $0,1431 dengan kenaikan tingkat 3,84%. Kapitalisasi pasar mata uang kripto ini telah melampaui $24,08 miliar, dan volume koin sekitar $1,23 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Jepang secara luas dianggap sebagai salah satu pasar mata uang kripto yang paling diregulasi dan terformulasi secara global. Negara ini telah memberlakukan persyaratan lisensi yang ketat untuk bursa, standar penitipan yang ketat, dan peraturan perlindungan konsumen yang jelas yang diawasi oleh Badan Jasa Keuangan (FSA). Kerangka kerja ini telah membantu eksperimen blockchain yang patuh. Kerangka kerja ini sebagian besar telah membantu secara khusus di bidang seperti tokenisasi dan aplikasi Web3 yang berfokus pada perusahaan.

Dalam keadaan ini, proyek-proyek yang meneliti RWA dan instrumen keuangan yang ditokenisasi telah mendapatkan daya tarik. Perusahaan dan lembaga keuangan Jepang telah menguji obligasi berbasis blockchain, sekuritas, dan sistem penyelesaian. Hal ini telah menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk lebih banyak pengembangan di sektor Web3 yang diregulasi.

Tanda Teknis Utama dan Sentimen Komunitas

Rata-rata pergerakan sederhana 200 hari dalam jangka panjang diproyeksikan mencapai $0,1919, sementara rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 50 hari dalam jangka pendek mungkin $0,1384. Semua angka ini mencerminkan pergerakan bertahap namun pasti menuju posisi yang lebih tinggi. Relative Strength Index (RSI) berada di 48,00, yang merupakan posisi netral, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah.

Sumber: CoinCodex

Menurut CoinMarketCap, 85% trader berharap koin akan melanjutkan reli bullish di hari-hari mendatang. Sisa 15% trader meragukan momentum bearish untuk DOGE. Seiring tokenisasi dan pengembangan Web3 yang patuh terus berkembang, platform yang mapan semakin dinilai untuk peran mereka dalam lingkungan keuangan yang diregulasi daripada hanya sebagai instrumen yang seharusnya.





Sumber: CoinMarketCap

