Pengadilan Tinggi Regional Santa Cruz, Laguna Cabang 26 memerintahkan tidak ada jaminan bagi Ang dan lainnya atas kasus penculikan dengan pembunuhan mereka

Tanpa jaminan: Atong Ang diperintahkan ditangkap terkait kasus sabungeros yang hilang

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/14 12:01

MANILA, Filipina – Pengadilan Laguna telah memerintahkan penangkapan taipan perjudian Charlie "Atong" Ang dan beberapa orang lainnya terkait kasus hilangnya para sabungeros melalui surat perintah penangkapan yang dipublikasikan pada Rabu, 14 Januari.

Pengadilan Tinggi Regional Santa Cruz, Laguna Cabang 26 memerintahkan tidak ada jaminan bagi Ang atas kasus penculikan dengan pembunuhan. Ini berarti bahwa taipan perjudian dan sesama terdakwa tidak akan memiliki opsi untuk mendapatkan kebebasan sementara.

Pada bulan Desember, jaksa Departemen Kehakiman (DOJ) mengajukan dua kasus penculikan terhadap Ang dan 24 orang lainnya terkait kasus hilangnya para sabungeros.

DOJ mengatakan menemukan bukti prima facie dengan kepastian yang wajar untuk hukuman guna mendakwa atau menuntut Ang dan lainnya dengan 10 dakwaan penculikan dengan pembunuhan, dan satu kasus lagi untuk penculikan dengan penahanan ilegal serius.

Pengadilan juga memerintahkan penangkapan terhadap:

  1. Letnan Kolonel Polisi Ryan Jay Orapa
  2. Rogelio Teodoso Borican Jr.
  3. Rodelo Anig-ig
  4. Jezrel Mahilum
  5. Mark Carlo Zabala
  6. Ronquillo Anding
  7. Sersan Master Senior Polisi (PSMS) Joey Natanauan Encarnacion
  8. Sersan Master Eksekutif Polisi Aaron Ezrah Lagahit Cabillan
  9. Sersan Master Polisi (PMSg) Michael Jaictin Claveria
  10. PSMS Mark Anthony Aguilo Manrique
  11. PSMS Anderson Orozco Abary
  12. Sersan Staf Polisi (PSSG) Edmon Hernandez Muñoz
  13. PSMS Farvy Opalla Dela Cruz
  14. PSSG Alfredo Uy Andes
  15. Emman Cayunda Falle
  16. Julious Tagalog Gumolon
  17. PMSg Renan Lagrosa Fulgencio

Ang pertama kali terlibat dalam kasus hilangnya sabungeros pada tahun 2022 karena ia memiliki Lucky 8 Star Quest, operator arena sabung ayam tempat beberapa sabungeros yang hilang terakhir terlihat.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 2025, ia kembali menghadapi masalah setelah mantan karyawannya, terdakwa-pelapor Julie "Dondon" Patidongan, menunjuknya sebagai dalang yang diduga dalam kasus penghilangan tersebut. Data pemerintah menyatakan bahwa setidaknya 34 sabungeros telah hilang dari April 2021 hingga Januari 2022, tetapi Patidongan mengatakan angka ini bisa mencapai lebih dari seratus.

Pada bulan Agustus, kerabat para sabungeros yang hilang mengajukan beberapa pengaduan terhadap Ang dan lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. – Rappler.com

