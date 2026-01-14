Sementara Hyperliquid & Solana Berjuang di Level Kunci, Pembeli Bergegas Mengamankan ROI 1,566% Sebelum Presale BlockDAG Berakhir

Bagikan

Trader mengawasi dengan cermat beberapa koin saat 2026 dimulai. Token Hyperliquid berada di $26,53 setelah ditolak di resistance kunci, sementara harga Solana telah naik ke $142,87 setelah rebound solid 12%. Keduanya menunjukkan sinyal campuran, kekuatan di beberapa area, ketidakpastian di area lain.

Namun sementara proyek-proyek ini menghadapi pertempuran resistance dan support, BlockDAG (BDAG) menulis cerita yang berbeda. Presalenya telah mengumpulkan lebih dari $442 juta, dan dengan BDAG dihargai $0,003 sebelum peluncuran $0,05, pembeli awal melihat potensi ROI 1.566%. Di antara koin kripto teratas yang membuat gelombang saat ini, BlockDAG menonjol dengan menawarkan harga masuk yang terkunci sebelum listing exchange-nya.

Hyperliquid Memimpin Trading DEX namun Menghadapi Tekanan Jangka Pendek

Hyperliquid telah menjadi exchange derivatif terdesentralisasi teratas, menangani sekitar $7 miliar dalam volume trading harian. Itu lebih banyak dari pesaing seperti GMX dan dYdX. Platform ini sekarang memegang sekitar $8,79 miliar dalam open interest dan $4,17 miliar dalam total value locked. Angka-angka ini menunjukkan trader secara aktif menggunakan platform untuk posisi jangka panjang, bukan hanya trading cepat.

Namun, token Hyperliquid baru-baru ini turun sekitar 3,33% ke $26,53. Pasar kripto yang lebih luas mengalami pullback setelah minggu yang lumayan, dan HYPE ditolak di level resistance $29. Penolakan ini menandai kegagalan berulang untuk menembus titik ini sejak pertengahan Desember, yang merupakan sinyal bearish.

Ke depan, token Hyperliquid perlu menembus $29 untuk membangun momentum naik, dengan $40 sebagai level kunci berikutnya. Jika turun di bawah support $26,34, mungkin akan meluncur menuju $23,64.

Solana Bangkit Kembali namun Level Resistance Menghadang di Depan

Solana telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah downtrend yang berkepanjangan. Koin ini baru-baru ini naik sekitar 12%, dengan SOL sekarang diperdagangkan di $142,87. Analis mencatat bahwa harga Solana telah menembus di atas level support kunci, yang menandakan pergeseran dalam struktur pasar. Breakout ini telah membawa kepercayaan baru di antara trader yang mengamati grafik.

Namun, level resistance bisa memperlambat segalanya. SOL menghadapi resistance langsung mendekati $145-$150, dengan $163 menjadi hambatan besar berikutnya jika momentum berlanjut. Beberapa analis telah menutup posisi long, mengharapkan kekuatan memudar mendekati level saat ini.

Pada sisi negatif, harga Solana memiliki support kunci di $130, yang baru-baru ini berubah dari resistance. Jika itu gagal, $120-$125 menjadi jaring pengaman berikutnya. Penurunan di bawah $120 bisa mendorong SOL menuju $110.

Jika pembeli mempertahankan momentum, SOL bisa menantang tertinggi sebelumnya dalam beberapa bulan mendatang. Namun untuk saat ini, trader mengamati bagaimana ia menangani zona $145-$150.

Fase Presale Akhir BlockDAG: Jendela $0,003 Segera Tertutup

Sementara proyek lain berdagang sideways, BlockDAG telah menjadi perbincangan di komunitas kripto. Presale telah mengumpulkan lebih dari $442 juta, menjadikannya yang terbesar dalam sejarah kripto. Dan sekarang, dengan presale berakhir pada 26 Januari 2026, waktu semakin menipis untuk masuk di harga saat ini.

Saat ini, koin BDAG tersedia hanya di $0,003. Namun di sinilah menjadi menarik: harga peluncuran yang dikonfirmasi adalah $0,05. Itu perbedaan 16,67x, atau sekitar 1.566% upside, sebelum koin bahkan masuk ke exchange. Bagi siapa pun yang mengamati koin kripto teratas, kesenjangan entry-to-launch semacam ini langka. Pembeli awal telah mengunci posisi mereka, dan yang terlambat sekarang bergegas mengambil apa yang tersisa.

Hanya sekitar 3,2 miliar koin yang tersisa, dan angka itu terus menyusut. Setelah Batch 34 ditutup, harga ini menghilang, dan tidak ada jalan kembali. Listing exchange dikonfirmasi untuk 16 Februari 2026, dengan proyeksi market cap peluncuran di atas $1 miliar.

Apa yang membedakan BlockDAG dari hype adalah teknologinya. BlockDAG adalah blockchain Layer 1 yang menggunakan struktur DAG, memungkinkan beberapa blok diproses secara bersamaan. Saat ini menangani 10 blok per detik, dengan rencana melebihi 100, memecahkan masalah nyata seperti kecepatan lambat dan sentralisasi yang menahan jaringan lain.

Di antara koin kripto teratas yang diluncurkan pada 2026, BlockDAG menonjol karena menggabungkan teknologi solid dengan momentum presale yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jendela akhir terbuka, tetapi tidak untuk lama.

Mengapa BlockDAG Menonjol di Antara Koin Kripto Teratas

Token Hyperliquid membawa fundamental yang kuat tetapi menghadapi resistance yang bisa membatasi keuntungan jangka pendek. Harga Solana sedang pulih, namun pembeli harus mengamati level kunci dengan cermat; penolakan di $145-$150 bisa menghentikan momentum.

BlockDAG menawarkan peluang unik. Dengan presale berakhir 26 Januari dan harga peluncuran yang dikonfirmasi $0,05, pembeli di harga $0,003 saat ini diposisikan untuk potensi return 1.566%. Hanya 3,2 miliar koin yang tersisa, dan angka itu menyusut dengan cepat. Di antara koin kripto teratas tahun ini, sedikit yang menawarkan titik masuk semacam ini sebelum listing exchange. Pembeli sudah bergegas masuk, dan mereka yang masih menunggu mungkin akan menemukan diri mereka menonton dari pinggir lapangan ketika BDAG masuk ke exchange pada 16 Februari.

