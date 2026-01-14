Investor ritel yang terguncang mundur ke Bitcoin, Ether setelah kejatuhan Oktober

Trader ritel berbondong-bondong ke Bitcoin dan Ether setelah kehancuran kripto Oktober tahun lalu, menambah tahun yang sudah sulit bagi altcoin.

Trader ritel yang ketakutan oleh peristiwa likuidasi kripto besar-besaran pada bulan Oktober kembali ke mata uang kripto utama karena harapan mereka untuk musim altcoin kandas, menurut Wintermute.

Sejak sekitar tahun 2022, trader ritel telah menjadi penjual bersih untuk mata uang utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH), lebih memilih altcoin sebagai gantinya, tetapi pola tersebut berubah pada tahun 2025, menurut laporan "Digital asset OTC market 2025" Wintermute yang dirilis pada hari Selasa.

Peristiwa likuidasi 10 Oktober dan kehancuran pasar "menandai titik belok yang jelas," mempercepat rotasi ritel kembali ke Bitcoin dan Ether, kata perusahaan tersebut.

