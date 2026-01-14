Sebuah whale memiliki posisi short di BTC dan ETH yang telah mengalami kerugian mengambang sebesar $6,37 juta, dan telah menyetor 4,8 juta USDC ke Hyperliquid.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, alamat whale 0x218A saat ini memiliki kerugian tidak terealisasi melebihi $6,37 juta pada posisi short leverage 10x di BTC dan ETH.

Untuk menghindari likuidasi, dia telah menyetor 4,8 juta USDC ke Hyperliquid.