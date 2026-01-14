Pembuatan wallet baru Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebanyak 327K per hari — apakah harga ETH akan mengikuti?

Ethereum mengalami lonjakan aktivitas pengguna baru meskipun aksi harga ETH sebagian besar tetap terikat dalam kisaran tertentu.

Ringkasan Ethereum mencatat rata-rata sekitar 327.000 dompet baru per hari, dengan puncak satu hari hampir 394.000, tertinggi yang pernah tercatat.

Biaya yang lebih rendah setelah pembaruan Fusaka dan penggunaan stablecoin yang memecahkan rekor telah mendorong pendaftaran pengguna.

Pertumbuhan dompet terus meningkat meskipun ETH diperdagangkan secara sideways, menunjukkan adopsi yang didorong oleh penggunaan nyata daripada spekulasi.

Menurut postingan 13 Januari oleh platform analitik on-chain Santiment, Ethereum telah mencatat rata-rata 327.000 dompet baru yang dibuat per hari selama seminggu terakhir, menandai tingkat pembuatan alamat tertinggi dalam sejarah jaringan.

Hampir 394.000 dompet baru dibuat dalam satu hari pada 11 Januari, memecahkan rekor sebelumnya.

Pembaruan jaringan dan stablecoin mendorong penggunaan nyata

Salah satu alasan peningkatan dompet baru adalah pembaruan Fusaka Ethereum (ETH), yang dirilis pada awal Desember 2025. Pembaruan ini meningkatkan penanganan data lapisan dasar dan mengurangi biaya bagi jaringan layer-2 untuk memposting data ke Ethereum.

Hal ini membuat transaksi lebih murah dan mengurangi hambatan bagi pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi melalui rollup, mendukung peningkatan aktivitas pendaftaran.

https://twitter.com/santimentfeed/status/2011133508547195166?s=46&t=nznXkss3debX8JIhNzHmzw

Faktor signifikan lainnya adalah aktivitas stablecoin. Hampir $8 triliun nilai transfer stablecoin diselesaikan di Ethereum selama kuartal terakhir 2025, mencetak rekor. Tingkat penggunaan ini menunjukkan bahwa Ethereum menjadi lapisan penyelesaian yang andal daripada hanya platform perdagangan.

Pandangan ini didukung oleh metrik jaringan lainnya. Transaksi harian dan alamat aktif masih mendekati level puncak terbaru mereka, yang merupakan tanda aktivitas yang stabil.

Adopsi tumbuh meskipun harga tetap terikat dalam kisaran

ETH belum menunjukkan banyak tren dalam beberapa minggu terakhir, sebagian besar tetap dalam kisaran $3.000 hingga $3.300. Data Santiment menunjukkan alamat baru yang dibuat saat pasar mengalami konsolidasi, pola yang sering dikaitkan dengan adopsi jangka panjang daripada pergerakan spekulatif cepat.

Selain itu, pemain institusional terus terlibat, terutama melalui investasi infrastruktur jaringan yang berkelanjutan dan aktivitas staking. Bitmine, misalnya, telah melakukan staking hampir $4 miliar ETH, menunjukkan komitmen jangka panjang yang berkelanjutan dari pemain besar.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan basis pengguna Ethereum berkembang lebih cepat daripada yang disarankan oleh pergerakan harga. Sementara pasar menunggu arah yang lebih jelas, aktivitas di jaringan terus berkembang secara diam-diam. Analis melihat ini sebagai salah satu tanda paling jelas bahwa ETH mungkin bersiap untuk pergerakan harga yang signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.