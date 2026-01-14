BursaDEX+
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, harga saham Binance Life telah melonjak 60% dalam 24 jam terakhir, dengan performa terbaik

Alamat peringkat teratas di papan peringkat "Binance Life" memiliki keuntungan yang belum direalisasikan melebihi $2,63 juta, mewakili pengembalian lebih dari 154.341,1%.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 12:56
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, harga saham Binance Life telah melonjak 60% dalam 24 jam terakhir, dengan trader on-chain berkinerja terbaik sudah menunjukkan keuntungan mengambang lebih dari $2,63 juta, mewakili pengembalian lebih dari 154.341,1%.

Biaya rata-ratanya sangat rendah yaitu $0,0001574. Dia membeli token tersebut sejak enam menit setelah terdaftar. Dia tidak menyetorkan token apa pun sejak Binance mengumumkan pencatatan token spot. Saat ini dia memegang 18,5 juta token (menyumbang 1,85%).

