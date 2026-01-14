BursaDEX+
Paus "pension-usdt.eth" telah mengurangi posisi long ETH sebanyak 10,000 koin, dan akun futures-nya telah meraih profit $4,18 juta dalam sehari terakhir.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 13:45
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, paus "pension-usdt.eth" mengurangi posisi long ETH sebesar 10.000 ETH dalam satu jam terakhir. Sebelumnya telah memegang 20.000 ETH posisi long selama lima hari berturut-turut dan saat ini masih memegang 10.000 ETH posisi long (sekitar $33,35 juta). Total profit/loss paus ini untuk hari terakhir adalah sekitar $4,18 juta, dan total profit/loss untuk minggu terakhir adalah sekitar $7,37 juta.

