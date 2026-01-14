Mengapa Pasar Kripto Naik Hari Ini [Live] Update, Alasan & Aksi Harga

ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk kuat pada 13 Januari (ET), menarik gabungan $754 juta, menurut SoSoValue. FBTC milik Fidelity memimpin lonjakan dengan arus masuk satu hari tertinggi sebesar $351 juta. ETF Ethereum spot juga melihat permintaan yang sehat, mencatat arus masuk bersih $130 juta. Sementara itu, ETF spot Solana menarik $5,91 juta, sementara ETF spot XRP mencatat $12,98 juta, menandakan minat institusional yang luas di seluruh aset kripto utama.

Bitcoin sedang berkonsolidasi secara bullish setelah breakout impulsif yang kuat, menandakan potensi kelanjutan. Pada chart 1 jam, BTC/USDT tetap di atas EMA 7, 25, dan 99, mempertahankan struktur bullish yang solid. Pullback dari $96,5K tampak korektif, membentuk bendera bull yang ketat di atas resistance sebelumnya yang berubah menjadi support. Setup long terlihat antara $94.800–$95.200, dengan target di $96.500, $97.800, dan $99.200. Momentum bullish tetap utuh di atas zona permintaan $94K.

Bitcoin telah mendorong di atas resistance kunci $94K, menandai upaya kuat pertamanya untuk merebut kembali level ini. Meskipun pergerakan ini signifikan, penerimaan di atas $94K sekarang sangat penting, karena breakout singkat saja tidak cukup. Pertahanan yang berkelanjutan akan mengurangi risiko penurunan di dekat $89K dan menggeser fokus pasar lebih tinggi, membuat pergerakan menuju $100K lebih realistis. Namun, kegagalan untuk bertahan di atas $94K bisa menandakan aksi harga terikat range yang berlanjut dan kebutuhan untuk kesabaran.

Peran Bitcoin dalam perbendaharaan korporat semakin cepat. Strive yang didukung Vivek Ramaswamy telah mengumumkan akuisisi all-stock senilai $1,3 miliar terhadap Semler Scientific, menciptakan entitas gabungan yang memegang 12.798 BTC, senilai sekitar $1,18 miliar. Ini memindahkan perusahaan melampaui Tesla sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar ke-11 secara global. Strive berencana untuk memonetisasi bisnis layanan kesehatan Semler, mengurangi utang warisan, dan meningkatkan hasil terkait Bitcoin, menyoroti meningkatnya kepercayaan korporat pada BTC sebagai aset perbendaharaan.

Penurunan Harga Realisasi Short-Term Holder (STH) Ethereum menunjukkan sinyal yang mencolok. Metrik ini melacak seberapa jauh harga spot ETH diperdagangkan di bawah rata-rata basis biaya on-chain dari pemegang dengan koin berusia di bawah 155 hari. Secara historis, akumulasi selama zona merah-ke-oranye telah menawarkan entri yang disesuaikan risiko yang kuat, karena pemegang jangka pendek menghadapi kerugian dan tekanan jual mencapai puncak. Dengan ETH sekarang berada dengan kuat di zona oranye, tekanan penurunan tetap ada, tetapi risiko-imbalan jangka panjang mulai condong kembali ke arah akumulasi.

Bitcoin melonjak melewati target $94K, memicu likuidasi short senilai miliaran dolar. Meskipun momentum bisa meluas menuju $98K–$100K, pengaturan yang lebih luas masih menunjuk pada potensi bull trap di akhir tahun ini. Ethereum mengikuti BTC lebih tinggi, dengan $3.435 tetap menjadi target jangka pendek, sementara ETH/BTC menguji resistance kunci. Penurunan dominasi stablecoin dan dominasi BTC yang datar menandakan kekuatan bergeser ke arah altcoin, dengan beberapa token menunjukkan sinyal breakout bullish dan pembalikan di berbagai timeframe kunci.

XRP telah mencapai target triple-tap di tertinggi range, menciptakan titik infleksi kunci. Dua skenario kini menjadi fokus: pantulan relief diikuti oleh pullback di bawah $1,77 dalam tren turun lokal, atau pembentukan basis permintaan kuat dengan $1,77 bertahan sebagai support. Mengingat konteks pasar yang lebih luas dan kekuatan Bitcoin, bias condong ke hasil kedua, dengan penurunan kemungkinan akan dibeli dan target naik tetap berlaku di atas level saat ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.