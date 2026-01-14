BursaDEX+
Harga Monero mempertahankan struktur pasar bullish — bisakah bertahan dari volatilitas yang didorong leverage?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/14 14:34
Harga Monero memperpanjang reli pada hari Selasa, mencapai tertinggi multi-bulan baru karena pasar terus menunjukkan minat pada aset yang berfokus pada privasi. 

Ringkasan
  • Monero masih diperdagangkan dalam tren naik yang jelas, bertahan di atas resistensi sebelumnya yang berubah menjadi support.
  • Aktivitas futures meningkat dengan cepat, menambahkan risiko yang didorong leverage mendekati tertinggi baru-baru ini.
  • Indikator momentum menunjukkan kondisi overbought, meningkatkan peluang ayunan jangka pendek.

Pada saat berita ini ditulis, Monero diperdagangkan mendekati $690, naik 8% pada hari itu, mengakhiri pergerakan tajam yang telah mengangkat token lebih dari 50% selama seminggu terakhir.

Reli ini terjadi ketika trader beralih dari koin privasi saingan Zcash, yang mengalami volatilitas berat setelah keluarnya kepemimpinan dan restrukturisasi internal. Dengan rotasi itu, Monero (XMR) telah menegaskan kembali dirinya sebagai perdagangan privasi utama di pasar.

Narasi privasi terus mendominasi pasar karena pengawasan regulasi yang meningkat, kontrol penggunaan uang tunai yang lebih ketat, dan peningkatan pemantauan aktivitas keuangan. Akibatnya, masih ada permintaan tinggi untuk aset dengan fitur privasi default, seperti Monero.

Leverage meningkat, menambah risiko jangka pendek

Meskipun permintaan spot telah memainkan peran, aktivitas derivatif kini menjadi faktor kunci. Analisis 13 Januari oleh kontributor CryptoQuant Woominkyu menunjukkan gelembung "overheating" berulang terbentuk dalam volume futures Monero selama kenaikan harga baru-baru ini.

Gelembung ini muncul setelah harga sudah bergerak tajam lebih tinggi, menunjukkan leverage mengejar momentum daripada membangun dari zona akumulasi. Dalam siklus Monero masa lalu, pola serupa sering menyebabkan lonjakan volatilitas tajam.

Harga terkadang naik lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi pergerakan tersebut sering diikuti oleh pullback cepat karena posisi leverage dipaksa untuk melepas.

Leverage cenderung memperkuat kedua arah. Ketika harga naik, itu mempercepat keuntungan. Ketika momentum berhenti, itu dapat dengan cepat memicu likuidasi, menyebabkan penurunan mendadak bahkan dalam tren bullish.

Analisis teknikal harga Monero

Dari sudut pandang teknis, Monero masih dalam tren naik. Chart terus mencetak higher highs dan higher lows, dengan harga bertahan jauh di atas zona resistensi sebelumnya di sekitar area $500–520. Level itu sekarang telah berubah menjadi support, mengkonfirmasi penerimaan breakout.

Monero price holds bullish market structure — can it survive leverage-driven volatility? - 1

Pada saat yang sama, harga diperdagangkan jauh di atas rata-rata tren jangka panjangnya, menempatkan XMR dalam fase deviasi tinggi. Bollinger Bands mulai melebar, dengan harga menekan terhadap band atas.

Jenis pola itu menandakan momentum kuat, tetapi sering datang sebelum reset volatilitas daripada kelanjutan yang mulus.

Pembacaan momentum memperkuat pengaturan ini. Relative strength index telah naik ke pertengahan 80-an, zona yang secara historis menandai tahap akhir dari pergerakan kuat. Dalam siklus masa lalu, kondisi serupa diselesaikan melalui aksi sideways atau pullback tajam, bukan kenaikan berkelanjutan tanpa jeda.

Kenaikan lebih lanjut masih mungkin jika volatilitas tetap dalam satu arah dan leverage tetap terkendali. Pullback dalam situasi itu mungkin akan berumur pendek, dengan pembeli masuk di sekitar level support yang telah ditetapkan.

Jika posisi futures melepas secara tiba-tiba, pergerakan turun dapat dipercepat. Lonjakan volatilitas dapat dengan cepat menarik harga kembali ke zona likuiditas $620–600, atau lebih dalam ke arah support tren jika likuidasi beruntun.

Peluang Pasar
