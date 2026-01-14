Stellar (XLM) Bidik $0,28 saat Bank AS Memasuki Pasar Stablecoin Stellar

U.S. Bank meluncurkan stablecoin miliknya sendiri di blockchain Stellar menandai langkah signifikan bagi keuangan tradisional dalam mengadopsi teknologi blockchain. Kapitalisasi pasar untuk stablecoin di blockchain Stellar telah tumbuh mencengangkan sebesar 53% dari tahun lalu, dan kapitalisasi pasar aset dunia nyata melonjak drastis sebesar 196% yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi $890,2 juta.

Dengan melakukan hal ini, U.S. Bank memposisikan diri sebagai pengadopsi utama teknologi blockchain, memanfaatkan infrastruktur Stellar yang efisien dan murah. Dengan stablecoin yang semakin banyak diadopsi sebagai jembatan antara mata uang digital dan uang tradisional, masuknya U.S. Bank ke sektor ini merupakan indikasi bahwa perbankan arus utama sedang mengintegrasikan blockchain untuk meningkatkan efisiensi perbankan dan menyediakan produk keuangan baru.

XLM Mendekati Support Kunci, Dengan Potensi Kenaikan ke $0,28

Namun, analis kripto, GainMuse, mengungkapkan bahwa XLM mulai stabil dengan hilangnya tekanan jangka pendek, dan harga telah mengalami pemulihan dari basis ketat di dekat level support bawah dalam kisaran harganya. Ini terjadi setelah reaksi dari area permintaan yang signifikan, di mana cryptocurrency ini telah melihat dukungan di masa lalu.

Sumber: X

Karena harga mencoba mempertahankan diri di atas area permintaan kunci ini, Stellar mungkin siap untuk mengalami pemulihan menuju $0,28 jika tren ini berlanjut. Namun, pasar masih sangat volatile, dan jika dukungan ini tidak bertahan, mungkin ada lebih banyak risiko penurunan. Investor harus berhati-hati saat XLM melewati fase kunci ini.

Prospek Teknikal XLM Menunjukkan Optimisme yang Hati-hati

Melihat grafik mingguan XLM, harga saat ini diperdagangkan di dalam kisaran setelah mengalami beberapa volatilitas. RSI saat ini berada di 39,96, yang berada di bawah titik tengah 50 dan menunjukkan dukungan lemah untuk bulls dan tren lemah menuju bears. Moving average dari RSI juga menunjuk ke bawah.

Sumber: TradingView

Selanjutnya, MACD bearish karena tetap berada di bawah garis sinyal, dan masih selaras negatif karena pelebaran histogram. Meskipun faktor bullish MACD di masa lalu telah melemah, faktor saat ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk kelanjutan tren ini atau perubahan momentum.

