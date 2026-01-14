PH, UEA teken kesepakatan kerja sama pertahanan untuk 'teknologi pertahanan canggih'

MANILA, Filipina — Perjanjian kerja sama pertahanan Filipina dengan Uni Emirat Arab (UEA) akan membuka jalan bagi kolaborasi "teknologi pertahanan canggih", kata Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada hari Rabu, 14 Januari.

Memorandum of Understanding tentang Kerja Sama Pertahanan "akan berfungsi sebagai platform yang kuat untuk kolaborasi dengan UEA dalam teknologi pertahanan canggih" yang mencakup "sistem udara tanpa awak, peperangan elektronik, dan sistem angkatan laut," kata Marcos dalam sebuah pernyataan setelah kunjungan dua hari ke Abu Dhabi, tempat kesepakatan itu ditandatangani.

"[Ini] sangat penting untuk memodernisasi dan meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata kita," tambahnya.

Kesepakatan tersebut juga akan "memperkuat hubungan pertahanan dan militer kita, melalui pendidikan dan pelatihan, berbagi intelijen dan keamanan, dan kerja sama dalam bidang anti-terorisme, keamanan maritim, dan operasi penjaga perdamaian."

UEA adalah yang terbaru dalam daftar negara yang terus bertambah dengan kesepakatan dan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Filipina. Ini adalah perluasan yang telah tumbuh secara eksponensial sejak awal pemerintahan Marcos di tengah upaya militer untuk mengalihkan fokus dari pertahanan internal ke eksternal.

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) berada di tahap akhir program modernisasi 15 tahunnya, yang dimulai pada tahun 2013 setelah pengesahan Undang-Undang Modernisasi AFP yang direvisi.

Saat berada di Abu Dhabi, Marcos juga menyaksikan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan UEA di sela-sela Abu Dhabi Sustainability Week. – Rappler.com