MILF Terpecah soal Undang-Undang Distrikisasi Bangsamoro

KOTA COTABATO, Filipina – Tokoh-tokoh senior Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kekuatan dominan dalam pemerintahan regional Bangsamoro, berpisah ketika parlemen wilayah tersebut memberikan suara pada undang-undang distrik yang diperlukan untuk pemilihan parlemen pertamanya, mengungkap ketidaksepakatan serius dalam gerakan mantan pemberontak tersebut.

Parlemen Bangsamoro menyetujui RUU Parlemen No. 415 lewat tengah malam Selasa, 13 Januari, yang menetapkan 32 distrik beranggota tunggal untuk pemilihan yang dijadwalkan pada Maret 2026. RUU tersebut disahkan dengan 48 suara mendukung, 19 menentang, dan empat abstain, selama sesi khusus yang mencatat tingkat kehadiran 93,5%.

Langkah tersebut mendapatkan mayoritas dua pertiga yang diperlukan, tetapi penentangan dari komandan lapangan senior MILF yang bertugas di Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) menunjukkan ketidaksepakatan atas prosedur dan alokasi kursi.

Para pendukung langkah tersebut mengatakan hal itu diperlukan untuk memenuhi tenggat waktu hukum setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang redistriksi sebelumnya karena inkonstitusional, memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dapat semakin menggagalkan persiapan untuk pemungutan suara.

Wakil Ketua BTA Suwaib Oranon, seorang komandan Front Mindanao Tengah MILF, mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan "tata kelola moral."

"Kepemimpinan yang bertanggung jawab memerlukan keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk mayoritas, bukan kepentingan pribadi," kata Oranon.

Kekhawatiran dikutip atas proses yang diduga terburu-buru, masalah hukum yang belum terselesaikan, dan gerrymandering – batas distrik telah lama memicu perselisihan.

Di antara anggota BTA yang memberikan suara menentang adalah komandan MILF berpengaruh Basit Abbas dari Front Mindanao Timur Laut dan Abdullah Macapaar, yang juga dikenal sebagai Komandan Bravo, yang memimpin Front Mindanao Barat Laut.

Anggota BTA Abdullah Hashim, putra pendiri MILF Salamat Hashim, juga memberikan suara tidak, memperingatkan "jalan pintas legislatif" dan menuduh bahwa para pembuat undang-undang melewatkan proses interpelasi penuh.

"Ini adalah pelanggaran prosedural yang membuat proses dalam bahaya," kata Hashim.

Wakil Ketua BTA Omar Sema, putra pemimpin MNLF dan Menteri Tenaga Kerja BARMM Muslimin Sema, mengatakan langkah tersebut merusak perjanjian damai sebelumnya yang mencakup Sulu.

Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengecualikan Sulu dari BARMM karena suara tidak selama plebisit tentang ratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) beberapa tahun sebelumnya. Beberapa orang melihat pengecualian provinsi tersebut – dan tujuh kursi distrik parlemen yang awalnya disediakan untuknya – sebagai bertentangan dengan perjanjian damai antara pemerintah dan MILF.

"Saya memilih tidak bukan untuk menolak RUU tersebut, tetapi untuk menolak distribusi tujuh kursi distrik yang dialokasikan untuk Sulu," kata Sema.

Menteri Pendidikan Mohagher Iqbal, seorang pemimpin senior MILF dan mantan kepala negosiator dalam pembicaraan damai dengan pemerintah, juga memberikan suara menentang langkah tersebut. Dia tidak menjelaskan tetapi hanya mengatakan, "Seperti dalam proses Kongres, tidak peduli seberapa panjang prosesinya, pada akhirnya tetap berakhir di gereja."

Empat tokoh senior MILF lainnya, termasuk komandan Front Mindanao Timur MILF Akmad "Jack" Abas, abstain.

Penulis utama langkah tersebut, Naguib Sinarimbo, mengatakan hal itu disusun untuk mematuhi putusan MA yang membatalkan undang-undang redistriksi sebelumnya.

"RUU ini disusun untuk secara langsung mengatasi masalah konstitusional dan hukum spesifik yang diidentifikasi oleh Mahkamah Agung, sambil memastikan bahwa pemilihan parlemen Bangsamoro dapat dilanjutkan dalam kerangka waktu yang ditentukan," kata Sinarimbo, yang pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri BARMM di bawah ketua menteri sementara Ahod "Al Haj Murad" Ebrahim, ketua MILF.

Jika pemilihan Maret 2026 terlaksana, ini akan menandai akhir mandat BTA dan berfungsi sebagai ujian untuk proses perdamaian yang rapuh di wilayah tersebut di bawah Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro 2014.

Berikut adalah mereka yang memberikan suara ya:

Rashid Adiong

Laisa Alamia

Suharto Ambolodto

Baintan Ampatuan

Susana Anayatin

Mohammad Kelie Antao

Haber Asarul

Ahmad Amir Balindong

Zulfikar-Ali Bayam

Uttoh Salem Cutan

Hashemi Dilanggalen

Khalid Hadji Abdullah

Hatimil Hassan

Abrar Hataman

Rasul Ismael

Saripuddin Jikiri

Ali Karon

John Anthony Lim

Benjamin Loong

Don Mustapha Loong

Jose Lorena

Ishak Mastura

Jaafar Apollo Mikhail Matalam

Froilyn Mendoza

Michael Midtimbang

Abdulkarim Misuari

Nurredha Misuari

Rasol Mitmug

Alirakim Munder

Randolf Parcasio

Amer Zakaria Rakim

Romeo Sema

Naguib Sinarimbo

Kadil Sinolinding Jr.

Amendon Sumagayan

Nabil Tan

Adzfar Usman

Sittie Farhanie Uy-Oyod

Mujib Abu

Tomanda Antok

Dan Asnawie

Abdulbasit Benito

Ma-Arouph Candao

Ibrahim Ibay

Kitem Kadatuan Jr.

Butch Malang

Suwaib Oranon

Alindatu Pagayao

Berikut adalah daftar mereka yang memberikan suara tidak:

Basit Abbas

Lalang Ali Jr.

Sha Ielja Dumama-Alba

Mosber Alaudin

Muhammad Nadzir Ebil

Suharto Esmael

Matarul Estino

Amiroddin Gayak

Mohagher Iqbal

Abdullah Hashim

Abdullah Macapaar

Baileng Mantawil

Ubaida Pacasem

Abdulwahab Pak

Said Salendab

Ali Salik

Said Sheik

Ali Solaiman

Omar Yasser Sema



Anggota BTA yang abstain:

Akmad Abas

Faisal Karon

Tawakkal Midtimbang

Ramon Piang Sr.

