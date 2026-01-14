Nigeria Memperketat Regulasi Kripto dengan Undang-Undang Pajak Terkait Identitas: Laporan

Nigeria telah mengambil langkah tegas untuk memasukkan aktivitas kripto ke dalam sistem pajak formalnya. Perdagangan aset digital akan dikaitkan dengan identitas dunia nyata menggunakan Nomor Identifikasi Pajak dan Nomor Identifikasi Nasional dalam kerangka Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria 2025 yang baru.

Meskipun undang-undang ini tidak mengubah fungsionalitas jaringan blockchain, otoritas kini diizinkan untuk menghubungkan aktivitas perdagangan dengan individu dan korporasi untuk tujuan perpajakan.

Menurut peneliti kebijakan teknologi Frank Eleanya, pendekatan ini akan memungkinkan regulator untuk menguji dampak kripto terhadap ekonomi tanpa mengorbankan keamanan blockchain.

Dengan menghubungkan aktivitas dompet ke TIN yang dibuat dari NIN, otoritas pajak dapat dengan mudah mengidentifikasi pendapatan kripto dan mencocokkannya dengan catatan pajak yang ada. Hal ini mengubah pengawasan dari tidak langsung menjadi akuntabilitas langsung.

Perubahan ini membawa Nigeria sejalan dengan aturan global. Mulai 1 Januari 2026, Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD akan memungkinkan lembaga pajak untuk mengirim dan menerima data transaksi kripto lintas batas. Beberapa negara, seperti Inggris, sudah mewajibkan bursa untuk mengumpulkan identitas wajib pajak, dan tampaknya Nigeria kini mengikuti jejak yang sama.

Mengapa Kripto Kini Menjadi Prioritas Pendapatan

Pasar kripto di Nigeria telah berkembang sangat cepat. Transaksi di negara tersebut mencapai sekitar $92,1 miliar dari Juli 2024 hingga Juni 2025, menempatkan Nigeria sebagai salah satu pasar kripto terbesar di dunia.

Pemerintah berencana untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari kurang dari 10% menjadi 18% pada tahun 2027. Seiring menurunnya pendapatan minyak, aset digital menjadi sumber pendapatan lainnya. Angka ini merupakan proksi untuk volume transaksi, bukan keuntungan, tetapi keuntungan kena pajak bahkan pada proporsi kecil bisa sangat substansial.

Bagaimana Sistem Pelaporan Akan Bekerja

Dengan aturan baru, Penyedia Layanan Aset Virtual harus mendaftar ke otoritas pajak dan mengajukan laporan rutin setiap bulan. Laporan ini harus mencakup jenis layanan, waktu transaksi, nilai aset, dan informasi identitas pelanggan lengkap, seperti TIN, NIN, dan informasi kontak.

Bursa juga perlu menandai transaksi besar atau mencurigakan kepada otoritas pajak dan Unit Intelijen Keuangan Nigeria.

Biaya kepatuhan akan meningkat. VASP harus menyimpan catatan pengguna setidaknya selama tujuh tahun dan harus selalu merespons permintaan informasi, bahkan tanpa peringatan. Menurut analis seperti Kalu Aja, ini hanya menarik perdagangan kripto ke dalam sistem anti pencucian uang Nigeria yang lebih besar.

Pajak kripto 10% lama di Nigeria tidak berhasil karena penegakan yang lemah. Dalam sistem baru yang terkait identitas, pedagang diwajibkan untuk menyatakan pendapatan kripto; bisa ada denda yang dikenakan pada platform mulai dari 100.000 naira, atau bahkan pencabutan lisensi. Dengan Undang-Undang Investasi dan Sekuritas 2025, hukum berubah di pasar kripto Nigeria.

