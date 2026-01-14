Bank Spanyol Bankinter telah mengakuisisi saham di bursa cryptocurrency Bit2Me.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut CoinDesk, bank Spanyol Bankinter telah mengakuisisi saham minoritas di bursa kripto lokal Bit2Me, berpartisipasi dalam putaran pendanaan senilai €30 juta yang akan diselesaikan pada Agustus 2025. Putaran ini juga termasuk penerbit stablecoin Tether.

Langkah Bankinter bergabung dengan kelompok pemegang saham bank Bit2Me yang terus berkembang, menyusul dukungan dari lembaga keuangan besar seperti BBVA Spanyol, Unicaja, dan Cecabank. Berkantor pusat di Madrid, Bit2Me adalah salah satu perusahaan pertama yang terdaftar di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa, memungkinkan perusahaan ini beroperasi di seluruh Uni Eropa.