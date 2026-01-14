Bank Spanyol Bankinter telah mengakuisisi saham di bursa cryptocurrency Bit2Me.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut CoinDesk, bank Spanyol Bankinter telah mengakuisisi saham minoritas di bursa kripto lokal Bit2Me, berpartisipasi dalam putaran pendanaan senilai €30 juta yang akan diselesaikan pada Agustus 2025. Putaran ini juga termasuk penerbit stablecoin Tether.
Langkah Bankinter bergabung dengan kelompok pemegang saham bank Bit2Me yang terus berkembang, menyusul dukungan dari lembaga keuangan besar seperti BBVA Spanyol, Unicaja, dan Cecabank. Berkantor pusat di Madrid, Bit2Me adalah salah satu perusahaan pertama yang terdaftar di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa, memungkinkan perusahaan ini beroperasi di seluruh Uni Eropa.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.