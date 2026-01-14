Saham Google (GOOGL); Naik 2% saat Perusahaan Bergerak Menolak Gugatan AI Rolling Stone

TLDRs;

Saham Google naik 2% setelah mengajukan mosi untuk menolak gugatan AI dari penerbit Rolling Stone.

AI Overviews tetap kontroversial karena penerbit mencari kontrol lebih besar atas pengindeksan pencarian.

Opsi opt-out yang terbatas dapat memperkuat klaim antimonopoli Penske terhadap Google.

Pergeseran dari klik ke kutipan menciptakan peluang baru untuk alat SEO dan analitik.

Saham Google (GOOGL) naik hampir 2% pada awal perdagangan Selasa menyusul pengumuman perusahaan bahwa mereka telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan dari Penske Media Corporation, penerbit di balik Rolling Stone, Billboard, dan Variety.

Gugatan tersebut, yang awalnya diajukan pada tahun 2025, menuduh bahwa Google melanggar hukum antimonopoli dengan memaksa penerbit untuk mengizinkan ringkasan konten mereka yang dihasilkan AI muncul dalam hasil pencarian. Investor merespons positif terhadap strategi hukum Google, menandakan keyakinan bahwa perusahaan dapat menghindari pertarungan hukum yang berlarut-larut dan berpotensi mahal.





Alphabet Inc., GOOGL



Ringkasan AI Memicu Kontroversi Penerbit

Kasus ini berpusat pada AI Overviews milik Google, ringkasan yang dihasilkan secara otomatis dari konten penerbit yang muncul di bagian atas hasil pencarian. Penske berargumen bahwa ringkasan ini pada dasarnya "mengikat" penggunaan satu layanan, ikhtisar yang dihasilkan AI, dengan sistem pengindeksan pencarian yang lebih luas, meninggalkan penerbit dengan kemampuan terbatas untuk tidak ikut serta tanpa kehilangan visibilitas.

Google membalas bahwa AI Overviews adalah bagian standar dari mesin pencarinya dan bahwa pengguna masih dapat mengakses artikel lengkap di situs web penerbit melalui tautan pencarian normal. Perusahaan juga menyatakan bahwa AI Overviews meningkatkan pengalaman pengguna daripada menggantikan konten asli.

Opsi Opt-Out yang Terbatas Menyoroti Kekhawatiran

Meskipun klaim Google, para ahli industri mencatat bahwa mekanisme opt-out perusahaan tersebut sempit. Meskipun filter web manual ada, penerbit harus mengaktifkannya untuk setiap kueri pencarian individu, proses yang tidak mempertahankan pengindeksan dengan cara yang sama seperti daftar pencarian tradisional.

Kontrol terbatas ini menyimpang dari norma pencarian masa lalu dan memperkuat argumen Penske bahwa Google mengkondisikan satu layanan pada penerimaan layanan lainnya. Analis mengatakan bahwa jika pengadilan memihak Penske, hal itu dapat menetapkan preseden tentang bagaimana konten yang dihasilkan AI berinteraksi dengan hak penerbit dalam ekosistem pencarian.

Dinamika SEO dan Kutipan Bergeser

Munculnya AI Overviews juga telah membentuk kembali cara merek dan penerbit melacak kinerja online. Penelitian independen menunjukkan bahwa 92% kutipan AI Overview berasal dari 10 domain teratas, dengan merek yang dikutip memperoleh 35% lebih banyak klik organik daripada yang dikecualikan.

Pergeseran ini telah menciptakan peluang baru bagi vendor analitik SEO, yang sekarang dapat mengukur pengaruh merek tanpa hanya mengandalkan metrik lalu lintas. Alat yang mengukur nilai kutipan di Google dan platform AI seperti ChatGPT membantu penerbit menunjukkan laba atas investasi kepada pengiklan, bahkan ketika rasio klik-tayang turun lebih dari 60% pada kueri yang menampilkan AI Overviews.

Implikasi Lebih Luas untuk AI dan Pencarian

Gugatan ini juga menyoroti ketegangan yang berkembang antara inovasi AI dan kepemilikan konten. Ketika asisten AI seperti Gemini milik Google dan mesin pencari bertenaga AI lainnya berkembang, penerbit semakin khawatir tentang bagaimana konten mereka digunakan dan dikreditkan.

Hasil hukum dari kasus seperti ini dapat mempengaruhi desain dan transparansi sistem AI di seluruh industri pencarian.

Postingan Google (GOOGL) Stock; Naik 2% saat Perusahaan Bergerak untuk Menolak Gugatan AI Rolling Stone pertama kali muncul di CoinCentral.