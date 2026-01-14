BursaDEX+
Pengadilan menekankan bahwa, selama Co masih buron, ia tidak berhak atas bantuan hukum apa pun, termasuk mosi untuk pertimbangan kembali

Zaldy Co masih buron, paspor masih dibatalkan — Sandiganbayan

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/14 16:24
MANILA, Filipina – Pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan telah menguatkan keputusannya untuk membatalkan paspor mantan perwakilan Ako Bicol Zaldy Co dan menyatakan dia sebagai buronan dari keadilan.

Dalam keputusan sembilan halaman, Divisi ke-5 pengadilan menolak mosi pertimbangan ulang Co yang meminta Sandiganbayan untuk membatalkan keputusan sebelumnya tentang paspor dan status Co.

Pembatalan paspor menghilangkan dasar hukum Co untuk tetap berada di negara lain. Sementara itu, pernyataannya sebagai buronan dari keadilan berarti dia tidak dapat memperoleh bantuan dari pengadilan.

"Tidak dapat disangkal bahwa terdakwa Co tetap berada di luar jangkauan pengadilan. Dia tidak menyerahkan diri secara sukarela atau tunduk pada penangkapan. Mengingat statusnya sebagai buronan dari keadilan... pengadilan tidak dapat menghibur permohonan dan pembelaan terdakwa Co dan menerapkan 'doktrin pencabutan hak buronan,'" jelas Sandiganbayan dalam resolusi yang ditulis oleh Zaldy Trespeces, dengan persetujuan dari Hakim Asosiasi Gener Gito dan Kevin Narce Vivero.

Pengadilan menekankan bahwa, selama Co masih buron, dia tidak berhak atas bantuan peradilan apa pun, termasuk mosi pertimbangan ulang.

Menurut pengacara Co, kubu mereka tidak diberikan salinan mosi penuntut untuk meminta pembatalan paspor Co dengan semestinya. Mereka mengatakan terkejut ketika menerima salinan resolusi Pengadilan tanggal 10 Desember, yang memerintahkan pembatalan paspor tersebut.

Co menghadapi kasus korupsi dan penggelapan atas penyimpangan dalam proyek pengendalian banjir senilai P289,5 juta di Naujan, Oriental Mindoro. Dia menghadapi tuduhan bersama dengan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya di Mimaropa dan eksekutif kontraktor Sunwest, perusahaannya.

Ini adalah kasus terkait pengendalian banjir pertama yang sampai ke pengadilan. – Rappler.com

