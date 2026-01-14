Injective Menyoroti Bagaimana Tokenisasi Dapat Membuka Pasar Aset Senilai $30 Triliun

Injective telah menerbitkan penelitian baru yang memposisikan blockchain-nya sebagai platform full-stack untuk tokenisasi aset dunia nyata yang diatur.

Adopsi terus meningkat, dengan volume RWA yang ditokenisasi bertambah dan aktivitas on-chain yang konsisten di seluruh ekosistem Injective.

Injective telah merilis penelitian baru yang menguraikan bagaimana blockchain-nya terstruktur untuk mendukung tokenisasi aset dunia nyata di tingkat institusional. Laporan tersebut membingkai tokenisasi sebagai evolusi langsung dari sekuritisasi tradisional, di mana klaim kepemilikan atas aset seperti ekuitas, obligasi, surat utang negara, real estat, dan instrumen fiat dipindahkan ke rel blockchain yang dapat diprogram.

Menurut penelitian tersebut, tokenisasi adalah versi yang lebih canggih dari model sekuritisasi konvensional yang mengintegrasikan kemampuan pemrograman dengan penyelesaian yang lebih cepat dan penyelesaian yang hampir instan, sekaligus mengurangi kebutuhan akan perantara. Hasilnya, penerbit dapat mengotomatiskan tindakan korporat dan logika kepatuhan on-chain. Investor, pada gilirannya, mendapat manfaat dari catatan yang tidak dapat diubah dan alur penyelesaian yang transparan.

Selain itu, Injective menghadirkan kembali manfaat struktural likuiditas. Kepemilikan fraksional memungkinkan investasi modal yang lebih kecil, dan perdagangan 24/7 menghilangkan pembatasan zona waktu yang lazim terjadi di pasar tradisional.

Menurut laporan tersebut, fitur-fitur ini memungkinkan sirkulasi aset yang lebih efisien tanpa mengorbankan pengawasan oleh auditor dan regulator. Injective berpendapat bahwa fitur-fitur ini mengatasi friksi nyata yang telah ada di pasar modal sejak lama, bukan sekadar menempatkan sistem yang ada pada rel blockchain.

Standar Token Berizin Menanamkan Kepatuhan Saat Penerbitan

Menurut laporan tersebut, standar token berizin adalah inti dari model Injective karena standar tersebut secara inheren menyematkan aturan akses dalam smart contract. Penerbit dapat menerapkan daftar izin dan pembatasan transfer tanpa penegakan off-chain. Studi ini mengamati bahwa strategi semacam itu memiliki beberapa kelas aset dan fleksibel di berbagai yurisdiksi.

Injective juga menyediakan integrasi langsung dengan penyedia kustodi dan kepatuhan. Pilihan desain tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan hambatan onboarding bagi bank, manajer aset, dan entitas yang diatur lainnya yang memasuki pasar tokenisasi.

Setelah diterbitkan, aset dapat mengalir ke berbagai lingkungan likuiditas. Jaringan likuiditas publik memanfaatkan smart contract otomatis, sedangkan jaringan institusional menggunakan pembuat pasar profesional yang memfasilitasi perdagangan volume yang lebih besar.

Permintaan Aset Tertokenisasi Meningkat

Penelitian Injective mengutip sejarah operasionalnya sebagai tanda kesiapan institusional. Injective telah memproses lebih dari 1,1 miliar transaksi sejak peluncuran mainnet pada tahun 2021 dan belum mengalami downtime atau pelanggaran keamanan. Pada tahun 2024, ekosistem meluas dengan lebih banyak integrasi stablecoin dan produk keuangan yang ditokenisasi, yang menurut laporan tersebut merupakan indikator kesiapan institusional.

Menurut Securitize, aset dunia nyata yang ditokenisasi telah melampaui angka $20 miliar untuk nilai aset kumulatif. Tidak termasuk stablecoin, sektor ini tumbuh menjadi $18,2 miliar pada akhir tahun 2025, naik dari sekitar $5,5 miliar pada awal tahun. Surat utang negara yang ditokenisasi meningkat dari $4 miliar menjadi $9 miliar dalam periode yang sama.

Sumber: Securitize

Secara terpisah, Messari melaporkan bahwa Injective mencapai $6 miliar dalam volume perdagangan aset dunia nyata perpetual. Pada saat berita ini ditulis, INJ diperdagangkan sekitar $5,64, naik 9,74% dalam 24 jam terakhir dan 2% dalam tujuh hari terakhir.