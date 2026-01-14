Wild West Web3: Sebuah Perbatasan Baru

Masa-masa indah kembali lagi, dengan cara yang berbeda

Jika Anda mengira ledakan dot-com dua dekade lalu sangat kacau, selamat datang di Web3, di mana kekayaan tercipta dalam semalam, rug pull terjadi sebelum makan siang, dan aturan hukum masih ditulis secara real-time.

Sama seperti perbatasan Amerika di akhir tahun 1800-an, web terdesentralisasi menjanjikan peluang tak terbatas dan kebebasan radikal. Ini masih menjadi tempat di mana siapa pun dengan koneksi Internet dapat mengklaim bagian mereka, membangun kerajaan mereka, atau kehilangan segalanya kepada bandit digital. Tidak ada cukup sheriff di sini — tetapi lebih dari cukup griefer, pendiri anonim, dan komunitas yang mencoba mengatur diri sendiri dalam ekosistem yang bergerak lebih cepat dari yang dapat dipahami regulator.

Namun, di tengah penipuan dan spekulasi, sesuatu yang benar-benar transformatif sedang terbentuk: keuangan terdesentralisasi membayangkan kembali perbankan, NFT mendefinisikan ulang kepemilikan, dan DAO bereksperimen dengan bentuk organisasi baru. Web3 tidak memiliki hukum pada titik ini, menimbulkan pertanyaan apakah perbatasan ini dapat diatur tanpa menghilangkan kebebasan yang membuatnya transformatif.

Saat kita memasuki tahun 2026, saatnya untuk penilaian ulang yang jernih dan pandangan tingkat tinggi tentang apa yang sebenarnya telah menjadi ruang ini selama beberapa tahun terakhir. Jadi bersiaplah karena kita menuju wilayah di mana satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian, dan satu-satunya aturan adalah bahwa aturan belum ditulis.

Ukuran Perbatasan

Untuk memahami seberapa liar wilayah ini telah menjadi, lihat angka-angkanya. Pasar Web3 global dinilai sekitar $4,62 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai hampir seratus miliar pada tahun 2034, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan majemuk lebih dari 41%. Ini adalah ekosistem yang telah tumbuh dari hampir tidak ada menjadi menampung lebih dari 17.000 perusahaan dan 460.000 profesional di seluruh dunia.

Infrastruktur yang mendasari Wild West digital ini telah meledak. Total Value Locked dalam protokol DeFi telah mengalami pertumbuhan besar, dengan ekosistem mencapai skala substansial. Data terbaru menunjukkan Ethereum menampung lebih dari $68,6 miliar dalam TVL, sementara total DeFi di semua chain telah terkonsolidasi sekitar $182 miliar, menunjukkan arus masuk modal yang besar ke dalam sistem keuangan eksperimental ini.

Terlepas dari bahayanya, atau mungkin karena mereka, keuangan terdesentralisasi telah muncul sebagai salah satu eksperimen paling menarik di ranah Web3, karena ia mewakili pembayangan ulang lengkap layanan keuangan — pinjaman, peminjaman, perdagangan, dan mendapatkan bunga — tanpa perantara tradisional seperti bank.

Pertumbuhannya sangat mencengangkan: lebih dari 14,2 juta dompet unik telah berinteraksi dengan protokol DeFi pada pertengahan 2025, dan protokol pinjaman DeFi melihat lebih dari $51 miliar dalam pinjaman yang beredar.

Adopsi institusional yang diprediksi banyak orang akhirnya terwujud. Coinbase meraup $2,03 miliar dalam pendapatan institusional di Q1 2025, sementara raksasa keuangan tradisional seperti JPMorgan telah meluncurkan platform blockchain untuk penyelesaian yang ditokenisasi. Bahkan pemerintah terlibat — DMV California mendigitalkan 42 juta surat kepemilikan mobil di Avalanche, menunjukkan utilitas dunia nyata di luar spekulasi.

Namun untuk setiap kisah sukses, ada kisah peringatan. Dalam ruang NFT saja, volume penjualan total untuk 2024 mencapai $8,8 miliar, tetapi ini mewakili penurunan tajam dari $15,7 miliar yang dicatat pada tahun 2021, pengingat keras bahwa masa booming tidak berlangsung selamanya di perbatasan.

Bandit, Penjahat, dan Rug Pulls

Ketiadaan hukum Web3 bukan hanya metaforis. Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI, orang Amerika saja kehilangan sekitar $9,3 miliar akibat penipuan cryptocurrency pada tahun 2024, menandai peningkatan 66% dari tahun sebelumnya. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan kerugian global atau insiden yang tidak dilaporkan.

Angka-angka tersebut menggambarkan gambaran yang menyedihkan tentang risiko. FBI menerima lebih dari 140.000 keluhan yang merujuk cryptocurrency pada tahun 2024, dengan penipuan investasi menyebabkan kerugian $5,8 miliar saja. Individu berusia di atas 60 tahun paling terpukul, menyumbang $2,8 miliar kerugian di 33.000 keluhan.

Lanskap penipuan yang lebih luas bahkan lebih mengkhawatirkan karena Komisi Perdagangan Federal melaporkan bahwa konsumen kehilangan $12,5 miliar akibat penipuan pada tahun 2024, dengan penipuan investasi menyumbang $5,7 miliar — peningkatan tajam 24% dibandingkan 2023. Penipuan cryptocurrency secara khusus mengakibatkan $1,4 miliar kerugian yang dilaporkan melalui FTC.

Rug pull (di mana pengembang meninggalkan proyek dan menghilang dengan dana investor) telah menjadi setara Wild West dari perampokan kereta. Penipuan ini menjadi lebih cepat dan lebih canggih, sering terjadi di bursa terdesentralisasi seperti Uniswap dan PancakeSwap, di mana pengawasan minimal.

Dukungan selebriti telah memperbesar kerusakan. Kasus profil tinggi pada tahun 2024 termasuk kepribadian media sosial meluncurkan token yang melonjak ke ratusan juta dalam kapitalisasi pasar sebelum jatuh dalam hitungan jam, meninggalkan investor ritel dengan kerugian yang menghancurkan.

Bab Selanjutnya dari Perbatasan

Apa yang menanti masa depan Web3? Proyeksi pasar menunjukkan pertumbuhan eksplosif yang berkelanjutan. Misalnya, di Q3 2024, startup Web3 mengumpulkan $2 miliar dalam lebih dari 300 kesepakatan, dengan perusahaan modal ventura besar seperti Andreessen Horowitz terus menyebarkan modal. Andreessen Horowitz telah menginvestasikan hampir $1,2 miliar di 30 perusahaan Web3, menandakan kepercayaan institusional yang berkelanjutan.

Teknologi berkembang dengan cepat. Solusi penskalaan Layer-2 telah memangkas biaya gas hingga 90%, membuat interaksi blockchain terjangkau bagi pengguna sehari-hari. Zero-knowledge proof membuka aplikasi yang menjaga privasi, sementara antarmuka pengguna yang ditingkatkan menurunkan hambatan masuk.

Integrasi dunia nyata semakin cepat. Merek-merek besar menggabungkan NFT ke dalam program loyalitas, pemerintah menjelajahi blockchain untuk catatan publik, dan lembaga keuangan menokenisasi aset tradisional. Pada tahun 2030, pengeluaran pemasaran Web3 dapat melebihi $300 miliar, mewakili pergeseran mendasar dalam cara ekonomi digital beroperasi.

Menjinakkan Wild West

Analogi Wild West untuk Web3 tepat, tetapi perlu diingat bagaimana perbatasan Amerika yang sebenarnya berkembang. Ketiadaan hukum memberi jalan kepada masyarakat yang berfungsi. Bukan melalui kontrol keras dari otoritas yang jauh, tetapi melalui proses bertahap pembangunan komunitas, pembentukan norma, dan regulasi selektif.

Web3 tampaknya mengikuti jalur serupa saat ini. Penipuan dan spekulasi tidak hilang, tetapi mereka semakin dihadapi dengan alat keamanan yang canggih, komunitas yang terinformasi, dan kerangka hukum yang lebih jelas. Pada titik ini, pasar keamanan Web3 tumbuh lebih dari 90% per tahun, dengan lebih dari 200 perusahaan yang berfokus pada keamanan blockchain.

Mentalitas perbatasan yang membuat Web3 menarik, seperti inovasi tanpa izin, aksesibilitas global, dan tantangan terhadap kekuasaan yang tertanam, tidak harus menghilang agar ruang tersebut matang. Tetapi kematangan memerlukan pengakuan bahwa dengan kebebasan besar datang tanggung jawab besar, dan bahwa beberapa aturan mungkin diperlukan untuk melindungi yang rentan tanpa menghambat yang berani.

Wild West Web3 tidak menjadi beradab dalam arti tradisional. Sebaliknya, ia mengembangkan bentuk keteraturannya sendiri yang unik, yang memadukan kode dan komunitas, insentif dan institusi, kebebasan dan akuntabilitas. Apakah eksperimen ini berhasil akan menentukan tidak hanya masa depan teknologi blockchain, tetapi berpotensi masa depan bagaimana kita mengorganisir aktivitas ekonomi di era digital.

Perbatasan tetap terbuka. Pertanyaannya adalah apakah Anda bersedia mengambil risiko.

