Mengapa pasar kripto sedang rally hari ini? (14 Jan.)

Kapitalisasi pasar kripto naik 4,5% dalam 24 jam terakhir menjadi $3,35 triliun pada hari Rabu karena Bitcoin dan altcoin utama lainnya bereaksi terhadap data inflasi yang lebih rendah dan perkembangan regulasi yang positif.

Ringkasan Harga kripto melonjak pada hari Rabu karena lebih dari $591 juta posisi short dilikuidasi di seluruh pasar.

Data inflasi yang lebih rendah dan perkembangan seputar regulasi kripto AS meningkatkan sentimen pasar.

Harga Bitcoin (BTC) naik 4,5% ke level tertinggi dua bulan di $95.800 lebih awal hari ini sebelum stabil di bawah $95.000 pada saat berita ini ditulis.

Ethereum (ETH), altcoin terbesar di pasar, mengungguli Bitcoin dengan kenaikan 6,7%, sementara aset kripto berkapitalisasi besar lainnya seperti XRP (XRP), BNB (BNB), dan Solana (SOL) mencatat kenaikan antara 4-5%.

Token utama lainnya seperti Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), dan Ethena (ENA), antara lain, juga mencatat kenaikan moderat dengan sebagian besar dari 100 cryptocurrency teratas diperdagangkan di zona hijau.

Lonjakan mendadak Bitcoin di atas level $94.500 dan rally selanjutnya di pasar altcoin membuat trader derivatif tidak siap, yang menyebabkan lebih dari $591 juta likuidasi short dalam 24 jam terakhir. Dari jumlah ini, Bitcoin menyumbang $266,58 juta.

Trader yang memegang posisi short pada dasarnya bertaruh bahwa harga aset akan turun. Ketika cryptocurrency mengalami rally mendadak dan tajam, posisi tersebut dilikuidasi, yang pada gilirannya memaksa trader ini untuk membeli kembali aset dengan harga pasar saat ini untuk menutup kerugian mereka. Ini akhirnya menyebabkan lonjakan harga karena tekanan beli tambahan ini mempercepat momentum kenaikan.

Bulls Bitcoin telah berjuang untuk menembus level resistance $94.500 sejak awal Desember, jadi breakout yang menentukan ini ke kisaran $96.000 telah meningkatkan sentimen investor secara signifikan, seperti yang terlihat dari indeks ketakutan dan keserakahan kripto, yang naik 11 poin menjadi 52.

Data CPI AS keluar lebih rendah

Katalis utama yang mendorong pasar lebih tinggi hari ini adalah data CPI AS yang lebih rendah dari perkiraan yang dirilis pada hari Selasa. Meskipun CPI utama keluar di 2,7% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi pasar, CPI inti berada pada 2,6% lebih rendah dari yang diperkirakan.

Data CPI yang lebih rendah berarti tekanan inflasi mereda lebih cepat dari yang diantisipasi, dan ini biasanya merupakan sinyal yang cenderung mengarah pada pemotongan suku bunga Fed. Meningkatnya peluang pemotongan suku bunga Fed, pada gilirannya, cenderung meningkatkan selera risiko untuk aset seperti cryptocurrency, karena suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang aset yang tidak menghasilkan dan meningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan.

Pasar mengabaikan penundaan CLARITY Act AS

Meskipun Senator AS telah mendorong pemungutan suara tentang CLARITY Act ke minggu terakhir Januari, investor tetap optimis tentang dampaknya setelah menerima persetujuan akhir.

CLARITY Act bertujuan untuk membawa transparansi yang telah lama ditunggu dan batas yurisdiksi yang jelas ke pasar kripto dengan menentukan aset digital mana yang merupakan sekuritas dan mana yang dianggap komoditas.

Pelaku pasar percaya RUU tersebut akan berfungsi sebagai katalis definitif untuk adopsi institusional, karena secara efektif menghilangkan kabut regulasi yang telah menghalangi alokator modal besar untuk memasuki ruang ini.

Arus ETF kripto meningkatkan sentimen pasar

Permintaan institusional untuk ETF kripto juga telah berperan dalam mendukung kenaikan hari ini. Menurut data dari SoSoValue, arus masuk ke ETF Bitcoin spot melonjak hampir 7x dari hari Senin, menarik $753,7 juta dalam arus masuk bersih. ETF Ethereum juga menarik hampir $130 juta dalam arus masuk selama periode ini, sementara ETF altcoin lainnya seperti Solana dan XRP, antara lain, juga mencatat arus bersih positif.

Jika tren ini terus meningkat, ini dapat lebih memperkuat pemulihan pasar saat ini dan berpotensi mendorong harga menuju tertinggi baru.