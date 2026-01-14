Selama seminggu terakhir, outlet Berita XRP melaporkan bahwa harga Ripple telah bergerak dalam ruang sempit dan akhirnya mulai menembus. Lebih sedikit koin yang berada di bursa, lebih banyak orang berdagang futures, dan grafik menunjukkan tanda-tanda bahwa pembeli semakin kuat. Investor besar membantu mendorong XRP di atas level $2 pada awal Januari tetapi beberapa trader menjual untuk mengambil keuntungan, dan kemudian pembeli kembali dan membantu harga menstabilkan diri.

Selain XRP, sebuah proyek crypto yang berfokus pada pembayaran juga dalam radar untuk membuat transfer uang lintas batas lebih cepat dan lebih murah. Sementara itu, catatan on-chain menunjukkan keberadaan lebih sedikit token di bursa dibandingkan sebulan sebelumnya, yang menyiratkan bahwa pasokan lebih ketat. Karena sebagian besar aksi telah beralih ke pasar futures, aksi harga mungkin menjadi lebih tajam di kedua arah.

Analis juga mencatat bahwa langkah besar berikutnya kemungkinan akan bergantung pada kekuatan pasar yang lebih luas, terutama arah Bitcoin dan arus investasi yang didorong ETF, yang akan menentukan apakah momentum ini berubah menjadi tren yang bertahan lama atau hanya pantulan jangka pendek.

XRP: "Falling-Wedge Breakout", Apakah Ini Pembalikan yang Ditunggu Trader?

Jika Anda melihat grafik, XRP telah terjebak dalam falling wedge klasik selama berminggu-minggu, tetapi kami akhirnya melihat upaya breakout yang selaras sempurna dengan lonjakan besar dalam open interest futures. Itulah jenis setup yang dicari trader karena biasanya menandakan momentum nyata, dengan asumsi permintaan benar-benar bertahan. CoinDesk menandai rentang $2,10–$2,25 sebagai medan pertempuran utama minggu ini. Pada dasarnya, jika harga bisa tetap di atas zona itu, kita melihat target sekitar $2,40 atau $2,70. Jika tidak, kemungkinan akan kembali turun untuk menguji $2,00. Data dari CoinGlass mendukung ini, menunjukkan miliaran dalam posisi baru. Hanya saja hati-hati—leverage sebanyak itu berarti hal-hal bisa bergerak cepat di kedua arah, jadi Anda benar-benar harus memperhatikan order book sekarang.

Dari perspektif narasi, minat institusional (arus ETF dan perdagangan blok besar) telah menjadi argumen bullish yang berulang; namun, sinyal makro seperti data pekerjaan AS dan ekspektasi suku bunga masih menjadi angin di layar atau hambatan yang akan menentukan apakah momentum XRP yang kembali akan bertahan.

Prediksi Harga Stellar: Mengapa Stellar XLM Menarik Perhatian

Token asli Stellar, XLM, telah menjadi titik fokus dalam berita crypto terbaru karena trader menilai prospek Prediksi Harga Stellar di tengah aktivitas yang diperbarui di jaringan. Meskipun selama akhir 2025, pasar mengalami beberapa penjualan dan perdagangan rentang dengan perubahan momentum, analis melihat struktur teknis yang dapat mendukung pemulihan jika titik resistensi utama ditembus dan level support.

Penilaian perkiraan terbaru memiliki target jangka pendek XLM berada di zona $0,28-$0,31 dan beberapa model telah memperkirakan kemungkinan kenaikan 12-24% dengan asumsi energi bullish bertahan. Zona resistensi kritis berada di atas level $0,26, dan kemampuan XLM untuk menembus akan sebagian besar dianggap sebagai katalis untuk kenaikan lebih lanjut.

Bahkan model prediksi harga Stellar jangka panjang menunjukkan kemungkinan keuntungan lebih lanjut hingga pertengahan 2026, dengan asumsi bahwa aktivitas on-chain dan dukungan oleh pasar yang lebih luas dipertahankan.

Remittix, Pesaing yang Mengutamakan Pembayaran (pembaruan singkat + fitur)

Remittix telah beralih dari PR ke produk bulan ini: tim mengkonfirmasi peluncuran publik platform PayFi crypto-to-fiat mereka pada 9 Februari 2026, dan dompet Remittix sudah tersedia di Apple App Store ditambah dengan proses promosi bonus 200% berdasarkan jumlah terbatas 5 juta token, dengan sebagian besar sudah ditukarkan dalam jangka waktu singkat, yang menunjukkan bahwa permintaan awal meningkat.

Ini adalah fakta yang menggeser proyek dari "utilitas yang dijanjikan" menjadi "produk yang disampaikan" di mata banyak analis.

Fitur Utama Remittix yang Menonjol:

Jangkauan Global: kirim crypto langsung ke rekening bank di 30+ negara.

Utilitas Dunia Nyata: dibangun untuk memindahkan crypto ke fiat dengan cepat untuk pembayaran dan remitansi.

Keamanan Pertama: diaudit oleh CertiK (audit publik).

Mendukung 40+ crypto dan 30+ mata uang fiat saat peluncuran.

Lebih dari $28,8 juta terkumpul dalam putaran presale hingga saat ini.

Mengapa ini penting untuk narasi XRP: proyek yang memberikan jalur yang dapat digunakan untuk fiat on-ramps meningkatkan permintaan dunia nyata untuk penyelesaian dan jalur remitansi, yang merupakan pasar praktis yang sama yang ditargetkan XRP; setiap pertumbuhan dalam utilitas jalur pembayaran nyata memperluas kumpulan pengguna dan kasus penggunaan untuk transfer nilai tanpa batas.

FAQ

Cryptocurrency mana yang paling direkomendasikan untuk dibeli saat ini?

Tidak ada solusi yang cocok untuk semua; toleransi risiko, horizon waktu, fundamental on-chain dan proyek yang memberikan utilitas nyata dan bukan hype adalah semua faktor yang perlu dipertimbangkan dan itulah mengapa Remittix sedikit lebih unggul.

Haruskah presale crypto dianggap sebagai investasi?

Mereka mungkin berisiko tinggi dengan potensi keuntungan tinggi—presale tidak selalu likuid dan bersifat spekulatif, dan harus diperlakukan sebagai alokasi berisiko tinggi.

Mengapa Berita XRP masih menarik investor ritel meskipun pergerakan harga terbatas?

Ripple tetap populer karena merek yang kuat, Berita XRP bullish yang meningkat, narasi pembayaran, dan kinerja historis. Namun, faktor struktural seperti ukuran pasokan dapat membatasi kenaikan, bahkan selama kondisi pasar crypto yang menguntungkan.