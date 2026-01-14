Senador AS Elizabeth Warren Mempertanyakan Tinjauan OCC terhadap Aplikasi World Liberty Financial

Senator AS Elizabeth Warren telah meminta OCC untuk menghentikan sementara tinjauan aplikasi izin bank yang terkait dengan World Liberty Financial.

Dia mengkritik undang-undang kripto saat ini, termasuk GENIUS Act, karena tidak membahas koneksi bisnis seorang presiden.

Tinjauan izin bank kripto di AS telah mendapat sorotan di tengah pertanyaan tentang tata kelola dan hubungan politik. Senator AS Elizabeth Warren telah mendesak Office of the Comptroller of the Currency (OCC) untuk menghentikan sementara tinjauan aplikasi izin bank yang terkait dengan World Liberty Financial (WLFI), dengan menyatakan potensi konflik kepentingan.

Elizabeth Warren menulis surat pada 13 Januari kepada Comptroller OCC Jonathan Gould, di mana dia berargumen bahwa memberikan aplikasi izin bank nasional yang diajukan oleh WLTC Holdings LLC, sebuah entitas yang berafiliasi dengan WLFI, sementara Trump dan keluarganya terus memiliki hubungan keuangan dengan World Liberty Financial, akan menempatkan regulator dalam posisi yang tidak biasa, seperti kemungkinan mengawasi perusahaan yang memiliki hubungan mendalam dengan presiden saat ini.

Sebelumnya, pada Juli 2025, dia menanyakan kepada OCC bagaimana mereka akan menangani situasi di mana hubungan bisnis pribadi dapat mempengaruhi keputusan resmi jika mereka meninjau izin yang terkait dengan Presiden Trump. Di mana Comptroller OCC menolak kekhawatiran tersebut sebagai hipotetis, di mana subjek khusus ini tidak berada di bawah pengawasan OCC, tetapi skenario itu sekarang telah menjadi kenyataan setelah World Liberty Financial mengajukan aplikasi formal, catat dia dalam surat tersebut.

Dia juga menulis, "Sebagai Comptroller of the Currency, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bisnis dan rumah tangga memiliki akses yang adil ke layanan keuangan dan bahwa sistem perbankan kita tetap stabil. Anda harus membuat keputusan yang menguntungkan publik Amerika—bukan kantong Presiden Trump." Dia memperingatkan bahwa integritas sistem perbankan Amerika dan kepercayaan publik terhadap pengawasan keuangan dapat dikompromikan oleh tindakan seperti itu.

Perdebatan meningkat tentang regulasi kripto

Dengan itu, Warren menghubungkan tinjauan izin bank dengan regulasi kripto yang lebih luas di AS. Dia juga mengkritik fakta bahwa undang-undang kripto saat ini, seperti GENIUS Act, tidak mengandung regulasi apa pun tentang situasi di mana seorang presiden yang menjabat memiliki kepentingan keuangan di perusahaan kripto. Bahkan Kongres gagal mengatasi masalah ini, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Warren kemudian meminta agar OCC menghentikan sementara tinjauannya sampai Trump sepenuhnya menarik diri dari WLFI dan menyelesaikan masalah keuangan terkait, dan sebelum melanjutkan aplikasi, dia meminta Comptroller untuk memberikan resolusi formal pada 20 Januari. Hingga saat ini, Office of the Comptroller of the Currency belum mengeluarkan tanggapan resmi.

