NITDA, AS memperdalam kemitraan untuk memperkuat ekosistem digital Nigeria

Penulis: TechnextSumber: Technext
2026/01/14 18:50
Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (NITDA) memperdalam kemitraannya dengan Amerika Serikat dalam membangun ekosistem digital yang andal. Ini merupakan bagian dari upaya Nigeria untuk memperluas kolaborasi internasional dalam tata kelola data.

Hal ini diungkapkan pada hari Selasa oleh Direktur Jenderal NITDA, Kashifu Inuwa Abdullahi, saat menyampaikan pidato di Lokakarya Peningkatan Kapasitas Privasi Data Nigeria yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bekerja sama dengan Misi Nigeria di Abuja.

Dalam pernyataan yang dilihat oleh Technext, Inuwa mengatakan sinergi ini akan fokus pada penguatan bidang teknis Nigeria, termasuk privasi data, kecerdasan buatan, peningkatan kapasitas, dan keamanan siber. Ia menambahkan bahwa membangun kepercayaan dalam ekosistem digital ini merupakan faktor penting dalam transformasi digital, sehingga memungkinkan inovasi dan pertumbuhan berkembang.

NITDA Director General, Kashifu Inuwa AbdullahiKashifu Inuwa Abdullahi

Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Nigeria untuk membangun ekosistem digital yang terpercaya, aman, dan inklusif. Inuwa menyebutkan bahwa rencana ini juga sejalan dengan dorongan Administrasi Harapan Baru Presiden Bola Tinubu untuk ekonomi digital dan area prioritas yang diberi label 'Memperkuat Keamanan Nasional Untuk Perdamaian Dan Kemakmuran.'

Kolaborasi untuk membangun ekonomi digital yang terpercaya di Nigeria berasal dari kemitraan Amerika Serikat-Nigeria yang terus berkembang, yang dimulai dengan Komisi Binasional April 2024 dan Konferensi AI yang diselenggarakan bersama.

Juga pada tahun tersebut, Pemerintah Nigeria dan Misi AS di Nigeria bersama-sama menyelenggarakan Konferensi Kecerdasan Buatan. Inisiatif ini juga mencakup keterlibatan berkelanjutan dengan perusahaan keamanan siber AS untuk mengeksplorasi kemitraan yang bertujuan memperkuat ekosistem teknis Nigeria. 

Saat menjelaskan apa arti perkembangan ini bagi ruang digital Nigeria, Bos NITDA menekankan bahwa karena AI berkembang dengan data, data memerlukan privasi, dan privasi bergantung pada keamanan yang kuat. Dengan ini, Inuwa mencatat bahwa masalah privasi data, AI, dan keamanan siber tidak dapat ditangani secara terpisah. 

NITDA-US MISSION

Selain itu, DG menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang revolusi AI yang sedang berlangsung adalah dengan memperkuat privasi data, menetapkan kebijakan, dan meletakkan fondasi digital yang kuat untuk kemajuan teknologi yang cepat. 

Ia mencatat bahwa teknologi digital tidak lagi opsional, karena mewakili masa depan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tidak ada negara yang mampu tertinggal dalam transformasi ini.

Baca Juga: "Mari kita tidak menunggu serangan siber besar berikutnya- FG, NITDA berjanji keamanan siber yang kuat pada edisi perdana NCSC.

NITDA: Memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi 

Menyusul partisipasi Misi AS dalam Konferensi Keamanan Siber Nasional Nigeria pada tahun 2025, NITDA berencana untuk memperluas konferensi menjadi platform keamanan siber internasional tahun ini.

Kolaborasi ini datang pada saat kerangka kerja dan inisiatif keamanan siber yang kuat sedang membangun ketahanan dan mendorong lingkungan yang aman untuk transformasi digital yang mengurangi risiko data dan keuangan. 

Inuwa menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk lebih mengeksplorasi kemitraan dan membangun kapasitas untuk penentuan nasib sendiri digital Nigeria. Saat perusahaan keamanan siber AS memamerkan teknologi mereka, mereka akan mengeksplorasi kemitraan dengan perusahaan Nigeria dan talenta lokal yang mengembangkan solusi siber untuk bersama-sama memperkuat ekosistem keamanan siber Nigeria.

NITDA-US MISSION

NITDA menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang tepat dan lingkungan yang mendukung inovasi yang menempatkan Nigeria dan Afrika sebagai garis depan berikutnya dari ekonomi digital global. 

Postingan NITDA, AS memperdalam kemitraan untuk memperkuat ekosistem digital Nigeria pertama kali muncul di Technext.

