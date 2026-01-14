Jumlah rug-pull rendah menutupi tahun termahal kripto

Tahun 2025 ternyata menjadi tahun kemajuan bagi investor kripto yang telah kehilangan uang mereka di siklus sebelumnya. Dengan semua hal positif yang terjadi di pasar aset digital tahun lalu, penipuan, peretasan, dan rug pull juga menarik perhatian.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa industri kripto kehilangan $3,4 miliar akibat pencurian sepanjang tahun. Peretasan besar-besaran Bybit pada Februari saja mencapai $1,5 miliar. Peretas Korea Utara berhasil mencuri $2,02 miliar kripto di tahun 2025. Ini merupakan peningkatan 51% secara year-over-year bagi mereka. Di tengah semua ini, peristiwa rug pull menjadi lebih jarang, tetapi merampok banyak investor.

Rug pull tahun 2025 ditandai oleh pengaruh sosial, akses orang dalam, dan pengurasan likuiditas yang cepat. Peristiwa-peristiwa ini mencakup meme coin yang terkait politik hingga protokol DeFi yang menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Keruntuhan Mantra

Kejatuhan Mantra Network mengejutkan pasar pada April. Token OM-nya runtuh lebih dari 90% dalam waktu kurang dari satu jam. Token tersebut terjun dari hampir $6 menjadi di bawah $0,40, yang menyebabkan erosi miliaran dalam semalam. Namun, analis menandai aktivitas yang tidak biasa sesaat sebelum keruntuhan, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Penutupan posisi besar dan mendadak menjadi salah satu alasan utama di balik kejatuhan karena mendorong likuiditas ke bawah tekanan.

John Patrick Mullin, co-founder Mantra, telah menolak tuduhan seputar rug pull orang dalam. Dia berargumen bahwa keruntuhan dipicu oleh likuidasi di sisi bursa. Perdagangan ini dilaporkan dilakukan tanpa margin call atau pemberitahuan. Beberapa menyebutnya sebagai hasil dari likuidasi yang ceroboh.

Keruntuhan harga Mantra. Sumber: CoinMarketCap.

Di akhir peristiwa, sekitar $6 miliar terhapus. Ini menjadikan Mantra salah satu keruntuhan rug pull yang diduga terbesar dalam sejarah kripto. OM diperdagangkan pada harga rata-rata $0,08 pada saat pers. Turun 99% dari rekor tertinggi sepanjang masa $9,04.

Pi Network menjatuhkan harapan tinggi

Di satu sisi, Mantra menunjukkan kepada investor keruntuhan mendadak, kemudian Pi Network menampilkan risiko harapan yang tertunda di sisi lain.

Pi masuk ke pasar dengan kehebohan seputar kripto mining mobile pertama. Token ini berhasil menarik jutaan pengguna dari waktu ke waktu. Sementara itu, peluncuran mainnet yang sangat ditunggu-tunggu pada awal 2025 berubah menjadi urusan kontroversial. Investigator blockchain menuduh bahwa 12 juta token PI dijual dalam hitungan jam. Ini mengurangi harga token lebih dari 50%, mengirim investor ke bawah tekanan.

Dompet Pi Core Team dilaporkan ditandai sebagai sumber potensial dari arus keluar. Tuduhan semacam itu menimbulkan pertanyaan tentang perilaku orang dalam. Namun, pendukung Pi menyangkalnya. Lebih dari $8 miliar dalam nilai nosional terkuras pada akhir insiden.

Harga Pi terus terjun langsung dari $2,7 (27 Feb 2025) hingga mencapai di bawah $1,3 (3 Maret 2025). Kemudian menembus di bawah $1 kemudian. Token ini diperdagangkan pada harga rata-rata $0,20 pada saat pers. Token ini masih mempertahankan kapitalisasi pasar $1,7 miliar.

MetaYield Farm membuat DeFi menderita

Februari 2025 menyaksikan kejatuhan bebas harapan besar lainnya. MetaYield Farm, sebuah protokol DeFi, menghilang sepenuhnya. Mereka menguras sekitar $290 juta dari lebih dari 14.000 pengguna. Data on-chain dilaporkan menandai dana yang dijembatani dari Hyperliquid ke Ethereum. Hampir 752 ETH dialihkan melalui Tornado Cash. Ini menempatkan MetaYield di puncak rug pull DeFi murni tahun ini.

Tim menghapus semua kehadiran online sementara investor mencoba mencari tahu jawaban. Seluruh proyek berjalan dengan pemasaran media sosial yang agresif. Kontrak pintar yang tidak terverifikasi digunakan untuk menarik likuiditas sebelum aksi melarikan diri.

Kebangkitan meme coin politik

Tahun 2025 menyaksikan ketertarikan baru dengan token bermerek politik. LIBRA ternyata menjadi salah satu token paling kontroversial di kategori tersebut.

Presiden Argentina Javier Milei menggunakan media sosial untuk mempromosikan token $LIBRA berbasis Solana. Tweet-nya mengirim kapitalisasi pasar token mencapai di atas $4,5 miliar. Orang dalam dengan cepat menarik antara $107 juta dan $250 juta dalam hitungan jam. Lebih dari 114.000 dompet investor kehilangan uang dalam tindakan tersebut.

Milei kemudian mengatakan dia tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut. Dia juga menghapus postingan setelah masalah ini membuat berita utama global. Namun, kerusakan sudah terjadi. Episode tersebut menjadi dikenal secara lokal sebagai "Cryptogate."

Di AS, token terkait keluarga Trump mengikuti jalur serupa. Kripto dengan nama seperti $TRUMP, $MELANIA, dan $BARRON masuk ke pasar. Mereka juga mencatat penurunan sekitar 90% hingga 99% dari puncaknya.

Gugatan class-action federal menuduh bahwa orang dalam memperlakukan proyek tersebut serta merencanakan skema pump-and-dump. TRUMP diperdagangkan pada harga rata-rata $5,64 pada saat pers. Token ini mencatat ATH lebih dari $75 pada Januari 2025. Demikian pula, MELANIA diperdagangkan turun 99% dari ATH-nya $13,73.

Investor juga tertipu oleh token Eric Trump palsu. Proyek palsu tersebut mencapai kapitalisasi pasar $160 juta sebelum jatuh mendekati nol.

Dengan rug pull, investor kripto juga merasakan beberapa peretasan besar. Februari melihat peretasan Bybit. Pengguna kehilangan sekitar $1,5 miliar Ethereum yang dicuri. Ini ternyata menjadi pencurian kripto tunggal terbesar yang pernah tercatat.

Para pemikir kripto paling cerdas sudah membaca newsletter kami. Mau bergabung? Ikutlah bersama mereka.