Inggris membatalkan ID digital wajib untuk pekerja setelah penolakan dan kekhawatiran kebebasan

Pemeriksaan hak kerja digital akan tetap wajib di bawah pendekatan kebijakan yang diperbarui.

Skema ID digital Inggris, yang diharapkan sekitar tahun 2029, akan ditawarkan sebagai opsional di samping alternatif elektronik.

Pemerintah Inggris, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer, telah membatalkan rencana untuk membuat ID digital terpusat wajib bagi pekerja, mundur dari proposal yang akan mengubah cara karyawan membuktikan hak mereka untuk bekerja.

Berdasarkan rencana awal, pekerja akan diwajibkan menggunakan kredensial digital yang diterbitkan pemerintah, daripada mengandalkan dokumen tradisional seperti paspor.

Pembalikan ini menyusul kritik selama berbulan-bulan dari politisi dan aktivis kebebasan sipil, serta respons publik skala besar yang mempertanyakan apakah akses pekerjaan harus bergantung pada satu sistem terpusat.

Kritikus memperingatkan risiko pengawasan dan keamanan data

Proposal ID digital wajib menuai kritik dari pihak oposisi di seluruh spektrum politik, termasuk Anggota Parlemen Inggris Rupert Lowe dan pemimpin Reform UK Nigel Farage.

Kelompok kebebasan sipil dan aktivis juga menyuarakan kekhawatiran tentang bagaimana pengidentifikasi terpusat dapat digunakan dari waktu ke waktu.

Para penentang memperingatkan hal ini dapat mengarah pada "mimpi buruk Orwellian" dengan memberi negara kemampuan yang lebih kuat untuk memantau warga negara.

Kekhawatiran besar lainnya adalah bahwa memusatkan data pribadi sensitif dapat menciptakan "honeypot" tunggal yang rentan terhadap peretasan dan penyalahgunaan.

Kritikus juga menunjukkan risiko perluasan misi, di mana skema yang diluncurkan untuk pemeriksaan pekerjaan dapat secara bertahap meluas ke area lain, termasuk perumahan, perbankan, dan pemungutan suara.

Tekanan petisi memaksa kebijakan mundur

Penolakan publik terhadap ID digital wajib menjadi terlihat melalui saluran politik formal.

Hampir tiga juta orang menandatangani petisi parlemen yang menentang kartu ID digital, membuat masalah ini sulit diabaikan oleh para menteri.

Lowe merayakan pergeseran kebijakan dalam video yang diposting di X, mengatakan dia akan "minum besar-besaran untuk merayakan berakhirnya ID Digital wajib".

Farage juga mendukung pembatalan tersebut, menyebutnya "kemenangan bagi kebebasan individu melawan pemerintah yang mengerikan dan otoriter".

Pemeriksaan hak kerja digital tetap wajib dari pemerintah

Meskipun membatalkan rencana untuk kredensial ID digital wajib, pejabat mengatakan pemeriksaan hak kerja digital akan tetap wajib.

Itu berarti pemerintah masih berkomitmen untuk mempertahankan verifikasi pekerjaan dalam proses digital, meskipun tidak lagi dibangun di sekitar sistem ID pemerintah tunggal.

Ketika skema ID digital Inggris diluncurkan sekitar tahun 2029, sekarang diharapkan menjadi opsional daripada wajib.

Alih-alih menjadi satu-satunya jalur yang disetujui untuk membuktikan kelayakan kerja, ini akan ditawarkan bersama dokumentasi elektronik alternatif.

Euro digital, identitas UE, dan debat privasi kripto kembali

Pembatalan sebagian Inggris juga memberi masukan pada debat yang lebih luas tentang sistem kontrol digital, termasuk mata uang digital bank sentral dan proyek euro digital Bank Sentral Eropa.

Dalam diskusi tersebut, kelompok masyarakat sipil dan beberapa pembuat undang-undang berpendapat untuk jaminan privasi yang ketat daripada sistem yang dapat memungkinkan ketertelusuran yang luas.

Pada saat yang sama, Uni Eropa bergerak maju dengan kerangka identitas digital dan pekerjaan euro digital miliknya sendiri, sambil menjajaki desain yang menjaga privasi.

Satu pendekatan mencakup penggunaan bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proofs), memungkinkan warga negara membuktikan atribut seperti usia atau tempat tinggal tanpa mengungkapkan informasi pribadi lengkap mereka.

Desain ini terhubung dengan alat identitas terdesentralisasi dan teknologi blockchain yang menjaga privasi, termasuk sistem kredensial tanpa pengetahuan dan struktur kontrak pintar yang meningkatkan privasi.

Tujuannya adalah untuk mendukung kepatuhan sambil meminimalkan seberapa banyak data pribadi yang terekspos atau tersimpan di satu tempat.

Alat kripto yang berfokus pada privasi juga tetap menjadi fokus, termasuk koin privasi seperti Zcash (ZEC) dan Monero (XMR), bersama dengan protokol identitas terdesentralisasi.

Minat pada alat-alat ini terus berlanjut saat regulator meningkatkan pengawasan terhadap DeFi dan menjelajahi pemeriksaan identitas untuk dompet yang di-hosting sendiri.

Kerangka kerja ID DeFi yang diusulkan Departemen Keuangan AS, bersama dengan perhatian yang diperbarui pada token privasi, menunjukkan bagaimana pembuat kebijakan menguji kontrol Anti-Money Laundering dan Know Your Customer yang lebih kuat on-chain, bahkan ketika para pembangun mendorong desain alternatif.

