Persaingan ekonomi antara kekuatan dunia muncul sebagai ancaman global nomor satu

Persaingan antara kekuatan dunia dan pertempuran ekonomi telah muncul sebagai ancaman terbesar yang dihadapi planet ini dalam beberapa tahun mendatang, sebuah studi besar baru menunjukkan.

Forum Ekonomi Dunia menerbitkan Laporan Risiko Global tahunannya pada hari Rabu, melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang apa yang ada di depan. Ketika ditanya tentang dua tahun ke depan, setengah dari eksekutif bisnis dan pemimpin lainnya mengatakan mereka melihat masa-masa sulit akan datang. Hanya 1% yang berpikir keadaan akan tetap damai.

Senjata ekonomi dan pertempuran perdagangan menjadi pusat perhatian

Kekhawatiran terbesar yang ada di pikiran semua orang saat ini adalah apa yang disebut laporan sebagai konfrontasi geo-ekonomi. Negara-negara semakin menggunakan uang sebagai senjata, baik melalui tarif, manipulasi rantai pasokan, regulasi baru, atau pembatasan arus investasi. Persaingan yang berkembang ini dapat menyusutkan perdagangan di seluruh dunia secara besar-besaran, studi ini memperingatkan.

"Kekhawatiran yang berkembang atas penurunan ekonomi, meningkatnya inflasi dan potensi gelembung aset ketika negara-negara menghadapi beban utang yang tinggi dan pasar yang tidak stabil," tulis Saadia Zahidi, yang menjalankan operasi sehari-hari di Forum Ekonomi Dunia. Organisasi ini menerbitkan analisis ini setiap tahun.

Marsh, broker asuransi terbesar di dunia, bekerja sama dengan WEF dalam melacak ancaman global ini. Perusahaan ini sebenarnya mengubah namanya pada hari Rabu dari Marsh McLennan.

John Doyle, yang memimpin Marsh, mengatakan kepada CNBC bahwa dunia tidak sedang menghadapi satu keadaan darurat besar saat ini. Sebaliknya, katanya, "ini adalah momen poli-krisis." Dia menunjuk pada konflik perdagangan, pertempuran budaya, perubahan teknologi yang cepat, dan cuaca ekstrem sebagai beberapa hal yang sedang dihadapi perusahaan saat ini.

"Ini banyak bagi bisnis untuk dihadapi dan dikelola," kata Doyle.

Berada di tempat kedua dalam daftar bahaya langsung adalah informasi palsu yang menyebar secara online dan melalui saluran lain. Ketiga adalah meningkatnya perpecahan dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan yang berlawanan semakin menjauh. Melihat ke depan selama 10 tahun, ketidaksetaraan menonjol sebagai masalah yang paling terhubung yang mengikat segala sesuatu yang lain bersama-sama.

Semua masalah ini membuat lebih sulit bagi negara-negara dan organisasi untuk bekerja sama ketika guncangan ekonomi terjadi, menurut temuan tersebut.

Lebih cepat dari bahaya lain yang dinilai dalam jajak pendapat, satu ancaman telah naik ke puncak. Tahun lalu, kekhawatiran tentang kecerdasan buatan yang salah berada di peringkat ke-30 di antara risiko jangka pendek; tahun ini, mereka berada di peringkat keenam di antara bahaya jangka panjang.

Salah satu risiko signifikan dari AI, menurut makalah tersebut, adalah hilangnya pekerjaan. Sebuah lingkaran negatif dari masalah ekonomi dan kemarahan publik dapat terjadi akibat pekerja digantikan oleh robot, memperlebar kesenjangan kekayaan, lebih lanjut memecah masyarakat, dan menyebabkan orang menghabiskan lebih sedikit uang. Menurut studi tersebut, semua ini akan terjadi bahkan ketika bisnis melihat peningkatan tajam dalam produktivitas.

Pembelajaran mesin dan komputasi kuantum bergabung, berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Laporan tersebut membunyikan alarm tentang situasi yang sangat kuat ini, mengatakan itu "dapat menyebabkan situasi di mana manusia kehilangan kendali."

Perusahaan asuransi bersiap untuk kerugian yang meningkat

Meskipun demikian, cuaca ekstrem masih memimpin daftar ketika para pemimpin memikirkan tentang 10 tahun ke depan. Perusahaan asuransi diperkirakan akan membayar $107 miliar untuk bencana alam pada tahun 2025. Itu menandai tahun keenam berturut-turut bahwa kerugian melampaui $100 miliar, lompatan tajam dari apa yang dilihat perusahaan asuransi di awal tahun 2000-an.

Doyle mengangkat kebakaran hutan California dari awal 2025 untuk membuat poin tentang aturan asuransi. Dia mengatakan tarif perlu sesuai dengan tingkat risiko aktual untuk membawa lebih banyak uang ke pasar.

"Ada pengambil risiko. Ada investor dan perusahaan asuransi yang bersedia membiayai risiko ini," jelas Doyle. Dia menambahkan bahwa kode bangunan harus mencerminkan apa yang kita pelajari dari bencana masa lalu dan bahwa teknologi baru perlu membantu mengelola bahaya.

Studi tersebut memprediksi bahwa "panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya kemungkinan akan menjadi lebih intens dan sering terjadi."

Sangat menarik untuk melihat bahwa masalah lingkungan seperti polusi, kepunahan spesies, dan perubahan signifikan dalam sistem alami Bumi telah menurun dalam kepentingan. Ini menunjukkan bagaimana hal-hal yang membuat para pemimpin terjaga di malam hari telah berkembang.

"Koalisi yang bersedia" sangat penting saat ini, menurut kesimpulan laporan tersebut. Untuk membangun kekuatan dan menciptakan solusi praktis untuk masalah paling mendesak di dunia, pemerintah, institusi akademik, bisnis, dan warga biasa harus berkolaborasi.

