Harga Emas dan Perak Meningkat, Membangun Fondasi untuk Lonjakan Harga Kripto

Harga emas telah mencapai $4.639,42 per ons.

Harga perak mencapai puncak di $91,53 per ons.

Harga mata uang kripto utama telah melonjak.

Harga emas dan perak telah meningkat, dengan Emas mencapai rekor tertinggi baru dan Perak melampaui angka $90. Hal ini telah membangun fondasi potensial untuk lonjakan harga kripto meskipun kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve AS rendah hingga tidak ada. Bahkan Spot Bitcoin ETF dan Spot Ethereum ETF mencatat arus masuk untuk hari kedua berturut-turut.

Harga Emas dan Perak

Emas mencapai rekor tertinggi baru sebesar $4.639,42 per ons, dengan Spot Gold naik 1% menjadi $4.633,40 per ons. ANZ, menurut laporan Reuters, kini memperkirakan Emas akan diperdagangkan di atas $5.000 per ons pada paruh pertama tahun ini, yaitu 2026. Peningkatan harga Emas terjadi beberapa jam setelah Saham AS dilaporkan turun pada akhir hari Selasa.

Perak juga mencapai rekor tertinggi baru sebesar $91,53 per ons, naik sekitar 27% dalam 2 minggu pertama tahun 2026. Spot Silver melonjak 4,2% untuk mencatat valuasi sebesar $90,59 per ons. Brian Lan, direktur pelaksana GoldSilver Central, mengatakan bahwa Perak selanjutnya diperkirakan akan melampaui angka $100 dengan kenaikan persentase 2 digit.

Pemulihan Harga Kripto

Harga kripto menunjukkan pemulihan saat ini. Kapitalisasi pasar global naik 3,51% menjadi $3,24 triliun. BTC telah melampaui tonggak penting $95, dan saat ini diperdagangkan pada $95.024,26, lompatan 3,30% dalam 24 jam terakhir. ETH telah memperoleh lebih banyak dengan mencatat kenaikan 6,64% selama jangka waktu yang sama. Harga perdagangannya sekarang $3.333,93.

Token Bitcoin diperkirakan akan menembus margin berikutnya $96k, mengingat rating FGI berada di sekitar 52 poin untuk pasar. ETH, di sisi lain, dapat menembus angka $3,5k di sela-sela. Harga kripto melonjak secara individual meskipun angka inflasi tinggi untuk Desember 2025, yaitu 2,71%.

Arus Masuk Berturut-turut untuk Spot Bitcoin ETF dan Spot Ethereum ETF

Fondasi secara bersamaan dan mungkin sedang disiapkan untuk Spot Bitcoin ETF dan Spot Ethereum ETF. Keduanya mencatat arus masuk untuk hari kedua berturut-turut pada 13 Januari 2026. Spot Bitcoin ETF mencatat pergerakan masuk sebesar $753,8 juta, dan Spot Ethereum ETF melihat arus masuk sebesar $130 juta pada hari yang sama.

Arus masuk historis kumulatif masing-masing kini mencapai $57,25 miliar dan $12,58 miliar. Arus masuk mereka pada 12 Januari 2026, adalah $116,7 juta dan $5,1 juta, berlaku dalam urutan yang sama.

Berita Kripto Terkini Hari Ini:

