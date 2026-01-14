BursaDEX+
Grvt Mencapai Status VASP Singapura, Memperkuat Hubungannya dengan Keuangan Tradisional

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/14 22:00
Grvt telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan di Singapura setelah mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai kompatibilitas Travel Rule dengan salah satu platform exchange terkemuka di negara kota tersebut, Upbit Singapore. Ini merupakan penunjukan penting bagi Grvt, karena ini berarti penggunanya akan dapat mengirim token cryptocurrency ke dan dari platform Upbit dengan cara yang patuh terhadap aturan anti pencucian uang dan kontra pembiayaan terorisme (AML/CFT). 

Upbit Singapore adalah salah satu exchange cryptocurrency paling terkemuka di Singapura. Ini adalah anak perusahaan dari Upbit, platform exchange paling dominan di Korea Selatan, dan telah membuat kemajuan besar untuk menjadi patuh terhadap peraturan Singapura yang ramah kripto, dengan mengamankan Major Payment Institution (MPI) yang memungkinkannya terintegrasi dengan pemroses pembayaran lokal populer seperti FAST dan PayNow. 

Grvt mengatakan integrasi teknis dengan Upbit Singapore membantu memperkuat kaitannya dengan salah satu jaringan paling luas dan terpercaya di industri kripto, memperkuat komitmennya untuk memenuhi standar kepatuhan secara global. Travel Rule Singapura adalah elemen inti dari kerangka hukum negara untuk aset digital, dan menetapkan bahwa penyedia layanan aset virtual seperti Grvt harus mengumpulkan dan membagikan identitas pengirim dan penerima dari setiap transaksi dengan nilai lebih dari S$1.500. 

Untuk mematuhi aturan tersebut, Grvt diharuskan memverifikasi penggunanya melalui proses KYC, yang memang dilakukannya. Namun, platform ini juga tetap terdesentralisasi, bertindak terutama sebagai infrastruktur untuk transaksi pengguna. Tidak seperti platform exchange terpusat, pengguna Grvt tidak diminta untuk menyetor dana di platform exchange-nya, melainkan cukup menghubungkan dompet kripto mereka untuk terlibat dalam transaksi, yang berarti mereka mempertahankan kendali penuh atas aset mereka. 

Grvt mengatakan integrasi ini unik karena meningkatkan kesiapan kelembagaannya tanpa mengikis salah satu prinsip dasar dari basis kliennya. Sebagai salah satu platform exchange terdesentralisasi terkemuka, Grvt tahu bahwa penggunanya adalah penganut besar ide desentralisasi dan tidak mau berkompromi dengan gagasan "kunci Anda, kripto Anda". Kompatibilitas Travel Rule berarti bahwa Grvt sekarang dapat mematuhi persyaratan regulasi Singapura tanpa harus meminta penggunanya untuk melepaskan kontrol atas dana mereka atau menyetorkannya ke dompet pihak ketiga. 

Bagi pengguna Grvt ada manfaat yang lebih penting, karena mereka akan dapat mengirim aset antara platformnya dan Upbit Singapore tanpa hambatan apa pun. Kompatibilitas Travel Rule dengan Upbit Singapore berarti dapat memfasilitasi transfer yang hampir instan tanpa pembatasan, menghasilkan pengalaman yang lebih cepat dan lebih andal dengan deposit yang hampir instan. 

Hong Yea, chief executive officer Grvt, menjanjikan bahwa pelanggan akan melihat "lompatan signifikan" dalam hal pengalaman pengguna dan konektivitas ekosistem. "Dengan menjembatani platform, kami memberikan pengguna akses mudah ke pasar dan likuiditas yang lebih luas, menghancurkan hambatan teknis yang secara tradisional telah membagi ruang ini," tambahnya.

Pencapaian ini penting bagi Grvt karena berupaya untuk menemukan kembali dirinya sebagai mesin pencocokan inti dan lapisan likuiditas Ethereum. Platform ini awalnya berfokus secara eksklusif pada menawarkan pengalaman trading perpetual yang mulus dan pribadi, tetapi sekarang berupaya memanfaatkan arsitekturnya, yang dibangun di atas ZKsync Atlas, untuk menjadi lapisan infrastruktur kritis. ZKsync Atlas adalah peningkatan besar untuk ZK Stack yang memungkinkannya menangani hingga 15.000 transaksi per detik, memungkinkan Grvt mengumpulkan likuiditas dari seluruh ekosistem Ethereum yang terfragmentasi dan memfasilitasi transfer mulus antara base chain dan jaringan Layer-2.

Hong mengatakan integrasi ini juga akan memposisikan Grvt sebagai jembatan yang lebih layak antara keuangan tradisional dan rel kripto terdesentralisasi. Bahkan lebih menarik, katanya, ini dapat berfungsi sebagai model bagi exchange untuk membangun tautan dengan ekosistem tambahan di masa depan. "Kami melihat ini sebagai penetapan standar baru untuk seberapa intuitif dan saling terhubung trading kripto seharusnya," jelasnya. 

