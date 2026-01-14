Noise, platform pasar perhatian, telah mengumpulkan pendanaan awal sebesar $7,1 juta, dipimpin oleh Paradigm.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa Paradigm memimpin putaran pendanaan seed sebesar $7,1 juta untuk startup berbasis New York, Noise, sebuah platform yang bertujuan menciptakan "pasar perhatian" berdasarkan tren media sosial, memungkinkan pengguna bertaruh apakah suatu topik akan tetap populer, mirip dengan "pasar saham tren." Noise akan diluncurkan di mainnet Base, yang diinkubasi oleh Coinbase, dalam beberapa bulan mendatang. Investor pre-seed sebelumnya termasuk Figment Capital dan Anagram.

