BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga ENA telah melonjak 6% saat bulls membidik breakout di atas $0,24. Upbit dan Bithumb telah listing Ethena USD (USDe). Arthur Hayes telah membagikan prediksi terbaru untukHarga ENA telah melonjak 6% saat bulls membidik breakout di atas $0,24. Upbit dan Bithumb telah listing Ethena USD (USDe). Arthur Hayes telah membagikan prediksi terbaru untuk

Arthur Hayes Memperkirakan Lonjakan Harga Ethena ke $1 saat Bursa Korea Besar Listing USDe

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/14 23:29
SURGE
SURGE$0.06676+70.13%
Major
MAJOR$0.12407-1.77%
Ethena USDe
USDE$1.0002--%
Ethena
ENA$0.2222-0.26%
BULLS
BULLS$402.83-0.01%
  • Harga ENA melonjak 6% karena bulls membidik breakout di atas $0,24.
  • Upbit dan Bithumb telah mendaftarkan Ethena USD (USDe).
  • Arthur Hayes telah membagikan prediksi baru untuk harga ENA, mencatat potensi lonjakan hingga $1.

Ethena (ENA) melonjak pada hari Rabu karena cryptocurrency menguat, dan di tengah pendaftaran stablecoin sintetis Ethena USD (USDe) oleh bursa cryptocurrency besar Korea Selatan.

Optimisme baru seputar token tata kelola Ethena, ENA, membuat investor terkemuka Arthur Hayes mengungkapkan keyakinan bullish yang kuat saat ia memprediksi potensi lonjakan hingga $1.

Harga Ethena naik karena Upbit dan Bithumb mendaftarkan USDe

Bursa cryptocurrency terkemuka Korea Selatan, Upbit dan Bithumb, keduanya telah menambahkan dukungan untuk USDe milik Ethena.

Platform tersebut mengumumkan pendaftaran pada hari Rabu, yang berarti USDe kini didukung di dua pasar perdagangan paling aktif di Asia.

Upbit kini mendukung pasangan USDe terhadap KRW, BTC, dan USDT, sementara Bithumb mengonfirmasi pendaftaran pasar USDe/KRW.

Pendaftaran ini berarti peningkatan likuiditas, aksesibilitas, dan adopsi USDe di pasar di mana volume perdagangan fiat-ke-kripto seringkali substansial.

Pendaftaran token Upbit secara historis bertepatan dengan lonjakan harga untuk cryptocurrency yang bersangkutan.

ENA, token tata kelola protokol Ethena, dapat memanfaatkan pandangan bullish ini untuk mencapai level tertinggi baru.

Pada saat penulisan, ENA diperdagangkan sekitar $0,24, naik 7% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan melonjak 160% menjadi lebih dari $389 juta sementara USDe mengalami peningkatan volume 48% saat pendaftaran mulai berlaku.

Harga ENA mencapai tertinggi intraday $0,25 di tengah lonjakan volume ini.

ENA Price ChartGrafik harga Ethena oleh CoinMarketCap

Arthur Hayes melihat harga ENA rally ke $1

Hayes, co-founder BitMEX dan investor kripto berpengaruh, optimis bahwa harga ENA akan naik parabolik dalam jangka pendek.

Pengusaha tersebut, yang sebelumnya mendukung Ethena untuk meledak, membagikan prediksi terbarunya dalam postingan di X, mencatat "ini saatnya untuk $ENA = $1."

Ini sejalan dengan prediksi pasar berani Hayes lainnya, setelah mengakumulasi ENA selama penurunan.

Komentar terbarunya menunjukkan bahwa peningkatan dukungan bursa, terutama di pasar volume tinggi seperti Korea Selatan, dapat mengkatalisasi adopsi yang lebih besar. Tekanan harga naik pada ENA dapat memungkinkan bulls menargetkan level psikologis $1.

ENA terakhir diperdagangkan sekitar level ini pada Januari 2025, dengan penurunan pasar secara keseluruhan melihat harga menyentuh terendah $0,22 pada Juni.

Rebound memungkinkan bulls menguji ulang tertinggi $0,80, tetapi area tersebut menandai pola double top dan harga anjlok di bawah $0,20 pada awal Jan. 2026.

Upaya berkelanjutan Ethena untuk mengintegrasikan USDe di berbagai platform besar, yang berpotensi mendorong pertumbuhan protokol dan pendapatan lebih lanjut, dapat mengalirkan momentum naik ke ENA.

Jika level saat ini menandai double bottom, pengujian ulang $0,80 dan kemudian $1 kemungkinan akan terjadi.

Postingan Arthur Hayes eyes Ethena price surge to $1 as major Korean exchanges list USDe muncul pertama kali di CoinJournal.

Peluang Pasar
Logo SURGE
Harga SURGE(SURGE)
$0.06676
$0.06676$0.06676
+29.00%
USD
Grafik Harga Live SURGE (SURGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00