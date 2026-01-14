Grvt Meningkatkan Kesiapan Institusional Melalui Kepatuhan Terhadap 'Travel Rule' Singapura

Grvt, platform DEX perpetual yang berfokus pada privasi dan mencoba menemukan kembali dirinya sebagai lapisan likuiditas global Ethereum, telah mengumumkan pencapaian teknis penting yang memperkuat perannya sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional.

Pengumuman tersebut merujuk pada pencapaian Grvt dalam "kompatibilitas Travel Rule" dengan Upbit Singapore, anak perusahaan dari raksasa bursa Korea Upbit. Ini meningkatkan kepatuhan operasional Grvt terhadap aturan aset digital Singapura dan seharusnya menjadi kabar baik terutama bagi pengguna Upbit Singapore, karena menjanjikan penyelesaian yang jauh lebih cepat dan lebih andal ketika mereka mentransfer dana antara kedua platform.

Lebih penting lagi, ini adalah pencapaian teknis yang dapat menjadi panutan bagi semua platform DEX dan startup kripto yang ingin mengintegrasikan diri mereka dengan jalur pembayaran tradisional. Travel Rule Singapura adalah landasan regulasi aset digital negara tersebut, dan mengharuskan bursa untuk memberikan rincian lengkap identitas pengguna mereka, termasuk nama, alamat, dan nomor rekening bank mereka, ketika mereka mentransfer dana kripto atau menukar kripto ke fiat. Meskipun aturan ini diberlakukan untuk transfer dalam jumlah berapa pun, aturan ini menetapkan pembagian data yang ditingkatkan untuk transaksi apa pun di atas S$1.500 (sekitar $1.100).

Travel Rule berlaku untuk transfer antara platform bursa dan transfer ke dompet non-kustodian, dan transaksi dapat tertunda jika pengguna gagal mematuhi persyaratan. Untuk mematuhi, penyedia layanan aset virtual diharuskan melakukan uji tuntas terhadap pengguna mereka, seperti dengan memverifikasi kepemilikan dompet dan memantau aktivitas mereka untuk transaksi yang mencurigakan.

Dalam memenuhi persyaratan ini, Grvt membedakan dirinya dari platform DEX lainnya dengan menyelaraskan diri secara erat dengan salah satu kerangka regulasi kripto paling progresif di dunia. Singapura secara luas dipandang sebagai salah satu pasar paling ramah di dunia untuk startup kripto, dengan regulasinya yang ramah inovasi mencapai apa yang dilihat banyak orang sebagai keseimbangan ideal antara perlindungan investor dan transparansi keuangan. Namun pada saat yang sama, Grvt tetap setia pada salah satu prinsip dasar kripto, memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi secara legal tanpa menyerahkan hak asuh atas dana mereka. Sebagai bursa terdesentralisasi, Grvt tidak pernah meminta pengguna untuk menyetor aset dengan platformnya, mematuhi filosofi "bukan kunci Anda, bukan koin Anda" yang sangat mendasar bagi para penganut kripto.

CEO Grvt Hong Yea mengatakan protokol ini dengan cepat membangun jenis infrastruktur tingkat institusi yang diperlukan untuk menjembatani ekosistem kripto dengan keuangan tradisional. Dia tidak menyembunyikan ambisinya untuk mengubah Ethereum menjadi lapisan pembayaran dan investasi global, dan kemampuan untuk mentransfer kripto dengan mulus akan sangat penting untuk mewujudkannya.

Infrastruktur Grvt siap memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan Ethereum. Tidak hanya memperkuat dalam hal kepatuhan, tetapi juga membantu membuka miliaran dolar likuiditas yang terfragmentasi yang tersebar di blockchain terbesar kedua di dunia. Grvt dapat melakukan ini karena dibangun di atas stack teknologi ZKsync Atlas, yang menggunakan ZK-rollup untuk mentransfer dana antara Ethereum dan salah satu jaringan Layer-2-nya secara virtual instan dan dengan biaya ultra-rendah. Setelah dimulai sebagai platform DEX sederhana, Grvt sekarang ingin menjadi lapisan penyelesaian de facto Ethereum, tanpa mengorbankan prinsip terdesentralisasi DeFi.

"Dengan menjembatani platform, kami memberikan pengguna akses mudah ke pasar dan likuiditas yang lebih luas, menghancurkan hambatan teknis yang secara tradisional telah membagi ruang," kata Hong. "Kami melihat ini sebagai penetapan standar baru untuk seberapa intuitif dan saling terhubung perdagangan kripto seharusnya."