PEPE Menangkap Angin Kencang: Seberapa Besar Potensi Kenaikan yang Dimiliki Momentum Ini?

PEPE telah naik lebih dari 12%, diperdagangkan pada $0,0000066.

Volume perdagangan hariannya telah meledak lebih dari 148%.

Saat pasar kripto mengalami angin bullish di seluruh aset, pergerakan harga membalikkan kerugian. Dengan kenaikan 3,46%, kapitalisasi pasar global telah naik menjadi $3,24 triliun. Sementara itu, pasar meme coin mengikuti jejak yang sama, naik menjadi $51,7 miliar, setelah lonjakan lebih dari 7,5%. Token bertema katak, PEPE, telah mencatat lonjakan nilai yang stabil dan solid sebesar 12,73%.

Tekanan bearish yang berkepanjangan telah menguasai pasar, menarik harga kembali ke level rendah. Meme coin ini telah membuka perdagangan hari ini pada level bawah sekitar $0,000005874, dan pergeseran bullish di pasar PEPE memicu harga naik ke kisaran tinggi $0,000006706. Ia telah menembus beberapa resistensi kunci untuk mengonfirmasi tren naik.

Pada saat penulisan, PEPE diperdagangkan di zona $0,000006632, dengan kapitalisasi pasarnya berada di $2,78 miliar. Akibatnya, volume perdagangan harian meme coin ini telah melonjak lebih dari 148,79%, mencapai angka $1,14 miliar. Selain itu, data Coinglass menunjukkan bahwa pasar PEPE telah menyaksikan likuidasi senilai $3,79 juta.

Bisakah Harga PEPE Naik Lebih Lanjut?

Trajektori harga bullish PEPE saat ini dapat mendorong harga naik ke kisaran resistensi $0,000006752. Tekanan kenaikan tambahan kemungkinan memicu golden cross untuk terbentuk dan menguji level di atas $0,000006892. Pada sisi bawah, jika momentum berubah negatif, harga PEPE mungkin turun ke support di $0,000006548. Dengan asumsi kekuatan bearish menguat, hal ini memicu munculnya death cross, mengirim harga di bawah $0,000006417.

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) PEPE telah bergerak di atas garis sinyal, yang mengisyaratkan momentum bullish. Kekuatan harga jangka pendek meningkat relatif terhadap tren jangka panjang. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) berada pada posisi 0,36, mengindikasikan tekanan beli yang kuat di pasar. Yang perlu dicatat, uang mengalir ke dalam aset secara dominan, menunjukkan akumulasi dan bias bullish.

Selain itu, sentimen pasar PEPE bersifat bullish karena Relative Strength Index (RSI) harian berada di 66,35. Juga, aset ini mendekati zona overbought, dan dorongan yang berkelanjutan dapat menyebabkan pergerakan naik lebih lanjut. Nilai Bull Bear Power (BBP) sebesar 0,00000076 menandakan supremasi bullish yang sangat sedikit. Karena momentumnya lemah, aksi harga mungkin tetap terikat kecuali tekanan beli yang lebih kuat mendorongnya lebih tinggi.

