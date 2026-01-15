Startup Keamanan AI depthfirst Mendapatkan Pendanaan Seri A $40 Juta untuk Melawan Ancaman Siber Bertenaga AI yang Meningkat

BitcoinWorld



Startup Keamanan AI depthfirst Mendapatkan $40 Juta Seri A untuk Memerangi Ancaman Siber Bertenaga AI yang Meningkat

Dalam langkah signifikan yang menyoroti perlombaan senjata yang meningkat dalam keamanan siber, perusahaan keamanan AI depthfirst mengumumkan pendanaan Seri A sebesar $40 juta pada hari Rabu, menempatkan startup ini di garis depan pertahanan melawan serangan siber bertenaga AI yang semakin canggih. Investasi besar ini, dipimpin oleh Accel Partners dengan partisipasi dari SV Angel, Mantis VC, dan Alt Capital, menandakan meningkatnya kepercayaan modal ventura terhadap solusi keamanan berbasis AI asli saat organisasi di seluruh dunia bergulat dengan ancaman yang berkembang dengan kecepatan mesin.

Didirikan hanya beberapa bulan lalu pada Oktober 2024, depthfirst telah dengan cepat muncul sebagai pemain terkemuka dalam lanskap keamanan siber yang kompetitif. Pencapaian pendanaan perusahaan yang cepat mencerminkan permintaan pasar yang mendesak untuk solusi yang dapat mengimbangi kecepatan ancaman berbasis AI. Menurut analis keamanan siber, paradigma keamanan tradisional menjadi semakin tidak memadai terhadap serangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk otomasi, adaptasi, dan skala.

Platform depthfirst, yang disebut General Security Intelligence, mewakili pendekatan yang secara fundamental berbeda untuk keamanan perusahaan. Daripada mengandalkan deteksi berbasis tanda tangan atau analisis manual, suite berbasis AI asli ini terus memindai dan menganalisis basis kode dan alur kerja untuk indikator kompromi yang halus. Selain itu, platform ini memberikan perlindungan komprehensif terhadap paparan kredensial sambil memantau ancaman yang menargetkan komponen sumber terbuka dan pihak ketiga—vektor kerentanan kritis dalam pengembangan perangkat lunak modern.

Perlombaan Senjata Keamanan Siber AI yang Meningkat

Lanskap keamanan siber telah mengalami transformasi dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Penjahat siber kini secara rutin menggunakan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses berbahaya yang sebelumnya memerlukan upaya manusia yang signifikan. Serangan bertenaga AI ini berkisar dari pembuatan malware canggih dan kampanye rekayasa sosial yang sangat tertarget hingga pemindaian dan eksploitasi kerentanan otomatis. Akibatnya, teknologi defensif harus berkembang dengan kecepatan yang sebanding untuk mempertahankan efektivitas.

November lalu memberikan peringatan keras ketika Anthropic melaporkan menggagalkan apa yang digambarkannya sebagai "kampanye spionase siber yang diorkestrasi AI" pertama. Insiden ini menunjukkan bahwa serangan berbasis AI telah bergerak dari kekhawatiran teoretis menjadi kenyataan operasional. Para ahli keamanan kini memperingatkan bahwa sistem defensif yang mengandalkan metode tradisional pasti akan tertinggal saat kemampuan ofensif terus maju melalui kecerdasan buatan.

Kepemimpinan dengan Keahlian AI dan Keamanan yang Mendalam

Tim kepemimpinan depthfirst membawa kredensial substansial dari domain kecerdasan buatan dan keamanan siber. Co-founder dan CEO Qasim Mithani sebelumnya memegang posisi di Databricks dan Amazon, di mana ia menyaksikan secara langsung bagaimana otomasi mengubah kemampuan defensif dan ofensif. "Kami telah memasuki era di mana perangkat lunak ditulis lebih cepat daripada dapat diamankan," kata Mithani dalam pengumuman pendanaan. "AI telah mengubah cara penyerang bekerja. Pertahanan harus berkembang sama fundamentalnya."

Co-founder perusahaan lainnya memperkuat fondasi teknisnya. Daniele Perito menjabat sebagai direktur keamanan dan teknik risiko di Square (sekarang bagian dari Block), sementara CTO Andrea Michi membawa pengalaman teknik dari Google DeepMind. Kombinasi operasi keamanan praktis dan penelitian AI mutakhir ini menempatkan depthfirst secara unik untuk menangani tantangan kompleks di persimpangan bidang-bidang ini.

Alokasi Strategis Modal Baru $40 Juta

Depthfirst berencana untuk menyebarkan modal yang baru diperoleh di beberapa area strategis. Perusahaan akan secara signifikan memperluas tim penelitian terapan dan tekniknya untuk meningkatkan kemampuan deteksi AI-nya. Selain itu, investasi dalam pengembangan produk dan penjualan akan mempercepat adopsi pasar platform General Security Intelligence. Pendekatan seimbang antara kemajuan teknologi dan pertumbuhan komersial ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk membangun kepemimpinan industri.

Putaran pendanaan ini mengikuti pengembangan kemitraan depthfirst dengan perusahaan terkemuka termasuk AngelList, Lovable, dan Moveworks. Para pengadopsi awal ini memvalidasi nilai praktis platform dalam lingkungan dunia nyata. Tabel di bawah ini menguraikan peserta investasi utama dan peran mereka:

Investor Peran Area Fokus Utama Accel Partners Investor Utama Perangkat Lunak Perusahaan, Keamanan Siber SV Angel Peserta Teknologi Tahap Awal Mantis VC Peserta Inovasi Teknologi Alt Capital Peserta Teknologi Berkembang

Implikasi yang Lebih Luas untuk Keamanan Perusahaan

Pendanaan dan pendekatan teknologi depthfirst mencerminkan beberapa tren penting dalam industri keamanan siber. Pertama, solusi keamanan harus semakin beroperasi pada kecepatan dan skala yang sama dengan ancaman yang mereka lawan. Kedua, integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem defensif sedang bertransisi dari keunggulan kompetitif menjadi kebutuhan operasional. Ketiga, modal ventura terus mengalir ke startup yang menangani perubahan fundamental dalam lanskap ancaman.

Organisasi menghadapi tantangan yang meningkat saat permukaan serangan mereka berkembang melalui adopsi cloud, kerja jarak jauh, dan kompleksitas rantai pasokan perangkat lunak. Alat keamanan tradisional sering kesulitan dengan lingkungan dinamis ini. Akibatnya, platform berbasis AI asli seperti General Security Intelligence depthfirst menawarkan solusi potensial melalui analisis otomatis berkelanjutan yang beradaptasi dengan ancaman yang berkembang tanpa intervensi manual yang konstan.

Analisis Komparatif Pendekatan Keamanan AI

Beberapa pendekatan berbeda telah muncul di sektor keamanan AI. Beberapa perusahaan berfokus terutama pada deteksi ancaman, sementara yang lain menekankan respons otomatis. Depthfirst membedakan dirinya melalui platform komprehensifnya yang menangani beberapa vektor kerentanan secara bersamaan. Pembeda utama meliputi:

Analisis Basis Kode: Pemindaian otomatis untuk kerentanan selama pengembangan

Pemindaian otomatis untuk kerentanan selama pengembangan Perlindungan Kredensial: Pemantauan untuk materi autentikasi yang terpapar

Pemantauan untuk materi autentikasi yang terpapar Keamanan Rantai Pasokan: Penilaian berkelanjutan komponen pihak ketiga

Penilaian berkelanjutan komponen pihak ketiga Integrasi Alur Kerja: Keamanan tertanam di seluruh proses pengembangan

Pendekatan holistik ini mengakui bahwa perusahaan modern memerlukan solusi keamanan terintegrasi daripada produk titik yang menangani kekhawatiran terisolasi.

Kesimpulan

Pendanaan Seri A $40 juta depthfirst mewakili tonggak penting dalam evolusi pertahanan keamanan siber bertenaga AI. Saat kecerdasan buatan mengubah kemampuan ofensif dan defensif dalam domain keamanan digital, startup dengan fondasi teknis yang kuat dan visi pasar yang jelas menarik investasi substansial. Platform General Security Intelligence perusahaan menangani kerentanan kritis dalam lingkungan pengembangan dan penyebaran perangkat lunak modern. Dengan kepemimpinan berpengalaman dan alokasi modal strategis, depthfirst diposisikan untuk memainkan peran penting dalam membantu organisasi mempertahankan diri dari ancaman siber bertenaga AI yang semakin canggih yang terus berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat.

FAQ

T1: Apa platform keamanan utama depthfirst?

Depthfirst menawarkan General Security Intelligence, suite berbasis AI asli yang membantu perusahaan memindai dan menganalisis basis kode, melindungi dari paparan kredensial, dan memantau ancaman terhadap komponen sumber terbuka.

T2: Siapa yang memimpin putaran pendanaan Seri A $40 juta depthfirst?

Accel Partners memimpin putaran investasi, dengan partisipasi dari SV Angel, Mantis VC, dan Alt Capital.

T3: Pengalaman apa yang dimiliki tim kepemimpinan depthfirst?

CEO Qasim Mithani sebelumnya bekerja di Databricks dan Amazon, co-founder Daniele Perito adalah direktur keamanan di Square, dan CTO Andrea Michi adalah seorang insinyur di Google DeepMind.

T4: Bagaimana depthfirst akan menggunakan pendanaan baru?

Perusahaan berencana untuk merekrut staf tambahan untuk penelitian terapan, teknik, pengembangan produk, dan penjualan untuk meningkatkan platformnya dan mempercepat adopsi pasar.

T5: Perusahaan apa yang sudah menggunakan platform depthfirst?

Depthfirst telah mengembangkan kemitraan dengan beberapa perusahaan terkemuka termasuk AngelList, Lovable, dan Moveworks sebagai pengadopsi awal solusi keamanannya.

