Struktur Pasar Bitcoin Mungkin Sedang Bergeser: Pelonggaran CPI dan Arus Masuk Baru Menarik Perhatian

Bitcoin menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan tren ke arah atas. Pergeseran struktural ini disebabkan oleh serangkaian faktor yang bertemu.

Ini termasuk data CPI AS yang lebih lunak kemarin, pembaruan arus masuk ETF spot yang signifikan, dan short squeeze yang cukup besar.

Setelah 57 hari konsolidasi, Bitcoin telah menutup candle harian di atas resistance kunci $95K. Tanggal 13 Januari melihat Bitcoin rally sebesar 4,6%, mencapai tertinggi di $96.250, level harga yang tidak terlihat sejak 16 November. Pada saat penulisan, BTC sekarang naik +8,77% di tahun 2026.

Pergerakan harga ini adalah pengaturan potensial untuk breakout yang lebih besar pada Bitcoin. Dengan demikian, mempertahankan level $95K dan berhasil merebut kembali resistance overhead tertentu akan memperkuat kasus bullish lebih lanjut. Volume spot juga meningkat ke level yang tidak terlihat sejak 1 Desember, menunjukkan partisipasi yang diperbarui.

Yang juga patut dicatat adalah saat ini ada narasi yang berkembang dari risiko mata uang fiat, ketidakpastian kebijakan dan kredibilitas, yang semuanya mengarah pada repricing aset riil. Ini dapat dilihat dari cara harga rally pada aset komoditas seperti Emas dan Perak. Latar belakang ini secara struktural mendukung Bitcoin, itulah mengapa banyak analis melihat ini sebagai potensi perdagangan catch up BTC.

Tekanan CPI Berkurang

Angka CPI (Consumer Price Index) AS keluar kemarin dengan pembacaan yang sedikit lebih dingin dari yang diharapkan. CPI adalah salah satu indikator utama untuk menilai inflasi AS dan membantu dengan keputusan kebijakan moneter dan suku bunga. Data ini pada dasarnya menunjukkan perubahan rata-rata harga yang dibayarkan konsumen untuk barang dan jasa. CPI utama memperhitungkan inflasi keseluruhan, termasuk komponen yang volatil seperti sektor makanan dan energi, sementara core CPI menghilangkan kategori ini untuk memberikan tekanan harga jangka panjang.

CPI utama sesuai dengan ekspektasi di +2,7% YoY sementara core CPI masuk di +2,6%, lebih rendah dari ekspektasi. Ini berarti inflasi tidak mempercepat tetapi juga belum hilang. Namun, yang penting, core CPI sekarang telah turun ke level terendahnya sejak Maret 2021. Meskipun pembacaan yang lebih lunak di sini, ada konsensus luar biasa bahwa AS tidak akan memotong suku bunga bulan ini. Data ini justru membuat Federal Reserve dalam mode tunggu dan lihat.

Ini menghasilkan rebound Bitcoin karena menandakan bahwa potensi siklus pengetatan yang diperbarui sangat mungkin sudah berakhir dan menunjukkan arah inflasi yang mereda secara bertahap.

Arus Masuk ETF Spot BTC Mencapai Tertinggi Tiga Bulan

Setelah empat hari berturut-turut arus keluar ETF spot BTC AS, permintaan mulai bergerak positif lagi. Pada 13 Januari, ETF Bitcoin Spot mencatat arus masuk $753,73 juta, dengan FBTC Fidelity memimpinnya dengan $351,36 juta.

Ini menandai sinyal permintaan satu hari terkuat untuk eksposur BTC institusional sejauh ini tahun ini dan level arus masuk yang belum kita lihat sejak 7 Oktober tahun lalu.

Struktur Pasar Tampak Menyesuaikan

Bitcoin sebagian besar berada dalam kisaran antara level $80,5K hingga $95K sejak 16 November. Kemarin menandai penutupan harian pertama di atas resistance upper band kunci. Dari perspektif charting, Bitcoin breakout dari ascending triangle, pola analisis teknikal bullish, dengan volume signifikan dan sekarang kemungkinan akan menguji ulang ini sebagai support.

Sekarang dari pandangan jangka panjang, ada dua indikator yang menunjukkan potensi pembalikan bullish. Pada kerangka waktu mingguan, RSI menunjukkan hidden bullish divergence sementara MACD menunjukkan bahwa tekanan jual jelas melambat dengan momentum bergeser menuju stabilisasi.

Apa yang Akan Mengkonfirmasi Pergeseran Ini

Momentum tentu sedang membangun, tetapi diakui, untuk secara kategoris menyebut ini sebagai pembalikan tren yang dikonfirmasi akan memerlukan konfirmasi lebih lanjut di seluruh struktur harga, volume, dan permintaan yang stabil.

Garis batas dari perspektif harga dalam jangka pendek tetap pada level psikologis $100K. Ini juga bertepatan sekitar 200 day EMA. Tepat di atas level ini, di $101K, terdapat 50 week SMA yang cenderung bertindak sebagai indikator support dan resistance jangka panjang yang sangat kunci untuk Bitcoin.