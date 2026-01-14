YZi Labs mendukung Genius Trading dengan putaran multi-8-figure saat CZ bergabung sebagai penasihat

Putaran pendanaan baru mendorong pertumbuhan Genius Trading dalam perlombaan membangun infrastruktur perdagangan onchain tingkat institusional yang dapat menyaingi bursa terpusat.

YZi Labs berinvestasi dalam jumlah multi-8-digit dengan CZ sebagai penasihat

YZi Labs, family office dari pendiri bersama Binance Changpeng "CZ" Zhao dan Yi He, telah melakukan investasi "multi-8-digit" pada Genius Trading, dengan CZ juga bergabung dengan startup tersebut sebagai penasihat.

Investasi yang diselesaikan bulan lalu ini berasal dari entitas yang merupakan spin-out dari Binance Labs dan menandakan taruhan jangka panjang pada tumpukan perdagangan onchain yang dapat bersaing dengan bursa terbesar di dunia. Namun, para pihak belum mengungkapkan valuasi secara rinci.

Genius sedang membangun platform perdagangan terdesentralisasi yang berfokus pada privasi yang menawarkan spot, perpetual futures, dan copy trading melalui terminal perdagangan lintas rantai dengan kustodi mandiri. Selain itu, startup ini secara eksplisit bertujuan memposisikan diri sebagai alternatif onchain untuk Binance.

"Jika Anda membangun kembali Binance hari ini, Anda tidak akan melakukannya sebagai bursa terpusat—Anda akan membangunnya secara onchain," kata Ryan Myher, co-founder dan COO Genius Trading. "Genius adalah jawaban kami untuk seperti apa itu: satu terminal, kustodi penuh, tanpa kompromi."

Ukuran kesepakatan, struktur, dan rencana token

Co-founder dan CEO Armaan Kalsi mengatakan tiket "multi-8-digit" dari YZi Labs jauh di atas $10 juta. Namun, dia menolak mengungkapkan ukuran atau struktur kesepakatan yang tepat, termasuk berapa banyak yang berupa ekuitas atau token, atau apakah ada campuran keduanya.

Kalsi juga menolak berkomentar apakah Genius berencana menerbitkan token native, jalur umum untuk proyek perdagangan DeFi. Meski begitu, skala putaran terbaru ini menempatkan perusahaan dalam kategori yang berbeda dari penggalangan modal sebelumnya.

Sebelum investasi ini, Genius telah mengamankan total $7 juta dalam pendanaan, termasuk putaran $6 juta pada 2024 dan perpanjangan $1 juta. Putaran tersebut dipimpin oleh CMCC, dengan partisipasi dari Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders dan pendukung lainnya.

Apa yang sedang dibangun Genius Trading

Genius Trading memposisikan diri sebagai terminal perdagangan terpadu dengan kustodi mandiri yang mengagregasi likuiditas di lebih dari 10 blockchain. Jaringan yang didukung meliputi BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche, dan Sui.

Melalui desain ini, pengguna dapat berdagang tanpa harus menjembatani aset secara manual atau beralih antar dompet sambil menghindari sinyal publik strategi mereka secara onchain. Selain itu, platform ini menawarkan spot, perpetuals, dan alat copy trading terdesentralisasi dalam satu antarmuka yang dimaksudkan untuk terasa mirip dengan bursa terpusat.

"Kami sedang membangun rangkaian perdagangan khusus privasi yang masih dalam beta," kata Kalsi kepada The Block. "Kami mengambil waktu kami. Taruhan kami adalah bahwa meta degenerasi saat ini dalam kripto adalah cara yang bagus untuk mengakuisisi pengguna (spekulasi), tetapi begitu mereka menyadari kekuatan teknologi yang mendasarinya, mereka akan ingin tetap tinggal."

Menurut Kalsi, begitu trader beralih dari spekulasi murni ke membangun aktivitas keuangan jangka panjang, privasi dan kustodi mandiri akan menjadi fitur yang tidak dapat ditawar untuk produk genius trading yang serius.

Penggunaan awal dan tumpukan teknis

Sejak peluncuran "soft" pada Oktober 2024, Genius mengatakan telah memproses lebih dari $60 juta dalam volume perdagangan. Penggunaan sejauh ini terkonsentrasi di antara whale onchain yang mengelola jutaan dolar dalam aktivitas bulanan, menggarisbawahi kecenderungan institusional dari produk tersebut.

Di balik antarmuka, platform ini menggunakan dompet multi-party computation (MPC) khusus, logika perutean lintas rantai proprietary, dan integrasi langsung dengan bursa terdesentralisasi. Namun, Kalsi mengatakan Genius tidak berencana meluncurkan blockchain khusus dan sebaliknya bermaksud hanya berintegrasi dengan rantai yang ada dan protokol DeFi.

Meski demikian, tim sedang bekerja untuk menjaga pengalaman pengguna sedekat mungkin dengan venue terpusat sambil mempertahankan kustodi mandiri. Ini mencerminkan permintaan pasar yang lebih luas untuk platform perdagangan dengan kustodi mandiri yang tidak mengorbankan kualitas eksekusi.

Lapisan privasi dan roadmap

Pilar inti dari proyek ini adalah lapisan perdagangan berfokus privasi yang dirancang untuk melindungi strategi onchain besar dari pengawasan. Sistem yang saat ini dalam beta ini memungkinkan pengguna untuk membagi satu transaksi menjadi "ratusan dompet" untuk mengurangi ketertelusuran sambil menjaga semua aktivitas tetap onchain.

Genius mengatakan desain tersebut menghindari komponen offchain dan tidak bergantung pada sistem zero-knowledge yang dapat menyebabkan penundaan eksekusi. Selain itu, perusahaan merencanakan beta publik protokol privasi pada kuartal kedua 2026, membuka mekanisme tersebut untuk pengguna yang lebih luas.

Dorongan privasi jangka panjang mencerminkan pandangan para pendiri tentang bagaimana adopsi onchain akan berkembang. Kalsi menggambarkan "terminal wars" saat ini sebagai fase yang sangat kompetitif di antara platform perdagangan seperti Axiom, GMGN, Photon, dan Padre, yang telah berjuang memperebutkan biaya akuisisi pelanggan dan rangkaian fitur yang padat.

Sementara aktivitas spekulatif telah membantu mendorong pertumbuhan pengguna kripto secara keseluruhan, Kalsi percaya perlu menggandakan tumpukan privasinya saat trader beralih untuk membangun portofolio yang bertahan lama dan kehidupan keuangan yang lebih terstruktur secara onchain.

Asal-usul, tim, dan rencana perekrutan

Genius, yang dibangun oleh Shuttle Labs, didirikan pada 2022 ketika tim inti masih kuliah di Yale University, menurut Kalsi. Proyek ini awalnya dimulai sebagai alat legibilitas data blok dan explorer sebelum berkembang menjadi platform perdagangan berfitur lengkap.

Dia mencatat bahwa tim inti yang sama terus membangun bersama sejak awal. Bersama Kalsi dan Myher, co-founder ketiga adalah CTO Brihu Sundararaman, yang memimpin arsitektur teknis dan roadmap privasi.

Perusahaan berkantor pusat di New York City dan beroperasi dengan tim yang terdistribusi secara global yang terdiri dari 11 orang. Namun, Kalsi mengatakan startup akan merekrut dengan hati-hati, berpotensi hanya menambahkan dua hingga empat karyawan tambahan dalam waktu dekat.

Jadi, Genius bertujuan menggabungkan terminal tingkat institusional yang terpadu, likuiditas lintas rantai yang dalam, dan perkakas privasi canggih untuk menantang bursa terpusat dari sisi onchain, dengan modal segar dari YZi Labs dan bimbingan CZ mempercepat upaya tersebut.