Midnight Turun -5,05% dalam Sebulan Terakhir dan Diprediksi Akan Turun ke $0,050746 pada 18 Jan 2026

Disclaimer: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat finansial, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Midnight turun -4,96% hari ini terhadap Dolar AS

NIGHT/BTC menurun -5,56% hari ini

NIGHT/ETH menurun -4,69% hari ini

Midnight saat ini diperdagangkan 29,71% di atas prediksi kami pada 18 Jan 2026

Midnight turun -5,05% dalam sebulan terakhir dan naik 52,86% sejak 1 tahun yang lalu

Harga Midnight $ 0,065823 Prediksi Midnight $ 0,050746 (-23,15%) Sentimen Bearish Indeks Fear & Greed 27 (Fear) Level support kunci $ 0,063518, $ 0,061225, $ 0,056640 Level resistance kunci $ 0,070395, $ 0,074980, $ 0,077273

Harga NIGHT diperkirakan akan turun -23,15% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga Midnight kami

diperdagangkan pada $ 0,065823 setelah kehilangan -4,96% dalam 24 jam terakhir. Koin ini berkinerja buruk di pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto menurun -4,33% dalam periode waktu yang sama. NIGHT berkinerja buruk terhadap BTC hari ini dan mencatat kerugian -5,56% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga Midnight kami, NIGHT diperkirakan akan mencapai harga $ 0,050746 pada 18 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -23,15% untuk NIGHT dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga NIGHT

Apa yang terjadi dengan Midnight dalam 30 hari terakhir

Midnight telah menunjukkan tren negatif baru-baru ini, karena koin tersebut kehilangan -5,05% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk Midnight telah bullish, dengan NIGHT meningkat 52,86% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk Midnight telah positif, karena NIGHT saat ini menunjukkan perubahan harga 1 tahun sebesar 52,86%. Pada hari ini tahun lalu, NIGHT diperdagangkan pada $ 0,043062.

Midnight mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 21 Des 2025, ketika harga NIGHT mencapai puncak di $ 0,118842. Siklus tertinggi NIGHT saat ini adalah $ 0,067358, sedangkan siklus terendah berada di $ 0,065664. NIGHT telah menunjukkan volatilitas tinggi baru-baru ini – volatilitas 1 bulan koin ini berada di 16,19. Midnight mencatat 16 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal Midnight untuk hari ini – 13 Jan 2026

Sentimen di pasar Midnight saat ini Bearish, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Fear. Level support terpenting yang perlu diperhatikan adalah $ 0,063518, $ 0,061225, dan $ 0,056640, sedangkan $ 0,070395, $ 0,074980, dan $ 0,077273 adalah level resistance kunci.

Sentimen bearish untuk Midnight

4 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk Midnight, sementara 13 indikator menunjukkan perkiraan bearish. Dengan 76% indikator mendukung prediksi negatif. Ini menghasilkan sentimen Bearish secara keseluruhan untuk Midnight.

Pasar kripto saat ini mengalami Fear

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 27 (Fear), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan negatif terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di antara investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar terlalu tinggi nilainya. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang beli.

Moving average & osilator Midnight

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal terpenting. Kita akan membahas moving average kunci dan osilator yang akan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang posisi Midnight di pasar saat ini.

Periode Harian Sederhana Harian Eksponensial Mingguan Sederhana Mingguan Eksponensial MA3 $ 0,077257 (JUAL) $ 0,079582 (JUAL) – – MA5 $ 0,078750 (JUAL) $ 0,082203 (JUAL) – – MA10 $ 0,083142 (JUAL) $ 0,084274 (JUAL) – – MA21 $ 0,081617 (JUAL) $ 0,082183 (JUAL) – – MA50 – – – – MA100 – – – – MA200 – – – –

Periode Nilai Aksi RSI (14) 49,79 NETRAL Stoch RSI (14) 0,00 BELI Stochastic Fast (14) 12,72 BELI Commodity Channel Index (20) -66,67 NETRAL Average Directional Index (14) null NETRAL Awesome Oscillator (5, 34) 0,00 NETRAL Momentum (10) -0,02 NETRAL MACD (12, 26) 0,00 NETRAL Williams Percent Range (14) -87,28 BELI Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 33,29 NETRAL VWMA (10) 0,08 JUAL Hull Moving Average (9) 0,06 BELI Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) 0,09 NETRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu memberi tahu investor apakah suatu aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk Midnight berada di 49,79, menunjukkan bahwa NIGHT saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan Midnight selama 50 hari terakhir. Saat ini, Midnight diperdagangkan di bawah garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bearish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan NIGHT selama 200 hari terakhir. NIGHT sekarang diperdagangkan di bawah SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bearish.

Kesimpulan tentang prediksi Midnight ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perkiraan saat ini untuk prediksi harga Midnight adalah Bearish. NIGHT harus menurun -23,15% untuk mencapai target $ 0,050746 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar NIGHT, level support dan resistance kunci, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menunjukkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga Midnight jangka panjang klik di sini.

