Ripple (XRP) Menandakan Pergerakan Bullish Setelah Reset Rasio Emas

Token lintas batas asli Ripple telah kembali ke level support dalam rasionya terhadap emas yang sebelumnya sejalan dengan pembalikan besar. Pergerakan ini datang dengan sinyal teknis yang menunjukkan perlambatan tekanan menurun.

Rasio XRP/Emas Kembali ke Support Historis

Analis Steph Is Crypto membagikan bahwa rasio XRP/XAU saat ini berada di area support historis. Level yang sama ini menandai awal pergerakan besar dalam siklus masa lalu — termasuk keuntungan 800% pada tahun 2020, 120% pada tahun 2022, dan 530% pada tahun 2024.

RSI saat ini oversold, menunjukkan bahwa momentum menurun mungkin mulai memudar. Grafik berfokus pada kinerja XRP relatif terhadap emas, bukan nilai dolarnya. Secara historis, ketika XRP mencapai titik ini terhadap logam mulia tersebut, harga bergerak kembali naik.

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan pada $2,15, yaitu 4% lebih tinggi dari posisinya 24 jam yang lalu, tetapi tetap 6% lebih rendah dari 1 minggu yang lalu. Aset tersebut naik dari $2,05 menjadi $2,17, menembus level $2,14 setelah beberapa kali upaya yang gagal. Pergerakan ini juga melihat peningkatan volume, yang menunjukkan minat pembelian yang tinggi.

Pada saat yang sama, ETF spot XRP melihat arus masuk yang baru. Pada hari Senin, mereka membawa masuk $15,04 juta, diikuti oleh $12,98 juta pada hari Selasa. Sementara itu, saldo XRP di bursa tetap mendekati level terendah multi-tahun, yang dapat meningkatkan volatilitas ketika permintaan baru masuk ke pasar.

Struktur Teknis Tetap Bullish

Analis EGRAG CRYPTO melaporkan bahwa XRP sedang terkompresi dalam saluran menurun pada grafik 3 hari, mendekati area kunci antara $2,30 dan $2,40. Mereka mencatat, "Penutupan 3D yang bersih di atas $2,40 kemungkinan mengonfirmasi breakout," yang dapat menyebabkan pergerakan menuju $2,70 dan $3,13.

XRP berada di atas EMA 50 dan 200. EMA 50 sedang mendatar, sedangkan EMA 200 tetap miring ke atas. Kekuatan harga di atas indikator ini menyiratkan bahwa tren yang lebih besar stabil, dan support kunci adalah $2,00 untuk sementara waktu.

Bersamaan dengan itu, CW, analis pasar lainnya, membagikan bahwa XRP telah breakout dari pola segitiga besar dan memasuki fase netral. "Rally baru saja dimulai," kata mereka, menunjuk ke $3,65 tertinggi sepanjang masa sebagai level besar berikutnya.

Menurut pola grafik jangka panjang, XRP mungkin sekarang berada di Fase 4 dari siklusnya. Transisi sebelumnya ke fase ini menyebabkan kenaikan harga multi-bulan. Jika struktur saat ini bertahan dan XRP melewati ATH, target kenaikan berikutnya bisa mencapai $22, berdasarkan proyeksi Fibonacci.

