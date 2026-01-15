BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
XRP rebound dari support kunci vs emas, arus masuk ETF meningkat, dan grafik menunjukkan struktur bullish saat harga membidik breakout di atas $3,65 ATH.XRP rebound dari support kunci vs emas, arus masuk ETF meningkat, dan grafik menunjukkan struktur bullish saat harga membidik breakout di atas $3,65 ATH.

Ripple (XRP) Menandakan Pergerakan Bullish Setelah Reset Rasio Emas

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/15 02:55
XRP
XRP$2.0768+0.17%
Bullish Degen
BULLISH$0.0192+10.34%
Movement
MOVE$0.03976+0.73%
RISE
RISE$0.005923-0.01%
Aethir
ATH$0.010073+1.91%

Token lintas batas asli Ripple telah kembali ke level support dalam rasionya terhadap emas yang sebelumnya sejalan dengan pembalikan besar. Pergerakan ini datang dengan sinyal teknis yang menunjukkan perlambatan tekanan menurun.

Rasio XRP/Emas Kembali ke Support Historis

Analis Steph Is Crypto membagikan bahwa rasio XRP/XAU saat ini berada di area support historis. Level yang sama ini menandai awal pergerakan besar dalam siklus masa lalu — termasuk keuntungan 800% pada tahun 2020, 120% pada tahun 2022, dan 530% pada tahun 2024.

RSI saat ini oversold, menunjukkan bahwa momentum menurun mungkin mulai memudar. Grafik berfokus pada kinerja XRP relatif terhadap emas, bukan nilai dolarnya. Secara historis, ketika XRP mencapai titik ini terhadap logam mulia tersebut, harga bergerak kembali naik.

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan pada $2,15, yaitu 4% lebih tinggi dari posisinya 24 jam yang lalu, tetapi tetap 6% lebih rendah dari 1 minggu yang lalu. Aset tersebut naik dari $2,05 menjadi $2,17, menembus level $2,14 setelah beberapa kali upaya yang gagal. Pergerakan ini juga melihat peningkatan volume, yang menunjukkan minat pembelian yang tinggi.

Pada saat yang sama, ETF spot XRP melihat arus masuk yang baru. Pada hari Senin, mereka membawa masuk $15,04 juta, diikuti oleh $12,98 juta pada hari Selasa. Sementara itu, saldo XRP di bursa tetap mendekati level terendah multi-tahun, yang dapat meningkatkan volatilitas ketika permintaan baru masuk ke pasar.

Struktur Teknis Tetap Bullish

Analis EGRAG CRYPTO melaporkan bahwa XRP sedang terkompresi dalam saluran menurun pada grafik 3 hari, mendekati area kunci antara $2,30 dan $2,40. Mereka mencatat, "Penutupan 3D yang bersih di atas $2,40 kemungkinan mengonfirmasi breakout," yang dapat menyebabkan pergerakan menuju $2,70 dan $3,13.

XRP berada di atas EMA 50 dan 200. EMA 50 sedang mendatar, sedangkan EMA 200 tetap miring ke atas. Kekuatan harga di atas indikator ini menyiratkan bahwa tren yang lebih besar stabil, dan support kunci adalah $2,00 untuk sementara waktu.

Bersamaan dengan itu, CW, analis pasar lainnya, membagikan bahwa XRP telah breakout dari pola segitiga besar dan memasuki fase netral. "Rally baru saja dimulai," kata mereka, menunjuk ke $3,65 tertinggi sepanjang masa sebagai level besar berikutnya.

Menurut pola grafik jangka panjang, XRP mungkin sekarang berada di Fase 4 dari siklusnya. Transisi sebelumnya ke fase ini menyebabkan kenaikan harga multi-bulan. Jika struktur saat ini bertahan dan XRP melewati ATH, target kenaikan berikutnya bisa mencapai $22, berdasarkan proyeksi Fibonacci.

Postingan Ripple (XRP) Signals Bullish Move After Gold Ratio Reset pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0768
$2.0768$2.0768
+2.16%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00