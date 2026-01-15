Para pemimpin bank sentral global telah bersatu mendukung Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, memperingatkan bahwa tekanan politik terhadap Fed berisiko merusak stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Pernyataan bersama dari 11 bank sentral besar ini muncul sebagai respons terhadap penyelidikan pidana yang dibuka oleh pihak berwenang AS terhadap Powell.

Namun, sementara koin yang sudah mapan seperti prediksi harga Dogecoin kesulitan, koin niche justru meledak. Pirate Chain (ARRR) telah melonjak lebih dari 120% hanya dalam tujuh hari. Namun, uang pintar sedang melirik DeepSnitch AI sebagai permata yang lebih unggul.

Bank sentral berjuang untuk independensi

Para penandatangan, termasuk Presiden ECB Christine Lagarde, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, dan para pemimpin dari Swiss hingga Brasil, menekankan pentingnya independensi bank sentral. Mereka memperingatkan bahwa penyelidikan terhadap Powell terkait renovasi kantor pusat Fed senilai $2,5 miliar merupakan pelanggaran berbahaya yang dapat menggoyahkan pasar global.

Teater politik ini menciptakan ketakutan di pasar tradisional, mengirim investor berburu aset non-sovereign. Untuk prediksi harga Dogecoin, ketakutan makro ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini memvalidasi kebutuhan akan mata uang terdesentralisasi. Di sisi lain, lingkungan "risk-off" yang dihasilkan saat ini merugikan aset spekulatif seperti DOGE.

DeepSnitch AI terlihat siap mengalahkan prediksi harga Dogecoin

Prospek pasar saat ini untuk pola grafik DOGE menunjukkan bahwa ada kemungkinan DeepSnitch AI akan mengungguli token tersebut.

DeepSnitch AI ($DSNT): Kesempatan terakhir untuk membeli permata ini

DeepSnitch AI menghasilkan potensi besar yang mendefinisikan supercycle. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1.190.000 dalam presale-nya, didorong oleh kesuksesan langsung lapisan keamanan AuditSnitch-nya. Alat ini memungkinkan pengguna memverifikasi kontrak token secara instan, utilitas yang melihat adopsi besar-besaran saat trader melalui volatilitas saat ini.

Sudut FOMO di sini adalah matematika dan momentum sederhana. Pirate Chain memukau pasar dengan keuntungan 120% selama tujuh hari. Banyak yang percaya DeepSnitch AI memiliki tokenomics dan permintaan untuk mencapai keuntungan 120% yang sama, atau lebih, dalam satu hari setelah peluncuran Januari-nya. Dengan lebih dari 29 juta token di-stake, pasokan yang beredar akan sangat terbatas ketika trading dimulai, menciptakan kejutan pasokan.

Dikombinasikan dengan rumor pengumuman strategis besar yang akan datang sangat segera, DeepSnitch AI memposisikan dirinya sebagai pelari tercepat di Q1 2026. Sementara prediksi harga Dogecoin menawarkan pertumbuhan lambat, DeepSnitch AI menawarkan keuntungan peluncuran baru yang didukung oleh fundamental produk yang aktif.

Prediksi harga Dogecoin

Tren harga Dogecoin saat ini menghadapi banyak masalah. Dogecoin turun 6% selama tujuh hari terakhir per 13 Januari, berkinerja buruk dibanding pasar yang hanya turun sedikit. Volume perdagangan juga turun 4%, menunjukkan penurunan minat. Analisis teknis Dogecoin menunjukkan aset diperdagangkan di bawah SMA 50 hari di $0,1384, sinyal bearish.

Investor yang melihat prediksi harga Dogecoin untuk harapan akan menemukan perkiraan rata-rata. Analis memprediksi kenaikan 20% untuk mencapai $0,1681 pada April 2026. Namun, sentimen bearish dengan Fear & Greed Index di 26. Tren harga Dogecoin yang pesimistis ini menunjukkan mengapa modal berputar keluar dari meme yang stagnan.

Pembaruan pasar Pirate Chain

Pirate Chain telah melihat peningkatan harga besar-besaran 121% dalam tujuh hari terakhir, dengan volume perdagangan melonjak 108% per 13 Januari. Kinerja ini membuktikan bahwa pergerakan 100x masih mungkin di pasar ini. Namun, mengejar Pirate Chain sekarang berbahaya.

RSI 14-Hari berada di 70,09, menunjukkan overbought. Di sisi lain, DeepSnitch memungkinkan investor masuk pada harga presale tetap sebelum pump, daripada mengejar grafik vertikal seperti ARRR.

Keputusan akhir

Ketidakstabilan global mengguncang prediksi harga Dogecoin. Di sisi lain, DeepSnitch AI siap mengungguli peraih keuntungan terbesar pasar. Itulah mengapa banyak investor beralih ke presale-nya dengan lebih dari $1.190.000 terkumpul, dan mereka yang masuk lebih awal naik lebih dari 120%.

FAQs

Apa prediksi harga Dogecoin saat ini untuk 2026?

Prediksi harga Dogecoin saat ini memproyeksikan kenaikan 20% menjadi $0,1681 pada April 2026.

Bisakah DeepSnitch AI benar-benar mengalahkan keuntungan Pirate Chain?

Ya, analis percaya DeepSnitch AI dapat melampaui keuntungan mingguan 120% Pirate Chain dalam satu hari pasca peluncuran.

Apakah pola grafik DOGE bullish atau bearish?

Prediksi harga Dogecoin saat ini rata-rata. Indikator teknis menunjukkan DOGE diperdagangkan di bawah moving average kunci dengan volume yang menurun.

