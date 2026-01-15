RUU Kripto Rusia Baru Memicu Perubahan Besar dalam Penggunaan Aset Digital

Rusia semakin dekat untuk mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan utamanya saat para pembuat undang-undang menyiapkan legislasi baru yang bertujuan melonggarkan kontrol ketat.

Menurut TASS, Anatoly Aksakov, kepala Komite Duma Negara untuk Pasar Keuangan, mengungkapkan bahwa sebuah rancangan undang-undang telah disiapkan yang bertujuan menghapus mata uang digital dari aturan keuangan khusus.

Idenya adalah untuk membuat mata uang digital lebih umum dan praktis dalam kehidupan sehari-hari di Rusia. Rencana ini diperkirakan akan menjadi salah satu poin pembahasan utama dalam sesi musim semi Duma Negara, di mana para pembuat undang-undang akan membahas pengembangan aset keuangan digital dan pasar kripto.

Anatoly Aksakov, kepala Komite Duma Negara untuk Pasar Keuangan, menjelaskan bahwa rancangan undang-undang telah disusun untuk pengecualian mata uang digital dari regulasi keuangan khusus.

Masyarakat menunggu untuk melihat pembahasan rancangan undang-undang tersebut selama sesi musim semi parlemen, menyebutkan aset keuangan digital dan pengembangan kripto di antara topik prioritas untuk diskusi.

Rencana saat ini akan mengizinkan investor non-kualifikasi untuk membeli aset digital, tetapi dengan batasan. Batas yang diusulkan untuk membatasi potensi kerugian di antara investor biasa adalah 300.000 rubel. Peserta pasar keuangan profesional tidak akan menghadapi batasan semacam itu.

Batas Transaksi Kripto Direncanakan untuk Mengurangi Risiko Sistemik

Para pembuat undang-undang Rusia melihat peran mata uang digital di luar penggunaan domestik saja. Aksakov mengatakan aset digital dapat membantu pembayaran lintas batas, termasuk membuat token di Rusia dan menjualnya di pasar luar negeri. Ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk menemukan cara baru menyelesaikan transaksi saat kondisi keuangan global berubah.

Kerangka kerja ini didukung oleh Bank Rusia. Pada bulan Desember, regulator mengusulkan untuk mengizinkan investor non-kualifikasi membeli dan menjual kripto setelah lulus tes kesadaran risiko, sambil mempertahankan larangan terhadap aset digital anonim atau yang berfokus pada privasi.

Regulator mengatakan aturan yang berbeda akan berlaku untuk investor kualifikasi dan non-kualifikasi untuk menjaga pengawasan yang lebih ketat jika diperlukan. Menteri Keuangan Anton Siluanov sejak itu mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan dan bank sentral berkoordinasi.

Dia mengatakan kedua institusi mendukung akses terbatas ke kripto untuk investor biasa, asalkan ukuran transaksi dan jumlah investasi dibatasi untuk mengurangi risiko sistemik. Batas spesifik masih harus ditetapkan.

Baca Juga: Nigeria Menindak Kripto dengan Undang-Undang Pajak Terkait Identitas: Laporan