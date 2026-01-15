Moniepoint meluncurkan angkatan ke-2 inisiatif DreamDevs untuk memperkuat pipeline talenta teknologi

Moniepoint Inc, salah satu penyedia layanan keuangan digital terkemuka di Afrika, telah membuka pendaftaran untuk kelompok kedua dari inisiatif unggulan DreamDevs, sebuah program yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan talenta teknologi di Afrika dengan membekali lulusan baru dengan keterampilan siap industri dan pengalaman dunia nyata.

Pendaftaran kini terbuka untuk lulusan di seluruh Nigeria dalam apa yang Moniepoint gambarkan sebagai pencarian talenta nasional untuk generasi insinyur kelas dunia berikutnya.

Program ini memilih hanya 20 kandidat berpotensi tinggi setiap tahun ke dalam bootcamp intensif, dengan peserta terbaik melaju ke magang dan posisi penuh waktu di Moniepoint.

Pencarian talenta Moniepoint di seluruh Nigeria

Kesuksesan kelompok pertama sangat membuktikan, menghasilkan empat karyawan, termasuk tiga magang dan satu insinyur penuh waktu, memvalidasi efektivitas program sebagai jalur talenta berdampak tinggi. DreamDevs menargetkan lulusan dari teknologi, ilmu komputer, teknik, dan bidang terkait yang memiliki pengetahuan pemrograman dasar dalam HTML, CSS, dan JavaScript.

Inisiatif ini menawarkan bootcamp ketat selama sembilan minggu yang membenamkan peserta melalui pelatihan langsung yang dipimpin oleh beberapa insinyur perangkat lunak terkemuka di industri.

Peserta berprestasi akan mendapatkan penempatan magang selama enam bulan di Moniepoint, dengan kesempatan untuk beralih ke pekerjaan penuh waktu berdasarkan kinerja mereka selama periode magang.

Felix Ike, Co-Founder dan Chief Technology Officer di Moniepoint Inc, menekankan kesuksesan awal program dan ambisi masa depan. "Hasil dari kelompok pertama kami memvalidasi keyakinan kami bahwa dengan pelatihan dan dukungan yang tepat, talenta teknologi muda Afrika dapat bersaing secara global," jelas Ike.

"Tahun ini, kami menggandakan komitmen kami dengan menargetkan untuk mengubah setengah dari peserta kami menjadi karyawan penuh waktu. Bagi kami, DreamDevs adalah tentang menciptakan jalur karier berkelanjutan yang mendorong ekonomi digital Afrika ke depan."

Inisiatif ini sejalan sempurna dengan visi Moniepoint yang lebih luas untuk menggunakan teknologi untuk memberdayakan impian jutaan orang dan merekayasa kebahagiaan finansial di seluruh Afrika.

Ini melengkapi program pengembangan talenta yang ada di perusahaan, termasuk HatchDev, kolaborasi dengan NITHub Unilag yang menghasilkan 500 pengembang khusus setiap tahun di bidang rekayasa perangkat lunak, sistem cerdas, dan IoT/sistem tertanam. Perusahaan juga menjalankan program Women-in-Tech yang sangat populer, kini memasuki tahun kelima.

Inisiatif DreamDevs juga mendukung program 3 Million Technical Talent Pemerintah Federal, di mana Moniepoint berfungsi sebagai sponsor utama. Sementara program 3MTT berfokus pada pelatihan keterampilan teknis massal di seluruh Nigeria, DreamDevs menyediakan jalur khusus yang membawa lulusan dari pelatihan dasar hingga pekerjaan, menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang lengkap.

"Kami bangga mendukung visi pemerintah untuk membangun tiga juta talenta teknis sambil juga menciptakan peluang kerja langsung melalui inisiatif seperti DreamDevs," catat Ike.

"Pendekatan multifaset ini memastikan kami berkontribusi pada tujuan nasional sambil secara bersamaan menangani kebutuhan talenta mendesak industri kami. Dengan berinvestasi pada generasi muda dan memberi mereka pengalaman praktis, dukungan inkubasi startup, dan peluang pengembangan produk, kami tidak hanya menciptakan pekerjaan berdampak tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh benua."

Moniepoint

Moniepoint

Victor Adepoju, anggota kelompok pertama yang kini bekerja sebagai Backend Engineer di Moniepoint, membagikan pengalamannya dengan program tersebut.

"Organisasi program ini sangat baik. Pelatihan mencakup berbagai topik dan memberikan fondasi solid yang bisa saya terus bangun. Saya belajar banyak tentang teknologi cloud, khususnya Google Cloud Platform. Program ini juga menekankan keterampilan soft yang berharga, termasuk perencanaan, organisasi, dan prioritisasi, yang sangat berguna dalam pekerjaan sehari-hari saya."

Seleksi akan didasarkan pada kemampuan teknis, potensi belajar, dan keselarasan dengan nilai-nilai inovasi dan keunggulan Moniepoint. Lulusan baru yang tertarik dan berkualifikasi didorong untuk mendaftar sebelum batas waktu 20 Januari melalui portal resmi di dreamdevs.moniepoint.com.

Postingan Moniepoint launches 2nd cohort of DreamDevs initiative to double down on tech talent pipeline pertama kali muncul di Technext.