RUU Kripto Senat Menghadapi Oposisi Keras: CEO Coinbase Sebut Draf sebagai 'Kemunduran Berbahaya' bagi Inovasi AS

BitcoinWorld



RUU Kripto Senat Menghadapi Penentangan Keras: CEO Coinbase Menyebut Draf sebagai 'Kemunduran Berbahaya' bagi Inovasi AS

WASHINGTON, D.C. — 15 Mei 2025 — Upaya terbaru Senat Amerika Serikat untuk menyusun legislasi cryptocurrency komprehensif telah menghadapi hambatan besar. CEO Coinbase Brian Armstrong telah meluncurkan kritik publik tajam terhadap draf RUU dari Komite Perbankan Senat. Armstrong berargumen bahwa proposal tersebut merupakan kemunduran regulasi yang signifikan. Penentangannya melemparkan masa depan legislasi penting ini ke dalam keraguan langsung. Perkembangan ini menggarisbawahi ketegangan mendalam antara industri aset digital yang berkembang pesat dan badan legislatif yang berhati-hati.

CEO Coinbase Mengecam RUU Kripto Senat sebagai Kegagalan Regulasi

Brian Armstrong merinci kritiknya dalam postingan media sosial yang panjang. Dia menyatakan telah menghabiskan dua hari meninjau draf legislasi secara menyeluruh. Akibatnya, dia menyimpulkan RUU tersebut akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Armstrong secara khusus menyebutkan ambiguitas regulasi saat ini lebih baik daripada kerangka draf tersebut. Sikapnya menandai momen penting dalam debat regulasi kripto yang sedang berlangsung. Pemimpin industri sering mencari kejelasan regulasi, tetapi draf ini telah memicu kekhawatiran.

Armstrong mengakui upaya bipartisan di balik proposal tersebut. Namun, dia sangat yakin cacat mendasar draf tersebut melebihi niatnya. Analisis CEO tersebut menunjuk pada beberapa ketentuan inti yang dia pandang sebagai sangat merusak. Ketentuan-ketentuan ini dapat membentuk ulang ekonomi digital Amerika. Lebih lanjut, mereka mungkin mendorong inovasi dan investasi ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan di luar negeri.

Membedah Draf: Empat Cacat Kritis Diidentifikasi

Penentangan Armstrong berpusat pada empat aspek spesifik dari draf RUU cryptocurrency Senat. Setiap poin membahas pilar berbeda dari ekosistem aset digital. Pertama, dia menyoroti larangan de facto pada sekuritas tokenisasi. Ketentuan ini dapat menghambat area transformatif teknologi keuangan. Tokenisasi menjanjikan peningkatan likuiditas dan aksesibilitas untuk aset tradisional seperti real estat atau obligasi.

Kedua, draf mengusulkan langkah-langkah yang secara efektif dapat memblokir keuangan terdesentralisasi (DeFi). Platform DeFi beroperasi tanpa perantara tradisional. Persyaratan kepatuhan RUU tampaknya dirancang untuk entitas terpusat. Oleh karena itu, sebagian besar protokol DeFi tidak dapat beroperasi secara layak dalam aturan yang diusulkan. Ini mengancam seluruh subsektor yang lahir dari inovasi inti blockchain.

Larangan Sekuritas Tokenisasi: Dapat menghentikan inovasi dalam digitalisasi aset.

Dapat menghentikan inovasi dalam digitalisasi aset. Pemblokiran DeFi: Menargetkan protokol yang tidak dapat memenuhi aturan terpusat.

Menargetkan protokol yang tidak dapat memenuhi aturan terpusat. Otoritas CFTC Dilemahkan: Mengalihkan kekuasaan ke SEC, mengubah keseimbangan regulasi.

Mengalihkan kekuasaan ke SEC, mengubah keseimbangan regulasi. Larangan Reward Stablecoin: Menghapus fitur kunci untuk adopsi dan yield pengguna.

Ketiga, Armstrong mengkritik RUU tersebut karena melemahkan otoritas Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Draf dilaporkan memperkuat peran Securities and Exchange Commission (SEC) secara tidak proporsional. Banyak di industri memandang CFTC sebagai regulator yang lebih tepat dan gesit untuk aset digital tertentu. Pergeseran ini dapat menyebabkan penegakan yang lebih ketat di bawah undang-undang sekuritas yang ada.

Akhirnya, draf mencakup larangan potensial pada fitur reward stablecoin. Fitur-fitur ini, seperti akun berbunga, sangat penting untuk adopsi pengguna. Mereka memberikan alasan kuat untuk memegang mata uang digital yang dipatok dolar. Larangan akan mengurangi utilitas stablecoin secara signifikan.

Timeline Regulasi dan Tekanan yang Meningkat

Tindakan Senat mengikuti tahun-tahun ketidakpastian regulasi. Lembaga kunci seperti SEC dan CFTC telah terlibat dalam tarik ulur yurisdiksi. Kasus pengadilan penting telah mencoba mendefinisikan aset digital sebagai sekuritas atau komoditas. Sementara itu, upaya legislatif telah berulang kali terhenti di komite. Draf RUU ini muncul sebagai kompromi bipartisan potensial. Penolakannya oleh pemimpin industri besar seperti Armstrong menciptakan komplikasi baru.

Suara industri lain sekarang ikut memberikan pendapat. Think tank dan sarjana hukum membedah bahasa draf. Analisis awal mereka sering menggaungkan kekhawatiran Armstrong tentang overreach dan kelayakan teknis. Penulis RUU menghadapi tekanan yang meningkat untuk merevisi teks secara substansial. Namun, menemukan kompromi yang memuaskan baik advokat perlindungan konsumen maupun pendukung inovasi tetap menjadi tantangan berat.

Konteks Global: Perlombaan untuk Kepemimpinan Regulasi Kripto

Amerika Serikat tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ekonomi besar lainnya memajukan kerangka regulasi mereka sendiri. Uni Eropa menerapkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) pada 2024. MiCA memberikan buku pedoman komprehensif, meskipun ketat, untuk blok 27 negara. Demikian pula, Inggris Raya dan Singapura telah menetapkan pedoman yang lebih jelas. Negara-negara ini bertujuan menarik bisnis dan talenta blockchain.

RUU AS yang restriktif dapat mempercepat "pelarian otak" dan pelarian modal. Pengembang dan pengusaha mungkin pindah ke yurisdiksi dengan aturan yang lebih dapat diprediksi. Eksodus ini akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi dan pertumbuhan ekonomi di dalam AS. Peringatan Armstrong secara implisit mengacu pada kompetisi global ini. Dia menyarankan draf Senat akan menyerahkan posisi kepemimpinan Amerika dalam teknologi keuangan.

Yurisdiksi Kerangka Sikap Kunci pada DeFi & Inovasi Uni Eropa MiCA (Markets in Crypto-Assets) Komprehensif, kepatuhan ketat; DeFi dalam tinjauan. Inggris Raya Pendekatan pro-inovasi Sandboxing aktif, aturan disesuaikan untuk aktivitas berbeda. Singapura Payment Services Act Perizinan untuk layanan, fokus pada manajemen risiko. Amerika Serikat (Draf) RUU Komite Perbankan Senat Restriktif pada tokenisasi & DeFi menurut kritik Armstrong.

Analisis Ahli tentang Dampak Praktis RUU

Pendekatan Regulasi Kripto Komparatif (2025)

Pakar hukum yang mengkhususkan diri dalam teknologi keuangan telah mulai menganalisis teks draf. Tinjauan awal mereka menunjukkan kekhawatiran Armstrong tidak berlebihan. Definisi yang diusulkan untuk istilah seperti "aset digital" dan "sekuritas aset digital" sangat luas. Keluasan ini secara tidak sengaja dapat mencakup berbagai perangkat lunak dan catatan digital. Overreach semacam itu menciptakan risiko hukum bagi pengembang dan perusahaan.

Lebih lanjut, beban kepatuhan untuk protokol terdesentralisasi tampaknya secara teknis tidak mungkin. Platform DeFi sering tidak memiliki operator pusat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. RUU tidak memberikan jalur yang dapat dilakukan untuk entitas ini. Pengawasan ini dapat memaksa penutupan protokol yang sah dan transparan. Sementara itu, pelaku ilegal akan mengabaikan aturan, merugikan kompetisi yang sah.

Kesimpulan: Persimpangan Jalan untuk Kebijakan Kripto Amerika

Penentangan kuat dari CEO Coinbase Brian Armstrong terhadap draf RUU kripto Senat menandai persimpangan kritis. Analisisnya menyajikan legislasi sebagai kemunduran berbahaya daripada kemajuan. Cacat yang diidentifikasi—menargetkan tokenisasi, DeFi, keseimbangan regulasi, dan utilitas stablecoin—menyerang jantung inovasi Web3. Momen ini memaksa pertanyaan mendasar. Akankah regulasi AS mendorong inovasi bertanggung jawab atau membatasinya melalui langkah-langkah yang terlalu restriktif? Jalan ke depan memerlukan revisi yang hati-hati. Pembuat undang-undang harus menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan kebutuhan akan sistem keuangan yang kompetitif dan berpandangan ke depan. Perlombaan global untuk kepemimpinan teknologi tidak akan menunggu konsensus kongres.

FAQ

Q1: Apa alasan utama CEO Coinbase menentang RUU kripto Senat?

Brian Armstrong menentang draf karena dia percaya ketentuan spesifiknya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada ketidakpastian regulasi saat ini. Dia berargumen itu akan melarang inovasi kunci seperti sekuritas tokenisasi dan melumpuhkan DeFi.

Q2: Bagaimana RUU ini mempengaruhi keuangan terdesentralisasi (DeFi)?

Aturan draf RUU tampaknya dirancang untuk perusahaan terpusat. Sebagian besar protokol DeFi, yang tidak memiliki operator pusat, tidak dapat mematuhi. Ini akan secara efektif memblokir operasi hukum mereka di Amerika Serikat.

Q3: Apa itu sekuritas tokenisasi, dan mengapa RUU menargetkannya?

Sekuritas tokenisasi adalah token digital yang mewakili kepemilikan dalam aset tradisional seperti saham atau real estat. Bahasa RUU sangat luas sehingga dapat menciptakan larangan de facto pada teknologi ini, menghentikan pengembangannya di AS.

Q4: Bagaimana draf Senat ini dibandingkan dengan regulasi di Eropa?

Regulasi MiCA UE komprehensif tetapi memberikan buku pedoman yang jelas. Draf AS, seperti yang dikritik, dipandang lebih restriktif terhadap inovasi inti seperti DeFi, berpotensi menempatkan Amerika pada posisi kerugian kompetitif.

Q5: Apa yang terjadi selanjutnya dengan legislasi cryptocurrency ini?

Draf RUU kemungkinan akan mengalami revisi signifikan sebagai respons terhadap umpan balik dari pemimpin industri seperti Armstrong, pakar hukum, dan senator lainnya. Pengesahannya dalam bentuk saat ini sekarang tampaknya sangat tidak mungkin.

Postingan ini RUU Kripto Senat Menghadapi Penentangan Keras: CEO Coinbase Menyebut Draf sebagai 'Kemunduran Berbahaya' bagi Inovasi AS pertama kali muncul di BitcoinWorld.