BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Platform kripto berbasis di Wina sedang mempertimbangkan potensi pencatatan pada 2026 di Jerman saat lebih banyak perusahaan aset digital bersiap untuk pasar publik. Crypto berbasis di AustriaPlatform kripto berbasis di Wina sedang mempertimbangkan potensi pencatatan pada 2026 di Jerman saat lebih banyak perusahaan aset digital bersiap untuk pasar publik. Crypto berbasis di Austria

Bitpanda targetkan IPO Frankfurt dengan valuasi hingga $5,5 miliar: Laporan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/15 05:43
Moonveil
MORE$0.002203-0.76%
PUBLIC
PUBLIC$0.01897-0.41%
4
4$0.02641+4.84%
Overtake
TAKE$0.06282+1.43%
Lorenzo Protocol
BANK$0.05029+4.14%

Platform kripto yang berbasis di Wina sedang mempertimbangkan potensi pencatatan pada tahun 2026 di Jerman karena semakin banyak perusahaan aset digital memposisikan diri untuk pasar publik.

Platform perdagangan kripto Bitpanda yang berbasis di Austria melanjutkan rencana untuk pencatatan publik di Frankfurt, menargetkan debut pada semester pertama 2026 dengan valuasi 4 miliar euro ($4,7 miliar) hingga 5 miliar euro.

IPO dapat berlangsung pada awal kuartal pertama, dengan perusahaan bekerja sama dengan Citigroup, Goldman Sachs dan Deutsche Bank, Bloomberg melaporkan pada hari Rabu, mengutip orang-orang yang mengetahui penawaran tersebut. Belum ada keputusan final yang dibuat dan jadwal pencatatan dapat berubah.

Didirikan pada tahun 2014, Bitpanda adalah platform fintech Eropa dan perdagangan kripto yang menawarkan layanan aset digital dan produk investasi kepada lebih dari 7 juta pengguna di wilayah tersebut, menurut perusahaan.

Baca lebih lanjut

Peluang Pasar
Logo Moonveil
Harga Moonveil(MORE)
$0.002203
$0.002203$0.002203
+1.70%
USD
Grafik Harga Live Moonveil (MORE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00