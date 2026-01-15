Bitpanda targetkan IPO Frankfurt dengan valuasi hingga $5,5 miliar: Laporan

Platform kripto yang berbasis di Wina sedang mempertimbangkan potensi pencatatan pada tahun 2026 di Jerman karena semakin banyak perusahaan aset digital memposisikan diri untuk pasar publik.

Platform perdagangan kripto Bitpanda yang berbasis di Austria melanjutkan rencana untuk pencatatan publik di Frankfurt, menargetkan debut pada semester pertama 2026 dengan valuasi 4 miliar euro ($4,7 miliar) hingga 5 miliar euro.

IPO dapat berlangsung pada awal kuartal pertama, dengan perusahaan bekerja sama dengan Citigroup, Goldman Sachs dan Deutsche Bank, Bloomberg melaporkan pada hari Rabu, mengutip orang-orang yang mengetahui penawaran tersebut. Belum ada keputusan final yang dibuat dan jadwal pencatatan dapat berubah.

Didirikan pada tahun 2014, Bitpanda adalah platform fintech Eropa dan perdagangan kripto yang menawarkan layanan aset digital dan produk investasi kepada lebih dari 7 juta pengguna di wilayah tersebut, menurut perusahaan.

