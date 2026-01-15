Pembekuan Visa AS Dapat Memengaruhi 3 dari 20 Pasar Sumber Luar Negeri Teratas

Visa imigran AS akan dijeda pada 21 Januari 2026. getty

Departemen Luar Negeri AS bersiap untuk menghentikan sementara pemrosesan visa imigran untuk sekitar 75 negara pada 21 Januari, langkah yang pertama kali dilaporkan oleh Fox News.

Pengumuman ini datang ketika ekonomi perjalanan AS sudah kehilangan pengunjung Kanada, dengan lebih sedikit wisatawan yang menyeberangi perbatasan sebagai respons terhadap tarif Presiden Donald Trump.

Pembekuan visa mencakup tiga dari 20 pasar sumber luar negeri teratas AS untuk pariwisata: Brasil, Kolombia, dan Guatemala, yang bersama-sama menghasilkan lebih dari 3,4 juta kedatangan non-imigran pada tahun 2025.

Meskipun kebijakan ini menargetkan visa imigran, dewan pariwisata telah mulai mengeluarkan pernyataan kepastian untuk membatasi kekhawatiran yang menyebar di antara wisatawan rekreasi dan maskapai penerbangan.

Di Dalam Memo Departemen Luar Negeri

Fox News melaporkan pertama kali hari ini bahwa Departemen Luar Negeri AS menghentikan sementara pemrosesan visa imigran untuk pemohon dari 75 negara, efektif 21 Januari 2026.

Laporan tersebut mengacu pada memo internal yang menginstruksikan pejabat konsuler di seluruh dunia untuk menolak visa berdasarkan undang-undang beban publik yang ada, sementara Departemen Luar Negeri menilai kembali prosedur penyaringan dan pemeriksaan.

Penangguhan ini tidak terbatas dan terkait dengan upaya untuk membatasi imigrasi yang dianggap kemungkinan akan membebani sistem manfaat publik AS.

Ayah dan anak perempuan Asia memegang paspor AS dengan bangga. getty

Wisatawan yang memegang visa yang valid yang dikeluarkan sebelum 21 Januari dapat terus menggunakannya untuk masuk, karena pembekuan hanya berlaku untuk aplikasi baru dan kasus yang tertunda.

Laporan Fox tidak menyebutkan apakah kategori visa non-imigran, termasuk visa turis dan bisnis, akan menghadapi pembatasan serupa.

Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS juga mengonfirmasi berita tersebut di Twitter, meskipun tidak ada siaran pers resmi pada saat publikasi.

Daftar negara yang terkena dampak, dalam urutan abjad, adalah Afghanistan, Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brasil, Burma, Kamboja, Kamerun, Tanjung Verde, Kolombia, Pantai Gading, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Jamaika, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kirgizstan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Makedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Maroko, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Republik Kongo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, dan Yaman.

Apa Arti Pembekuan Bagi Perjalanan

Menurut data I-94, tiga dari 20 pasar sumber luar negeri teratas AS untuk pariwisata, Brasil, Kolombia, dan Guatemala, termasuk di antara 75 negara yang terkena dampak. Bersama-sama, mereka mengirim lebih dari 3,4 juta pengunjung non-imigran ke AS pada tahun 2025.

Dan meskipun jeda ini berlaku khusus untuk pemrosesan visa imigran, negara-negara yang terkena dampak pembekuan visa AS sudah bergerak untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan pembekuan terhadap pariwisata.

Antigua dan Barbuda adalah salah satu negara pertama yang mengeluarkan pernyataan resmi pada 13 Januari 2026, menekankan bahwa tidak ada perubahan pada persyaratan masuk atau keluar untuk warga negara AS dan bahwa bandara dan pelabuhan laut beroperasi secara normal.

Pelabuhan St. John's, Antigua dan cakrawala saat senja. getty

Yang Terhormat H. Charles Fernandez, Menteri Pariwisata, Penerbangan Sipil, Transportasi dan Investasi, menyatakan: "Antigua dan Barbuda terbuka untuk bisnis, dan kami dengan senang hati menyambut pengunjung seperti biasa dengan keramahan khas kami, pantai-pantai kelas dunia, budaya yang kaya, dan layanan yang luar biasa. Sektor pariwisata kami terus beroperasi secara normal, dan wisatawan dapat merencanakan kunjungan mereka dengan penuh percaya diri."

Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa, karena ini adalah musim puncak untuk pariwisata, negara tersebut bertujuan untuk menjaga pemesanan tetap pada jalurnya dan meyakinkan penasihat perjalanan dan maskapai penerbangan.