Arbeloa Sebut Mimpi Buruk Real Madrid di Awal Laga Copa Del Rey sebagai 'Tragedi'

Manajer baru Real Madrid Alvaro Arbeloa mengambil tanggung jawab atas awal yang mengerikan dalam kehidupannya di bangku cadangan Bernabeu ketika sang juara Liga Champions 15 kali tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete Divisi Kedua dalam pertandingan seru 3-2 pada hari Rabu. Getty Images

Manajer baru Real Madrid Alvaro Arbeloa mengambil tanggung jawab atas awal yang mengerikan dalam kehidupannya di bangku cadangan Bernabeu.

Melalui pertandingan seru 3-2 pada hari Rabu, sang raja Liga Champions 15 kali tersingkir dari 16 besar Copa del Rey oleh Albacete Divisi Kedua dalam kekalahan mengejutkan yang luar biasa.

Mengambil alih kendali dari pendahulunya Xabi Alonso yang dipecat pada hari Senin, Arbeloa mungkin mengharapkan debut yang relatif mudah melawan lawan divisi kedua yang berada di posisi ke-17.

Dia menurunkan sejumlah pemain cadangan biasa dan pemain muda dari tim cadangan Castilla yang dia latih hingga akhir pekan lalu, meskipun ada beberapa nama elit seperti Vinicius Jr., Fede Valverde dan Arda Guler dalam komposisi.

Namun ketika semuanya selesai, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Albacete menciptakan sejarah dengan apa yang akan dikenang sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah sepak bola Spanyol.

ForbesReal Madrid Suffers Copa Del Rey KO From Second Division Albacete

Menanggapi kekalahan tersebut, yang difasilitasi melalui dua gol yang diciptakan oleh pemain cadangan Jefte Betancor pada menit ke-82 dan ke-94, Arbeloa berkata: "Hasil imbang di klub ini sudah buruk, itu tragedi, jadi bayangkan kekalahan seperti ini."

"Terlebih lagi ketika Anda melakukannya melawan lawan dari kategori yang lebih rendah. Jika ada yang bertanggung jawab, itu adalah saya. Saya yang telah membuat keputusan dalam hal susunan pemain, bagaimana kami ingin bermain dan perubahan – dan saya hanya bisa berterima kasih kepada para pemain atas sambutan yang mereka berikan kepada saya dan untuk kembali ke bentuk fisik dan mental."

Bos Real Madrid Arbeloa percaya susunan pemainnya sudah tepat

Tidak menurunkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe sama sekali, Arbeloa mengatakan dia "yakin bahwa skuad tersebut sudah tepat", serta tim yang dia pilih dan siapa yang ada di bangku cadangan.

"Saya memiliki skuad yang sangat berbakat, dan bagi mereka tidak mudah dengan satu hari bersama pelatih baru untuk melakukan semua yang telah saya minta, dan saya merasa paling bertanggung jawab.

"Yang penting adalah mulai bekerja dan memulihkan mereka, kami memiliki banyak pemain untuk dipulihkan ke level fisik maksimal mereka dan untuk bekerja dan mempersiapkan pertandingan hari Sabtu," tambah Arbeloa, mengacu pada pertandingan La Liga melawan Levante di Bernabeu di mana banyak yang berpikir bintang-bintang Madrid yang berkinerja buruk bisa mendapat olok-olok.

Arbeloa tidak takut gagal di Real Madrid

Ditanya apakah kekalahan tersebut adalah kegagalan, Arbeloa mengatakan dia tidak "takut" akan hal seperti itu.

"Siapa pun yang ingin menggambarkan kekalahan ini seperti itu, saya mengerti. Kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan, bagi saya mereka tidak berada di arah yang berlawanan. Ini akan membuat saya menjadi lebih baik, kami memiliki banyak perbaikan yang harus dilakukan tetapi saya tidak takut gagal," tegasnya sang juara Piala Dunia.

"Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya. Saya telah mengalami eliminasi piala yang lebih buruk dari ini, dan saya memiliki semangat untuk kembali besok ke Valdebebas untuk bekerja dengan para pemain saya," dia menyimpulkan.

Seperti yang disebutkan, Arbeloa sekarang memiliki beberapa hari dengan skuad Real Madrid yang kecewa sebelum menerima Levante yang terancam degradasi pada Sabtu sore di liga.