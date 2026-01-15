Vitalik Buterin Mengatakan Visi Inti Web3 Muncul Kembali Seiring Ethereum Berkembang

Buterin telah mendesak para pengembang Ethereum untuk membangun produk yang lulus uji walkaway.

Dia mengingatkan para pengembang web3 untuk fokus pada kedaulatan yang didukung oleh ZK-EVM dan PeerDAS.

Jaringan Ethereum akan memacu adopsi arus utama dengan membangun aplikasi yang terukur dan berdaulat.

Vitalik Buterin terus mengadvokasi kedaulatan pada ekosistem Ethereum (ETH). Salah satu pendiri Ethereum tersebut menyatakan bahwa visi awal untuk memiliki aplikasi tanpa izin dan terdesentralisasi telah terwujud dalam lima tahun terakhir melalui peningkatan jaringan yang dipimpin oleh Merge, Fusaka.

Buterin Mendesak Para Pembangun Web3 untuk Fokus pada Kedaulatan

Buterin memposting di X pada hari Rabu, 14 Januari, untuk mengingatkan komunitas kripto tentang pentingnya kedaulatan pada jaringan Ethereum. Dia menyatakan bahwa visi awal Ethereum yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah untuk memungkinkan pengembangan aplikasi yang aman, tanpa izin, dan terdesentralisasi.

Dengan demikian, Buterin mendesak para pembangun web3 untuk membangun aplikasi yang mendorong kedaulatan daripada sentralisasi. Selain itu, Buterin mencatat bahwa jaringan Ethereum telah menjadi lebih murah, terukur, dan tetap aman dalam lima tahun terakhir.

Jaringan Ethereum telah mengalami beberapa peningkatan – termasuk Merge dan Fusaka – untuk membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan skalabilitas. Akibatnya, Buterin menyatakan bahwa para pengembang web3 tidak memiliki alasan untuk tidak membangun aplikasi yang lulus uji walkaway.

Buterin memuji beberapa platform web3, seperti Fileverse, karena lulus uji walkaway. Khususnya, platform Fileverse menggunakan Ethereum dan rantai Gnosis untuk menawarkan pesan dan penyimpanan file terdesentralisasi.

Mengapa Sekarang?

Buterin baru-baru ini telah mengadvokasi pengembangan aplikasi tanpa izin pada jaringan Ethereum untuk memacu adopsi arus utama aset digital dan kebebasan finansial. Selain itu, Buterin menandatangani Manifesto Tanpa Kepercayaan pada tahun 2025 sebagai cara untuk mengingatkan komunitas kripto bahwa Ethereum diciptakan untuk membebaskan orang tetapi bukan untuk membuat keuangan efisien atau membuat aplikasi nyaman.

Regulasi kripto global yang sedang berlangsung telah menyimpang dari misi inti kripto. Selain itu, protokol Web3 di masa lalu telah memprioritaskan kepatuhan regulasi untuk meningkatkan adopsi global, sehingga jatuh ke dalam perangkap sentralisasi melalui protokol berizin.

Dengan demikian, Buterin telah memperjuangkan pengembangan protokol yang berpusat pada privasi yang mendorong kedaulatan pada Ethereum.

Apa Selanjutnya?

Saat ini, komunitas Ether telah mendiskusikan proposal baru yang dijuluki ERC-8092 untuk memperkenalkan kedaulatan individu. Meningkatnya permintaan untuk protokol tanpa izin, yang mengadvokasi kedaulatan individu, telah memicu prospek bullish untuk Eth.

Selain itu, analisis data onchain dari Santiment menunjukkan pertumbuhan dompet baru Ethereum telah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dengan demikian, Standard Chartered mengharapkan Ether untuk mengungguli Bitcoin pada tahun 2026, dan menetapkan target $7.500 pada akhir tahun ini.

