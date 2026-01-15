BursaDEX+
Postingan Vitalik Buterin Says Core Web3 Vision Is Reemerging as Ethereum Scales muncul di BitcoinEthereumNews.com. Buterin telah mendesak para pengembang Ethereum untuk membangun

Vitalik Buterin Mengatakan Visi Inti Web3 Muncul Kembali Seiring Ethereum Berkembang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 07:09
  • Buterin telah mendesak para pengembang Ethereum untuk membangun produk yang lulus uji walkaway.
  • Dia mengingatkan para pengembang web3 untuk fokus pada kedaulatan yang didukung oleh ZK-EVM dan PeerDAS.
  • Jaringan Ethereum akan memacu adopsi arus utama dengan membangun aplikasi yang terukur dan berdaulat.

Vitalik Buterin terus mengadvokasi kedaulatan pada ekosistem Ethereum (ETH). Salah satu pendiri Ethereum tersebut menyatakan bahwa visi awal untuk memiliki aplikasi tanpa izin dan terdesentralisasi telah terwujud dalam lima tahun terakhir melalui peningkatan jaringan yang dipimpin oleh Merge, Fusaka.

Buterin Mendesak Para Pembangun Web3 untuk Fokus pada Kedaulatan 

Buterin memposting di X pada hari Rabu, 14 Januari, untuk mengingatkan komunitas kripto tentang pentingnya kedaulatan pada jaringan Ethereum. Dia menyatakan bahwa visi awal Ethereum yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah untuk memungkinkan pengembangan aplikasi yang aman, tanpa izin, dan terdesentralisasi.

Dengan demikian, Buterin mendesak para pembangun web3 untuk membangun aplikasi yang mendorong kedaulatan daripada sentralisasi. Selain itu, Buterin mencatat bahwa jaringan Ethereum telah menjadi lebih murah, terukur, dan tetap aman dalam lima tahun terakhir. 

Jaringan Ethereum telah mengalami beberapa peningkatan – termasuk Merge dan Fusaka – untuk membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan skalabilitas. Akibatnya, Buterin menyatakan bahwa para pengembang web3 tidak memiliki alasan untuk tidak membangun aplikasi yang lulus uji walkaway.

Buterin memuji beberapa platform web3, seperti Fileverse, karena lulus uji walkaway. Khususnya, platform Fileverse menggunakan Ethereum dan rantai Gnosis untuk menawarkan pesan dan penyimpanan file terdesentralisasi. 

Mengapa Sekarang?

Buterin baru-baru ini telah mengadvokasi pengembangan aplikasi tanpa izin pada jaringan Ethereum untuk memacu adopsi arus utama aset digital dan kebebasan finansial. Selain itu, Buterin menandatangani Manifesto Tanpa Kepercayaan pada tahun 2025 sebagai cara untuk mengingatkan komunitas kripto bahwa Ethereum diciptakan untuk membebaskan orang tetapi bukan untuk membuat keuangan efisien atau membuat aplikasi nyaman.

Regulasi kripto global yang sedang berlangsung telah menyimpang dari misi inti kripto. Selain itu, protokol Web3 di masa lalu telah memprioritaskan kepatuhan regulasi untuk meningkatkan adopsi global, sehingga jatuh ke dalam perangkap sentralisasi melalui protokol berizin.

Terkait: Vitalik Buterin Menjelaskan Mengapa Ethereum Harus Lulus "Uji Walkaway"

Dengan demikian, Buterin telah memperjuangkan pengembangan protokol yang berpusat pada privasi yang mendorong kedaulatan pada Ethereum.

Apa Selanjutnya?

Saat ini, komunitas Ether telah mendiskusikan proposal baru yang dijuluki ERC-8092 untuk memperkenalkan kedaulatan individu. Meningkatnya permintaan untuk protokol tanpa izin, yang mengadvokasi kedaulatan individu, telah memicu prospek bullish untuk Eth.

Selain itu, analisis data onchain dari Santiment menunjukkan pertumbuhan dompet baru Ethereum telah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dengan demikian, Standard Chartered mengharapkan Ether untuk mengungguli Bitcoin pada tahun 2026, dan menetapkan target $7.500 pada akhir tahun ini.

Terkait: ETHGas Meluncurkan Token Tata Kelola GWEI, Menargetkan Ethereum Realtime

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/vitalik-buterin-says-core-web3-vision-is-reemerging-as-ethereum-scales/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

